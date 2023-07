Tiene 22 años y se hizo “famosa” por su insólita historia: “Soy alérgica a mi novio”

escuchar

Una mujer tiene alergia cada vez que está cerca de su novio. Virginia Nault aseguró que la frecuencia de la picazón, piel roja y los ojos llorosos fueron en aumento desde que conoció al joven, en diciembre de 2022. La estadounidense, de 22 años, buscó respuestas a su problema en la medicina, en medio de comentarios de usuarios que aseguran que podría ser en realidad la prueba de una infidelidad.

Para que suceda, las imágenes o el relato deben tener algo que llame la atención y destaque por sobre la catarata de contenido que circula. En ese sentido, sorprendió la historia de esta joven que no identificó con exactitud el detonante de lo que le ocurre cuando está con su pareja.

Luego de verse con su novio, la joven experimenta fuertes síntomas de alergía TikTok @virginiaisforlovers00

Los síntomas que se presentan son de alergia y no disminuyen con el tiempo. Además, se presentan con mucha constancia después de cada uno de los encuentros que mantienen. “Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas que me producen risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen a él y no conocen nuestra relación”, puntualizó para el medio estadounidense New York Post.

Al comienzo no le halló relación a sus alergias a estar con su pareja. Sin embargo, horas después de compartir un rato con él, la picazón y las erupciones surgían en cada oportunidad. “Tuve alergias durante los seis meses completos, pero al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional al azar”, señaló.

La joven es alérgica a algún componente de la ropa u hogar de su novio, pero aún no identificó a qué TikTok @virginiaisforlovers00

En la búsqueda de detener la reacción en su piel, creyeron que la respuesta estaba en el jabón, shampoo y otros implementos de higiene. Pero al cambiarlos no vieron buenos resultados. “Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su departamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica”, sentenció.

Qué dijeron los médicos

Los episodios alérgicos los cataloga como “estresantes”, pero optó por tomárselo con humor, reírse de la situación y ser paciente mientras recibe un dictamen de los especialistas. “Me van a hacer una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya logramos reducir el campo: sabemos que no es por el shampoo, ni el detergente o acondicionador”, explicó tras primeros análisis y los ítems que ya pudieron descartar los médicos. Nault reveló que su novio es muy paciente y la apoyó en todo, por lo que no considera terminar la relación a pesar de las molestias que le hace sufrir cada uno de sus encuentros.

Un caso similar afrontó Johana Watkins en Estados Unidos. No podía besar o estar cerca de su esposo porque la alergia y el dolor eran insoportables. La diagnosticaron con el Síndrome de Activación de Mastocitos, mediante el cual los mastocitos reaccionan a lo que consideran amenazas. El tratamiento con medicina alivia los síntomas.

El Tiempo (Colombia)