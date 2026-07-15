Pececillos de plata: qué son y cómo eliminarlos de casa

La aparición de pececillos de plata en entornos domésticos suele generar preocupación entre los propietarios, especialmente cuando comienzan a observarse con frecuencia en baños, cocinas, armarios o zonas con poca ventilación. Aunque no pican, no transmiten enfermedades y tampoco son venenosos, su presencia puede terminar afectando objetos del hogar.

Estos insectos se alimentan principalmente de sustancias ricas en almidón, azúcares y proteínas, motivo por el que pueden deteriorar libros, documentos, fotografías, cajas de cartón, pegamentos, papel tapiz e incluso algunas prendas elaboradas con fibras naturales como algodón, lino o seda.

Otro problema aparece cuando logran acceder a despensas o alacenas, ya que también pueden contaminar productos secos como harinas, cereales, avena o pastas almacenadas durante largos periodos de tiempo.

La aparición de pececillos de plata suele estar relacionada con un exceso de humedad dentro de la vivienda. Baños, cocinas, lavanderías, sótanos, armarios cerrados o espacios con poca ventilación se convierten en refugios ideales para estos insectos, especialmente cuando existen filtraciones, condensación o fugas de agua.

La aparición de pececillos de plata suele estar relacionada con un exceso de humedad dentro de la vivienda

Por esta razón, se considera más importante mantener el foco en el ambiente que favorece su presencia que en el insecto, ya que las mismas condiciones también pueden facilitar la aparición de moho, hongos y otros problemas estructurales asociados a la humedad.

¿Cómo eliminar a los pececillos de plata?

Según las recomendaciones compartidas por el portal especializado en el cuidado del hogar Better Homes & Grardens, antes de recurrir a insecticidas o tratamientos químicos, existen algunos métodos caseros que pueden ayudar a disminuir su presencia dentro del hogar.

Uno de los más utilizados es el ácido bórico aplicado en grietas, esquinas y puntos de acceso frecuentes. Este producto es utilizado habitualmente para el control de diversas plagas domésticas, aunque debe manipularse con precaución y mantenerse alejado de niños y mascotas.

Otra alternativa consiste en emplear aceites esenciales con aromas intensos, como lavanda, limón, naranja, menta o cedro. Estos olores interfieren en la orientación de los insectos y pueden funcionar como repelentes naturales cuando se aplican diluidos en agua sobre las zonas afectadas o mediante pequeños recipientes colocados en armarios y cajones.

Ningún remedio será realmente efectivo si no se corrige el problema principal que favorece su presencia

También existe un método sencillo conocido como la trampa del tarro. Para elaborarla basta con envolver un recipiente de vidrio con cinta adhesiva o una superficie rugosa en el exterior y colocar en su interior avena u otro alimento rico en almidón. Los pececillos logran entrar atraídos por la comida, pero las paredes del vidrio dificultan que puedan salir nuevamente.

Las virutas o pequeños trozos de madera de cedro son otra opción utilizada con frecuencia en armarios y espacios cerrados, ya que el olor característico de esta madera resulta poco atractivo para estos insectos.

Sin embargo, ningún remedio será realmente efectivo si no se corrige el problema principal que favorece su presencia. Reducir la humedad del lugar, mejorar la ventilación, reparar filtraciones, utilizar deshumidificadores y evitar la acumulación de cajas de cartón o papeles viejos son medidas fundamentales para impedir que vuelvan a aparecer.

Cuando la presencia de pececillos de plata aumenta rápidamente o comienzan a observarse daños en libros, ropa o documentos, se recomienda acudir a profesionales en control de plagas para identificar posibles focos ocultos y evitar una infestación mayor.

Por Pablo Pachón Ramírez