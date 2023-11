escuchar

Un clip se viralizó en TikTok, porque en él se ve la sorpresiva reacción de una joven vegetariana al probar carne luego de cinco años. El encargado de registrar este momento fue su padre, con quien se encontraba compartiendo una cena.

El hecho ocurrió en Chicago, Estados Unidos, y en las imágenes se puede observar a la chica con un pedazo de carne en su tenedor. Al principio lo huele y lo prueba con la lengua con una expresión de temor en su rostro. Finalmente, come el bocado y su cara cambia completamente al nivel de la emoción. “Es muy bueno. Por Dios”, exclama la joven con felicidad.

El clip tuvo más de 2.5 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios. “Los veganos deben estar furiosos”; “No vives de ensalada”; “Es que la gente no se hace vegetariana- vegana porque no le guste la carne, lo hacen por los animales, lo que lo hace mil veces más admirable”; “Es que en verdad nadie deja la carne por el sabor, o son muy pocos”; “Siete años sin comer carne y cuando volví a hacerlo literal fue como estar en el cielo”; “Yo intenté ser vegetariana y no pude, me encanta la carne asada” y “Volvió a encontrarle sentido a la vida”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Es inglés, probó el choripán con chimichurri por primera vez y su reacción no dejó dudas

Argentina cuenta con un amplio abanico gastronómico y cada vez son más los turistas que llegan hasta aquí con la intención de probar los platos típicos de nuestro país. Este fenómeno provocó que en varios lugares del mundo se abran restaurantes de comida nacional, para que todos los comensales interesados tengan la oportunidad de deleitar su paladar con alguna preparación bien criolla.

Un ejemplo reciente pudo verse en TikTok, cuando una joven argentina compartió un video que se volvió rápidamente viral. El clip publicado mostró el momento en que su novio inglés probaba el tradicional choripán con chimichurri por primera vez en un bodegón argentino ubicado en Tenerife, llamado La Patagonia. El video no solo se destacó por la increíble reacción del joven británico al probar el icónico sándwich de chorizo, sino que también lo hizo por un inesperado gesto que se convirtió en motivo de risas y de bromas en los comentarios de la publicación.

La chica argentina, que figura en la plataforma china bajo el usuario de @miss.buenosaires, documentó cada uno de los pasos que siguió su novio al degustar el choripán. Una vez sentado en la mesa del bodegón, se puede ver al joven oliendo el chimichurri con gesto de confusión antes de colocarle un poco de esta salsa a su comida, para luego darle un buen mordisco.

Inmediatamente, el novio de la tiktoker quedó sorprendido por el exquisito sabor de lo que había probado, por lo que le agregó más chimichurri al borde del sándwich. Sin embargo, esto no le bastó y decidió sumergir el choripán en el recipiente donde se encontraba la sabrosa salsa, un movimiento que desató las risas de la argentina, que no se esperaba la reacción de su pareja.

“Es muy rico. Estoy enamorado. ¿Esto es… chimichurri? Es increíble”, dijo el inglés al terminar el sándwich. “Creo que le gustó”, escribió la joven en el video publicado con el título: “Mi novio come choripán por primera vez”. El clip lleva acumuladas más de 330 mil reproducciones y unos veinte mil likes. Además, recibió un sinfín de comentarios que, en su mayoría, eran de argentinos.

Muchos de ellos criticaron la preparación del sándwich, debido a que solo era pan y chorizo, sin ningún tipo de aderezo o de verdura. “¿Cómo le vas a dar eso sin lechuga, tomate y banda de mayonesa?”, escribió una usuaria. “Un chori sin tomate y lechuga no es chori”, acotó otro. “Me gusta mucho ver que nuestras comidas le gustan a personas de otros países”; “Hasta a mí me dieron ganas de comer un choripán” y “Eso de mojar el chori en el chimi nunca lo vi, lo inventó él”, fueron algunos de los cientos de mensajes que inundaron a la publicación.

LA NACION