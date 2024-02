Jimena Barrionuevo PARA LA NACION

Lo vio en la vereda de su casa. Era una tarde fría de julio y muchos se preparaban para festejar el Día del Amigo. De inmediato notó algo especial en él. Aunque su estado de abandono era evidente, sintió que su presencia le resultaba familiar y que portaba una luz que lo iluminaba ese día nublado. Quiso acercarse pero advirtió que el animal tenía miedo. Descansaba sobre unos cartones y no pretendía molestarlo. Se prometió a sí misma que lo buscaría cuando regresara del trabajo.

Horas más tarde, cuando volvió a su casa, el perro todavía estaba allí. Estaba golpeado y necesitaba ayuda. Lo tapó con un cubrecama y lo alzó. El corazón del animal latía acelerado pero ella lo tranquilizó con palabras dulces y le aseguró que lo cuidaría hasta el fin de sus días.

Apareció en la puerta de lo que solía ser el taller del padre de Cecilia.

“Algo me llamó la atención en su mirada”

“Rocco apareció en la puerta del taller de mi padre. Había pasado casi un año y medio de su muerte. En cuanto lo vi, hubo algo que me llamó la atención en su mirada. Estaba golpeado y desnutrido. Le improvisé una cuchita y le compré alimento. Los primeros dos días comía de mi mano pero estaba tan débil que yo temía que pudiera morir. Cuando pudimos higienizarlo y llevarlo al veterinario, supimos que algo andaba mal. Tenía moquillo y no sabíamos si lograría salir adelante”, recuerda Cecilia Matana.

Rocco fue medicado y regresó junto a Cecilia a la casa que ahora se había convertido en su hogar. “Horas después, descubrí que ladraba y movía la colita. A la mañana ya era otro perrito y cada vez que me iba a trabajar él me controlaba. Era como ver a mi padre observándome. Con el paso de los días descubrimos que tiene el mismo carácter y que le gustan las mismas comidas”.

Rocco

“Le tiene miedo al viento”

Con el correr de los meses, la recuperación de Rocco fue notoria. Comenzó a mostrar qué le gustaba y cómo se divertía. A Rocco le encanta salir a pasear en el auto de la familia y ladrar a las motos o bicicletas que pasan cerca. De su pasado no pudieron saber demasiado. Solo que tiene temor a las tormentas y al viento.

“En mi pueblo, Monterrico en la provincia de Jujuy, cuando va a llover o corre mucho viento, Rocco se refugia en mis brazos. Lo alzo y, si es de noche, duermo con él hasta que todo vuelve a la calma”. Calculan que tendría unos dos años cuando lo encontraron.

“Era como tener a mi padre de nuevo en casa”

“Lo que es muy llamativo es que, al ser un perro que se las había arreglado por su cuenta en la calle, no devora ni traga la comida sin masticar. Nunca fue un perro agresivo y a muchos de nuestros amigos les impacta que Rocco come de mi mano y que, cuando toma la comida, acomoda su rostro para no rozar ni un diente con mis dedos. Come lo justo y necesario. En eso es como mi padre. Come bife pero solo si es filete, lomo rollizo o lomo chato y costeleta. Ama el osobuco, el bife de hígado encebollado, los riñones, el pollo en todas las versiones y cerdo, de vez en cuando”.

Pronto se convirtió en el compañero inseparable de Cecilia. Corría y revoloteaba por la casa cada vez que ella cruzaba la puerta de entrada. Y fue un gran apoyo cuando la mamá de Cecilia empezó con los síntomas de Alzheimer. “Al comienzo pensamos que estábamos locos. Porque era como tener a mi padre de nuevo en casa. Un par de veces Rocco me acompañó al cementerio y corría a la tumba de mi papá como si conociera el camino. Definitivamente, hoy es nuestro mundo y desde el primer momento algo mágico e intangible nos unió”.

