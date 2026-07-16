Entre teorías conspirativas y la verdad: a 27 años del día que John F. Kennedy Jr. estrelló su avión en el océano Atlántico

El 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr. tuvo un accidente aéreo que provocó su muerte frente a la costa oeste de los Estados Unidos. En el avión pequeño también viajaban su esposa Carolyn Bessette Kennedy y la hermana de esta, Lauren Bessette. A 27 años de aquel hecho que conmovió a la familia del expresidente John F. Kennedy y que marcó a la historia de la aviación en ese país: ¿qué ocurrió y por qué surgió una teoría conspirativa al respecto?

La previa al accidente

John F. Kennedy Jr. era hijo de John F. Kennedy, quien presidió el gobierno de los Estados Unidos desde enero de 1961 hasta noviembre de 1963, cuando fue asesinado en un desfile. En ese entonces, su primogénito tenía solamente tres años.

Durante su vida atrajo la mirada pública por su especial carisma. Además de abogado, fue editor y se le pronosticaba un futuro dentro de la política, al igual que al resto de los Kennedy.

Se esperaba que John Kennedy, Jr. tenga un brillante futuro en la política (Photo by Brooks Kraft LLC/Sygma via Getty Images) Brooks Kraft - Sygma

El 16 de julio de 1999, John, su esposa Carolyn y su cuñada, Lauren se dirigieron al aeropuerto de Caldwell, Nueva Jersey. El clima no presentaba las condiciones aptas para volar, aunque eso no importó para subirse a su avión comprado en mayo, un Piper Saratoga (de matrícula N9253N).

John había estudiado pilotaje y, según informó un año después la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), solo tenía unas 310 horas de vuelo totales, de las cuales solo unas 36 eran en ese modelo de avión, y muy pocas de esas habían sido de noche sin un instructor al lado.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy en 1995 (Photo by Rose Hartman/Getty Images) Rose Hartman - Archive Photos

Antes de ingresar a la aeronave, Kennedy Jr. tuvo un breve diálogo con el controlador del aeropuerto, quien le advirtió sobre las condiciones climáticas. A las 20.38 ocurrió este intercambio en donde se le consultó al piloto si iría a Teterboro, a lo que respondió: “No señor, en realidad me dirijo un poco al norte de allí, hacia el este”.

Ante esa indicación, el controlador le sugirió una instrucción de salida y contestó: “Salida por el tramo de viento a favor por la derecha hacia la pista dos”. Esa fue la última conversación entre John, que ofició de piloto, y el resto de la torre de control o con cualquier otro aeropuerto.

El matrimonio Kennedy se dirigía hacia la isla Martha’s Vineyard para dejar a Lauren con unas amigas y luego, desde allí, seguían vuelo hacia Hyannis Port, Massachusetts, donde participarían del casamiento del primo de John, Rory Kennedy.

Por qué el avión de John Kennedy se estrelló contra el agua

Según los datos de NTSB, cerca de las 21.41 el avión cayó en picada y se estrelló contra el océano Atlántico, a 12 kilómetros de su primer destino. El avión quedó totalmente destruido y los tres ocupantes murieron en el acto.

El informe destacó el peligro de la desorientación espacial. Al no tener un horizonte visual claro por la bruma y la oscuridad sobre el mar, el piloto habría perdido la noción de la posición del avión, lo que lo llevó a lo que se conoce como la “espiral del cementerio” (graveyard spiral), donde el piloto cree que está nivelado, pero en realidad está cayendo en un giro cerrado.

John F. Kennedy Jr. y su avión Cessna antes de partir hacia Hyannis Sport en 1998

De acuerdo a los datos del radar, el avión bajaba tranquilo, pero de repente hizo una serie de maniobras raras: un giro a la derecha, una subida brusca, un giro a la izquierda y, finalmente, entró en una espiral descendente. En los últimos segundos, el avión cayó a más de 1432 metros por minuto hasta que chocó contra el agua.

Los investigadores revisaron los restos que sacaron del fondo del mar y no encontraron ninguna falla previa. El motor, la hélice y los sistemas de control funcionaban correctamente antes del impacto.

Acerca de la caja negra, de vital importancia para registrar la información que emite la aeronave durante el vuelo y la conversación del piloto con la torre de control, no estaba presente. Además, Kennedy tenía una licencia de piloto privado, pero no tenía habilitación para volar por instrumentos (IFR).

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette con su perro Friday Evan Agostini//Getty Images

Después de cinco días de haberse reportado la desaparición del avión, la Guardia Costera encontró los restos a 35 metros de profundidad. Cuando descendieron, los buzos hallaron los cuerpos de John, Carolyn y Lauren en sus respectivos asientos y con el cinturón de seguridad.

Los restos humanos fueron retirados del agua y un día después sus cenizas fueron esparcidas en el lugar del accidente en una ceremonia íntima y con la presencia de la familia Kennedy.

Al momento de su muerte, John tenía 38 años, Carolyn 33 y Lauren 34. Pese a que se confirmó en el 2000 el motivo que condujo a Kennedy a perder el control del avión, muchos aludieron a una posible maldición sobre la familia que comenzó con el asesinato del expresidente en los 60, aunque no hay pruebas que afirmen esa creencia.