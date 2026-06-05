Cuando se conocieron, él disfrutaba una soltería de larga data y ella tenía un viaje en puerta, ideal para un romance sin compromiso, pero un evento inesperado los puso a prueba

Era un soltero empedernido hasta que conoció a una mujer distinta que lo puso en jaque: “Algo de ese momento me enamoró”

Señorita Heart 5 de junio de 2026 01:00 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Allá, por el 2018, hacía tiempo ya que Joaquín disfrutaba de su soltería como nunca antes, tras un matrimonio y un par de noviazgos fallidos. Llevaba quince años de mucha noche, viajes y sensación de libertad, y gracias a su trabajo en el rubro de exportación de vinos, tenía la fortuna de recorrer diversos puntos del planeta y explorar rincones remotos.

Cierta vez, en Taiwán, una sensación extraña se apoderó de él. Era su cumpleaños, y en un impulso, decidió publicar un texto en su muro de Facebook en el que compartió lo que sentía el día de su aniversario, solo y tan lejos.

“Entre algunos mensajes privados que recibí hubo uno que me interesó más que ninguno. Era de Majo, a quien tenía en mis redes hacía tiempo y de quien miraba sus fotos cada tanto. Jamás la había visto en persona, a pesar de invitarnos a eventos en los que nunca coincidimos”, revela Joaco al recordar aquellos días.

La determinación de una mujer diferente: “Es ahora”

`Me encanta lo que escribiste´, decía el mensaje. Joaco le agradeció a Majo por sus palabras, y tras unos segundos, decidió subir la apuesta: `¿Por qué nunca nos conocimos vos y yo?´, preguntó él. La mujer del otro lado de la pantalla redobló la jugada y contestó: `Estoy en Colombia, pero a nuestra vuelta salgamos´.

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A los pocos días, ambos ya de regreso en Buenos Aires, retomaron la idea de verse. Como buen soltero, un plan de último momento bastó para que Joaquín planteara la idea de no encontrarse aquella semana como venían sugiriendo, sino la siguiente. Fue en aquel instante que Majo mostró por primera vez un aspecto de su carácter, bien decidido. Sin vueltas le dijo: `Yo mañana viajo a Misiones a visitar a mi familia. Es ahora o en quince días´.

Un amor inesperado

La determinación de Majo y la perspectiva indeseada de una larga espera, fueron suficientes para convencer a Joaquín: es ahora.

Una especie de noviazgo y un viaje para poner paños fríos: “Más allá del enamoramiento, no me imaginaba mucho compromiso”

Joaquín jamás olvidará su sonrisa y lo que tenía puesto cuando pasó a buscarla. Había preparado un recorrido de bares, pero solo alcanzaron a visitar el primero de ellos. La química y los tragos alargaron la noche, fueron a bailar y luego a la casa de Joaco. A partir de allí, se sucedieron días intensos, en los que se vieron día y noche, e incluso viajaron juntos a Bariloche.

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Durante un mes y medio vivieron una especie de noviazgo, hasta que Majo le confesó que debía irse unos meses a la India por trabajo: “A mí me pareció ideal. Más allá del enamoramiento, no me imaginaba mucho compromiso”, confiesa hoy Joaquín.

Fue así que, con las cartas puestas sobre la mesa, Majo y Joaquín jugaron a ser novios el tiempo que restaba hasta que ella se fuera, y quién dice, tal vez él se aventuraría luego a visitarla en la India.

Sin embargo, muy pronto todo cambió.

Otra gran verdad que lo cambió todo: “Algo de ese momento me enamoró más que nunca de ella”

Había otra verdad pronta a salir a la luz. Unos días después de la noticia de la India, Majo y Joaquín amanecieron juntos y ella le confesó que tenía un retraso. Colmados por la incertidumbre consiguieron un test de embarazo, que finalmente dio positivo: “Algo de ese momento me enamoró más que nunca de ella”, dice hoy Joaco, pensativo.

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Su amor hacia ella se intensificó en una charla muy sincera, donde los dos aceptaron que deseaban a ese hijo. Sin embargo, Majo, con mucha valentía, le dijo que al nuevo desafío no lo iban a encarar como pareja: un hijo no podía ser el disparador de querer tener un compromiso cuando antes no hubo intención de proponer un vínculo serio. Debía nacer de su corazón y la realidad era que ellos no se conocían.

“Y era cierto”, reflexiona Joaco. “El viaje a la India, por supuesto, quedó suspendido y mis salidas de noche empezaron a espaciarse cada vez más. A partir de allí vinieron meses de acompañarnos, conocernos, pero cada uno por su lado. Ella con altibajos queriendo saber qué éramos en definitiva. Yo aceptando de a poco que elegía eso y dejaba mi etapa de soltero empedernido”.

Joaco y Majo

Un viaje revelador: “Una familia invencible que nació de la incertidumbre”

En la cotidianeidad de su nueva vida, algo estaba cambiando. Y así, a los seis meses de embarazo, la pareja, que ni hacía un año se conocía, decidió realizar un viaje a Brasil, solos, juntos, con la esperanza acompañando cada paso: “Ese fue el momento donde confirmamos que esto tenía sentido”, cuenta conmovido Joaquín.

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“Ese fue el momento donde confirmamos que esto tenia sentido”, dijo Joaquín

Tras ese viaje distinto y revelador, Majo y Joaco lo supieron: se amaban y se elegían, más allá de las circunstancias. El día del regreso, ella se fue a vivir con su gran amor.

Amanda llegó a sus vidas tres meses después. Y para la alegría de ambos, con la convivencia y su pequeña hija en sus vidas, el hogar creció en amor y en ganas de seguir apostando por una familia que hoy supera sus sueños.

“Una familia invencible que nació de la incertidumbre”

Este domingo 7 de junio de 2026, Joaquín cumplirá años. Ocho aniversarios habrán pasado desde aquella noche en Taiwán, cuando un mensaje cambió su vida para siempre.

Una nueva vida, en familia

Hoy, aquella vida de soltero pertinaz parece otra vida. Lejos quedó la imagen del hombre festejando un año más, lejos y solo. Como si se hubiera tratado de un hechizo y una historia destinada, esa noche en otro rincón del mundo, Joaquín comenzó a vivir una experiencia opuesta y transformadora junto a su gran amor, Majo.

“Nos convertimos en una familia”, continúa Joaco con emoción. “Dos años después de la llegada de Amanda elegimos tener a Luisa y un año después, decidimos casarnos con ellas como testigos. Clara, la más chiquita, nació tres años más tarde”.

“Hoy los cinco formamos una familia invencible que nació de la incertidumbre”.

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