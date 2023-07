Es argentina, emigró a España y explotó al contar que la echaron: “No voy a trabajar por dos mangos”

escuchar

En las redes sociales, los usuarios suelen manifestar, en sus videos, cómo les fue al emigrar, qué se encontraron en el destino y los trucos que aplicaron -y recomiendan- para quienes buscan imitarlos. Sin embargo, así como hay historias de éxitos existen otras de reveses. Este fue el caso de Antonella Brandolino, una mujer que viajó a España hace unos años y ahora contó por qué la despidieron de una empresa. Además, acusó de racistas a sus empleadores.

Con el título “Diario de una argentina en Madrid”, esta mujer detalló cómo fue irse de la Argentina en búsqueda de una nueva vida a Europa y las peripecias que debió atravesar para conseguir trabajo. En otro orden, aseguró que la estadía no es “color de rosas” como lo pintan otros tiktokers y que no se cobran grandes sueldos que sirvan para vivir sin complicaciones.

“Me acaban de echar de mi trabajo, el cual fue el octavo o noveno desde que estoy en España. En ese tiempo me mudé como cuatro veces desde Madrid a Marbella y después a Málaga. Estuve trabajando en una empresa hace cinco meses y me acaban de echar porque se cumplía el periodo de prueba. Esto no es un descargo porque me hicieron un favor echándome”, comenzó Antonella para introducir el tema.

En esa misma línea, argumentó cómo fue la decisión de esta compañía que, según su testimonio, “utilizó el racismo” para hacerla sentir incómoda y así forzar su salida: “Tengan en cuenta que acá, en España, los argentinos son latinoamericanos. Ellos les dicen panchitos. No se dejen pisotear, me echaron por xenofobia, estoy cien por ciento segura. Me denigraban por mi acento y además no voy a trabajar por dos mangos. Salvo que tengas un máster, acá hasta los 35 años sos categoría junior”.

Echaron a una argentina de su trabajo en España por un motivo racista y generó indignación

Antes de terminar su video, la protagonista de esta historia advirtió sobre la viralización de historias donde los protagonistas presumen éxitos rotundos en Europa: desde grandes sueldos hasta golpes de suerte y casas espectaculares. “Ojo con lo que dicen en las redes, no es todo color de rosa. Acá es difícil conseguir trabajo, sos latinoamericano. Alcen la voz y no se dejen pisar”, explicó.

Por último, explicó que no recibe ayuda de sus familiares y que, a base de esfuerzo, sigue viviendo en España: “Uno necesita trabajo, no tengo la posibilidad de que mis viejos me ayuden. Vine con 23 años y tengo 25, pero no me ayudan. A pesar de eso, no voy a permitir que me falten el respeto”.

Con 500 likes, esta usuaria logró que su caso se viralizara y, a partir de ahí, otros compartieran los traspiés que encontraron al emigrar. “No todo el mundo ni todas las empresas son así, pero respeto tu opinión. También el sueldo aquí es mucho más alto que allá, por lo general” y “estoy trabajando en Madrid hace 8 meses y no siento xenofobia, ni nada relacionado con discriminación”, fueron las respuestas más destacadas.

LA NACION