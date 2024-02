escuchar

A la hora de querer obtener un trabajo, el postulante se enfoca en ver que su currículum esté en las mejores condiciones posibles y que sea atractivo para el empleador, aunque, muchas veces, algunos se pasan y exageran más de lo que es debido, lo que puede perjudicar conseguir el empleo en cuestión. Con respecto a esto, una especialista se refirió al tema y brindó un gran consejo.

Mediante su perfil @thatcareercoachcaty en TikTok, la mujer dio a conocer cómo se aborda este asunto en su rubro y las fuertes consecuencias que pueden significar si se descubre una mentira en el CV. Por medio de un video, contó la historia de un candidato que perdió una oferta de trabajo tras descubrirse que no había completado su grado universitario, como afirmaba en el papel.

En su narración, la reclutadora explicó que, aunque para el puesto en cuestión no era estrictamente necesario un título universitario, por el hecho de haber mentido en ese detalle en particular la empresa decidió retirar la oferta. Esta historia la contó para dejar en evidencia la importancia de la honestidad, ya que, pese a los esfuerzos por destacar, es probable que sean descubiertos en la verificación de antecedentes.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales

Claramente, el video no tardó en hacerse viral y generó más de 190 mil visualizaciones y cientos de comentarios de todo tipo, en especial muchos criticando sin filtro la postura de la reclutadora.

Enseguida, se dio un fuerte debate entre los usuarios de la mencionada red social. Por un lado, algunos se posicionaron en contra del argumento de la reclutadora, alegando que en ocasiones las empresas también suelen mentir en las descripciones de los empleos. Por otro, compartieron sus experiencias personales de éxito al mentir en sus currículums.

Los usuarios acusaron a las empresas de también mentir, pero en su postulación

Asimismo, algunos usuarios criticaron a la empresa en cuestión por su decisión de retirar la oferta para el candidato, considerando que la falta de un título no debería ser un factor decisivo, ya que en ese caso no era necesario tenerlo para hacer desarrollarse en la posición.

“Los reclutadores también mienten... una vez que consigues el trabajo, a veces ni siquiera es lo que solicitaste…”; “Creo que RRHH necesita relajarse. Todos embellecen su currículum”; “Ok, ¿Por qué las empresas mienten en la descripción del trabajo?”; “Mi empleador me mintió sobre las bonificaciones, el aumento y las vacaciones. Ahora mentiré en CADA entrevista” y “Si el cliente los entrevistó 3 veces, es su responsabilidad no ver que el candidato no estaba calificado; parece que lo estaban de todos modos”, fueron algunos de los comentarios que más resonaron en la publicación.

Este cruce que se da en los comentarios refleja, en parte, la creciente frustración en relación con las prácticas de contratación actuales en el mercado laboral, por lo que muchos, por temor a no ser seleccionados, ponen información en sus presentaciones que no es del todo cierta. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de la información que compartimos, dado que en países como Estados Unidos, donde existe la Ley de Cornell, hay serias consecuencias legales en el caso de cometer fraude en currículums, incluyendo multas y posible encarcelamiento para quienes hagan declaraciones falsas de manera consciente y deliberada.