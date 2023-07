Buscaba trabajo, escribió su currículum a mano y su historia conmovió a todos: “Hoy en día está difícil conseguir algo”

escuchar

Tener un trabajo estable y bien pago es una odisea que Jorge Matus conoce muy bien. Por eso, apenas terminó su día en la obra de construcción, no dudó en recorrer las inmediaciones de El Trébol, el barrio de la ciudad de Neuquén en el que vive, para ofrecer sus servicios como albañil o carpintero. Sin embargo, en esa “búsqueda del mango”, ocurrió algo impensado. Un currículum, escrito por él mismo de puño y letra, se viralizó, y con ello llegaron un sinfín de mensajes de aliento.

En diálogo con LA NACION, la hija del protagonista contó el detrás de escena de esta historia que, desde el inicio, fue emotiva.

“Todos los días aprendemos algo nuevo de las personas que pasan por nuestras vidas. Dejando enseñanzas de lucha, de ganas de vivir, de devorarse al mundo y poder ser reconocido por lo que hacen, sin importar en que puesto quede. Admiración es la palabra que tengo para mí padrastro. El que busca changuitas sin tantas vueltas, un tipo cumplidor y que no importa dónde tenga que ir va en su bicicleta con su canastito verde”, escribió Fernanda Azcona en referencia a Jorge, y no dudó en compartirlo en diversos grupos de Facebook zonales, donde se intercambian experiencias y se ofrecen servicios. Orgullosa, publicó el mensaje junto a una imagen de un currículum vitae, pero escrito de una forma particular, lejos de los formatos digitales: estaba hecho a mano, algo que ya no se ve.

Jorge sale en su bicicleta a trabajar (Foto gentileza Fernanda Azcona)

Para Fernanda es habitual que aquel hombre que es parte de su vida hace 15 años, desde que conoció a su mamá, le dé una lección de vida. Desde que comparten sus días, junto a su madre, le inculcaron el valor del esfuerzo, de ayudar al otro y de siempre buscar salir adelante, a pesar de las dificultades, sin dejar de soñar con un presente mejor. Pero en esta ocasión fue más que especial para ella lo que Jorge le mostró: su currículum escrito de puño y letra. Como su papá, la joven está en búsqueda de trabajo, desde hace meses, y no tener respuestas -en ocasiones- la desanima, pero una vez más recibió un gran impulso con este gesto, según afirmó en diálogo con LA NACION.

Un currículum, el renacer de la esperanza

Jorge tiene 50 años y es un apasionado de la carpintería y de los trabajos de albañilería. Desde hace décadas sus conocimientos en estos rubros son los que ofrece como servicio en sus búsquedas de trabajo. Es por este motivo que cuando concluyó satisfactoriamente la obra de construcción de la que era parte, no dejó pasar el tiempo y reinició un recorrido zonal para encontrar un nuevo puesto laboral. Con su bicicleta destinó varios días en recorrer otras obras en construcción hasta llegar a una empresa de fabricación de Durlock, donde recibió una esperanzadora respuesta.

El hombre no dudó y pidió trabajo. Como suele suceder, los encargados de la empresa le solicitaron que presente un currículum vitae con su formación, sus datos personales y sus experiencias de trabajo.

Fernanda Azcona compartió el currículum de su padre y se volvió viral (Foto Facebook María Fernanda Azcona / Instagram @ feer_azconaa)

“Me dijo: ‘Hija fui a una empresa y me dijeron que ya estaba adentro’. Yo ahí le dije que se tenía que armar un currículum y él me mostró el que había hecho. Y pensé en cómo lo había hecho porque no se da mucha maña con la tecnología. Tiene un celular que lo llena de virus”, recuerda Fernanda. Aquél día, no lo sabía, pero iba a recibir una lección de vida que se extendería hacia personas que no conocía.

“Cuando le pedí para verlo (al currículum) me trae un papel enrolladito y atado con un hilo, muy prolijo. Cuando lo veo era un currículum escrito a mano. Al principio con mi mamá nos empezamos a reír, pero enseguida dijimos: ‘Wow’. Nos pusimos muy sentimentales. Nos emocionamos al leer lo que puso porque expresó qué le gusta hacer y qué sabe hacer”, rememora la joven, que con emoción afirma que luego de las risas supo que estaba frente a una nueva enseñanza por parte del hombre que la crió.

Una vez que Fernanda desenrolló aquella hoja de la carpeta de plástico de su hermano, se encontró con un escrito muy prolijo titulado: “Currículum de Jorge”. Y fechado el 10 de julio de 2023. Allí el hombre contaba que trabajó haciendo muebles de madera y que tiene conocimientos en trabajar con hierro y Durlok, entre otros conocimientos. Además, destacó: “Me gusta la jardinería, cortar el pasto, podar, hacer cuchas para perros, pintar, hago cercos para jardines, portones hechos con madera, lavado de autos, camionetas, aspirados”.

El currículum de Jorge (Foto gentileza Fernanda Azcona)

Además, terminó el escrito con un apartado muy especial, con un destacado sobre él, que le pareció muy importante subraya: “Lo principal: buen compañero. Muchas gracias por darme la posibilidad de tener un trabajo. Hoy en día esta tan difícil conseguir algo. Dios los bendiga”. Y cerró: ”Muy atentamente Jorge Ernesto Matus. Nacido el 18 de julio de 1973″.

“No es un currículum formal, pero él cuenta lo que le gusta hacer y siempre agradeciendo. Para mí fue algo que me llenó de alegría porque yo, por ejemplo, me canso porque no puede conseguir trabajo y dejo currículos por todos lados; y esto es ver el esfuerzo de él que, con ese currículum, pudo conseguir un trabajo”, reflexiona la joven, que se llena de orgullo al hablar de Jorge, en quien ve el ejemplo de perseverancia.

El hombre no consiguió ese trabajo en cuestión en la fábrica de Durlock, pero se topó con otro que lleva adelante, como él mismo cuenta en su currículum, con gran responsabilidad. Sin embargo, la búsqueda no se detuvo, al contrario, se multiplicó. Con su historia sobre el hombro, lucha por encontrar un trabajo para tener todo su día ocupado.

El cariño en las redes sociales

Cuando Fernanda tuvo en sus manos aquel currículum, que dejó de ser una simple hoja escrita para convertirse en un ejemplo, decidió compartirlo en diversos grupos de Facebook con una reflexión. “Quizás para algunos sea una burla, otros vean faltas de ortografía y muchos sientan una gran admiración como la que yo siento por él. Qué buen tipo con visiones grandes, un laburante que no se resiste en la primera caída, que va por más y quien lo conoce sabe quién es. Gracias por leer y ojalá que muchos seamos como Jorge”, escribió orgullosa sobre su papá.

Pero por supuesto que no imaginó la inmediata viralización con la que contó, en la que cientos de personas halagaron a su papá, que vieron en él lo que ella tiene en claro desde hace un tiempo: para él no hay obstáculos, siempre va para adelante. “Fue todo muy lindo. No lo esperaba, se re emocionó al ver los comentarios”, cuenta sobre la reacción de su padre ante los cientos de mensajes que recibió, en los que además muchos usuarios se sintieron representados en su búsqueda laboral.

Hoy, Fernanda no pierde las esperanzas que tanto ella como Jorge puedan encontrar un trabajo. “No tenemos muchas pretensiones, necesitamos trabajar”, afirma la joven, que se encuentra en una búsqueda activa, teniendo como experiencia el cuidado de niños y la atención al público. Y si bien Jorge tiene actualmente un empleo, sigue batallando por conseguir uno que le permita llegar a fin de mes sin problemas.

Jorge y Fernanda se encuentran en una activa búsqueda laboral (Foto gentileza Fernanda Azcona)

Ahora, con la búsqueda al hombro -y una linda historia para recordar- tanto Jorge como su hija siguen adelante. Sin embargo, su lucha significó, para ella, un empuje para salir adelante en cualquier circunstancia, tal como con su madre lo hacen día a día, con sus dolores, carencias y también con la esperanza de confirmar que lo bueno puede tardar, pero llega.