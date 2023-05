Es argentina, tiene un oficio soñado que le permite viajar mucho y asegura: “En ningún lado encontré lo que hay en Buenos Aires”

escuchar

Su curiosidad y pasión por la fotografía la llevó en busca de nuevos horizontes. Año a año, se traslada cientos de kilómetros desde su Ramos Mejía natal, en Buenos Aires, con destino a los Estados Unidos y a Europa, envuelta de nervios y expectativas, para cumplir uno de sus mayores sueños: trabajar con figuras del espectáculo y demostrarle su talento al mundo. En la actualidad planea profesionalizarse más en el rubro y tiene claro que, pese a que debe mantenerse alejada de sus afectos por este propósito, su hogar siempre estará en la Argentina. En diálogo con LA NACION, la joven, conocida en las redes sociales como @calupeache, aseguró: “Lo que más me gusta es poder capturar momentos únicos”.

Interrogantes, temores y ganas de más era lo que sentía la joven de 23 años cada vez que comenzaba su día. Sabía que iba a llegar lejos y sus actividades dieron un giro radical cuando tuvo la posibilidad de vivir diversas experiencias con famosos de todo el mundo.

Catalina es fotógrafa y busca potenciar su talento Gentileza

“Estaba en los últimos años en la secundaria cuando parte de mi familia se mudó al exterior. Mis tíos y mi prima se fueron a Miami y fue un golpe fuerte para mí. Así fue cómo empecé a viajar mucho para allá porque extrañaba muchísimo”, recordó.

Fue durante ese tiempo que Catalina se percató de que ese lugar contaba con una gran proyección laboral, algo que la cautivó de inmediato. No obstante, como no estaba en sus planes emigrar por completo, tomó la decisión de realizar diversos viajes al año para finalmente volver al país que la vio crecer.

“Me encanta viajar, disfruto cambiar de aire durante algunos meses y me gusta poder quedarme un tiempo prolongado en cada lugar que voy para conocerlo como una local más que como una turista más. La fotografía, al ser flexible, me lo permite. También puedo tomarme los días que quiero para recorrer y conocer gente”, sostuvo.

Si bien nunca tuvo un trabajo estable con su oficio, tiene la expectativa de conseguirlo. Sin embargo, esto no fue un impedimento para protagonizar momentos inolvidables. “Si tengo que pensar algo muy loco que viví con mi cámara creo que podría ser durante la fashion week en París. No solo porque estaba haciendo lo que amo en una de mis ciudades favoritas en el mundo, sino porque cuando llegué realmente estaba muy desalentada. No encontraba los lugares ni a las celebrities y no entendía el idioma tampoco. Estaba mal también por toda la plata que estaba gastando estando allá… Hasta que una tarde recé -y eso que no soy muy creyente- y pedí que surja la oportunidad que necesitaba para poder mostrarme. Luego comí mientras miraba la Torre Eiffel y arranqué mi camino a la casa de una amiga que me hospedaba”, relató.

Con este escenario poco prometedor, vivió algo que la tomó por sorpresa: “En ese lapsus me encontré con un tumulto de gente, por eso frené y esperé un rato. De la nada frenó una camioneta enorme en frente mío y a los 10 minutos bajó Kylie Jenner. No la pude ver con mis propios ojos, la vi a través de mi cámara, pero yo no lo podía creer porque pude hacer una foto que me la voy a guardar siempre, que puede no ser la mejor pero me recuerda que no hay que tirar la toalla sino seguir buscando las chances”.

La foto de Kylie Jenner que alcanzó a capturar Gentileza

Desde ese instante obtuvo oportunidades que las aprovechó al máximo y desplegó todo su talento que día a día comparte en su cuenta de Instagram @calupeache, donde se visualizan imágenes de artistas como María Becerra, Arcángel, Stefi Roitman, Lele Pons, Mau y Ricky, Ricardo Montaner, Paris Jackson, Lil Nas X, Ice Spice, Pamela Anderson, Naomi Campbell, Evaluna, Camilo, Anna Wintour, Chiara Ferragni, Camila Morrone, Stefflon Don, Maluma, Lola Índigo, Bad Gyal, y muchos más. Sobre estas vivencias, explicó que se dieron gracias al hecho de viajar y de hacer contactos que la ayudaron en el camino.

“Lo que más me gusta de mi profesión es poder capturar momentos únicos, encuentros o performances históricas desde otro punto de vista, uno más íntimo. Me encanta que la persona que ve mis fotos pueda sentirse cerca de un momento, una cantante, lo que sea. Con el pasar de los años fui haciendo muchos conocidos del ambiente y eso me permite poder estar en lugares realmente increíbles y conocer artistas de esta índole. En las redes sociales siempre contesto preguntas acerca de los lugares que visito y tengo videos en YouTube contando mis experiencias, pero no dejan de ser eso, experiencias”, sostuvo.

Anna Wintour es una de las famosas que logró fotografiar a lo largo de estos años Gentileza

A raíz del largo tiempo que pasa en otras partes del mundo, realizó ciertas comparaciones con la Argentina en cuanto a la calidad de vida. “Amo mi país y los viajes se dan naturalmente, pero lo que cuesta es volver y que mi vida sea tan distinta en términos de seguridad y estabilidad. Me duele mucho no poder tener la tranquilidad que tengo en otros lados, el no poder ir ni volver caminando sin estar asustada, eso me mata”, reflexionó.

Si bien también es Licenciada en Comunicación Publicitaria, dijo que el título nunca le generó más oportunidades profesionales. “Me recibí en el 2020, pero nunca ejercí en ninguna agencia o empresa, siempre seguí con la fotografía. La carrera me ayudó muchísimo y fue mi salvavidas por si las cosas no surgían como quería. También pesó el hecho de cumplir con mis padres el hecho de estar recibida, pero soy de pensar que el título no te garantiza nada y menos acá. Si sos bueno lo vas a conseguir, lo tengas o no”.

Catalina en uno de sus viajes por Nueva York, Estados Unidos Gentileza

A pesar de que muchos jóvenes hoy en día emigran con el propósito de encontrar oportunidades, en el caso de Catalina todo es diferente: arma las valijas y se instala a kilómetros de distancia, pero siempre regresa con sus afectos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que, si encuentra un empleo fijo acorde a sus expectativas, lo pensaría.

“Yo extraño siempre a mi país, mi familia, mi perro y mis amigos. Sacando a la gente, que como nosotros no hay en ningún lado, creo que también extraño mucho la comida, la música y la onda, que no es la misma, porque tampoco encontré en ningún lado lo mismo que hay en Buenos Aires, un poco porque lo comparto con todos los que quiero. También me pasa que, cuando viajo, no me gusta ir al ‘boliche argentino en Miami’ o al ‘restaurante argentino en París’, porque no le veo el sentido. Cuando viajo intento sumergirme en la cultura del lugar en el que estoy. Todos los años estoy unos meses en la Argentina, no podría alejarme de mi familia por tanto tiempo”, remarcó.

Como una manera de reflexionar acerca del camino que realizó hasta ahora, se dirigió hacia las personas que buscan hacer lo que ella cumplió. “Mi consejo sería que no se queden con la duda y que salgan a ver el mundo un poco. Hay tanto para ver, y tantas maneras de vivir y trabajar también, recomendaría no quedarse con lo establecido porque el mundo está cambiando y no hay una sola manera de hacer las cosas”, concluyó.

"No se queden con la duda y salgan a ver el mundo un poco", remarcó Catalina Gentileza

En la actualidad, además de obtener más conocimientos sobre la fotografía, emprende nuevas aventuras y conoce cada vez más a celebridades del ambiente artístico. Su expectativa, de cara a futuro, es poder explotar del todo su talento en el exterior y dejar en claro que, con dedicación, las metas que uno se pone en la vida se cumplen.