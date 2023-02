Es argentino, se fue a Miami a probar suerte y cumplió su sueño, pero advierte: “Evito vender papelitos de colores”

escuchar

Tras meditarlo y pensarlo mucho, transformó su vida por completo: se recibió de una carrera que no lo satisfacía en lo personal, buscó otro trabajo, encontró su verdadera pasión y emigró desde su casa en el partido de Almirante Brown, Buenos Aires, a otro país. Con ansias de conseguir una meta que tenía en mente, Martín Seipel probó suerte en los Estados Unidos y no se arrepiente de su decisión. A sus 30 años, se encarga de la producción de diversos videoclips que protagonizan importantes cantantes y se rodea de muchas personas vinculadas a la industria musical. A la distancia, asegura: “Estoy viviendo un sueño despierto”.

Inquietudes, interrogantes y ganas de más era lo que sentía el joven cada vez que se despertaba. Sabía que iba a llegar lejos en el rubro y en el 2016 finalmente sus actividades dieron un giro 180 grados. A su corta edad -23 años en aquel entonces- recibió el mail de un productor de Disney que se interesó al ver algunos videos que compartía en su cuenta de Instagram, donde mostraba parte de sus viajes a lugares exóticos. Allí, comenzó a trabajar con la empresa y colaboró en reconocidas series como Bia.

“En esa época empecé a viajar solo a distintas partes del mundo, en su momento era mucho más fácil con un trabajo estable, soltero y sin hijos, costear un viaje a cualquier destino como mínimo una vez al año”, recordó en diálogo con LA NACION.

En simultáneo a estas experiencias, Martín culminó sus estudios de Traductor Público de Inglés, una carrera que nunca ejerció porque apenas terminó la universidad se fascinó por el rubro audiovisual. Sin embargo, admite que fue la mejor herramienta que se llevó a la hora de emigrar a Miami, lugar que eligió para explotar más su oficio de productor.

“El motivo principal fue por un crecimiento profesional, porque Estados Unidos es la meca de la producción audiovisual y en términos de huso horario me parecía mucho más cómodo que emigrar por ejemplo a Australia, que fue una de las opciones que tenía en mente”, se sinceró.

Si bien su proyecto ya estaba encaminado, no todo fue fácil. Para lograrlo, ahorró durante años y tuvo que enfrentar sus mayores temores. “Fue una decisión difícil, pero que la llevaba procesando desde hacía varios años. Emigrar a otro país es volver a empezar desde cero en todo sentido, los primeros meses no tenés a quien llamar si necesitás una mano para mudarte, por ejemplo, o cualquier tipo de ayuda”, sostuvo.

Cómo es la situación económica en Miami y la comparación con la Argentina

Mientras que en el país que lo vio crecer Martín ya disfrutaba de su pasión, en Miami se encontró con un escenario aún mejor: “Me dedico a realizar videoclips y comerciales. En la Argentina trabajé durante muchos años con artistas pop y del género urbano: Duki, MYA, Ruggero, Tiago PZK, Emilia Mernes, Khea, Lit Killah. Muchas de las veces que visitan Miami tratamos de filmar algo si es que se puede”.

En cuanto a lo que más disfruta de la ciudad ubicada en el sureste de Florida, remarcó que lo principal es la proyección laboral que le aporta. “En el último año, y hasta el presente, trabajo a la par de Rauw Alejandro como su director creativo. Un artista que admiraba mucho, pero que nunca imaginé trabajar con él. Durante todo el 2022 tuvimos la oportunidad de producir a nivel local en Miami, New York, Texas, California, e incluso realizamos producciones en Asia y Europa”, subrayó.

El estrecho vínculo que mantiene con los artistas internacionales

Si hay algo en lo que Seipel también quedó fascinado, es en el trato que recibió por parte de los famosos con los que trabaja. “Por ejemplo, con Rauw hacemos un buen combo creativo, tenemos muchas idas y vueltas antes de cada video, está en todos los detalles. Acostumbrado a ver estrellas y artistas internacionales, cualquier persona normal se imagina que son todo lo contrario y es una guerra de egos, pero él respeta mucho mi profesión y la de cualquier persona que trabaja a su lado, es un profesional con todas las letras. Prácticamente, no lo veo descansar, y eso me motiva mucho a seguir creando con él”, aseguró.

Según relató, sus días allí parecen ser la réplica de una verdadera película. No solo por conocer todos los puntos emblemáticos, disfrutar de los paisajes, las playas cristalinas y recibir la calidez de la gente, sino porque nunca sabe qué le depara el día: “Al comienzo del 2023 lanzamos un video de Rauw y Daddy Yankee, hasta el día de la fecha fue mi producción más grande. Si me contabas esto hace 2 años, cuando todavía seguía en la Argentina, no te lo creía. Estoy viviendo un sueño despierto”.

Su vida profesional y estabilidad en la Argentina

Si bien son diversas las opiniones de los expatriados a la hora de hablar sobre la economía de la Argentina y compararla con los países en los que se encuentran, manifestó que afortunadamente nunca tuvo dificultades mayores en lo que se refiere a este tema: “Mi vida era bastante similar a la que llevo ahora en Miami, a partir de la pandemia mi trabajo se convirtió en un 80% de home office”, detalló Martín, quien también forma parte de la compañía Sony Music.

Por otro lado, dijo que a pesar de que hoy disfruta del radical cambio de vida, hay varios instantes en los que ansía reunirse con sus seres queridos: “Más allá de eso, también extraño vivir en comunidad. Vuelvo al país unas 4 o 5 veces por año, pero una de las últimas veces salí a caminar por mi barrio y veía gente hablando en las esquinas, disfrutando las plazas, grupos de amigos reunidos, cosas sencillas. Acá es todo un poco más frío”.

Las redes sociales como una muestra de su trabajo

El productor utiliza su Instagram para exhibir algunas facetas desde su llegada al exterior y a su vez lo utiliza como un espacio para compartir consejos y anécdotas. Según señaló, para él es como una especie de portafolio de trabajo y experiencias que tiene día a día. “A diferencia de mucha gente que decide emigrar evito vender papelitos de colores de que vivir en otro país es la solución a todos tus problemas. Sinceramente, cada situación es distinta, pero si uno se capacita lo suficiente y no espera que las oportunidades lleguen solas, no hay techo”, aclaró.

Como una manera de reflexionar acerca de todos los pasos que dio hasta ahora, se dirigió hacia aquellos que tienen la misma meta que él cumplió.

“Siento que los argentinos nacimos con una capacidad de resolver problemas a corto plazo y encontrar soluciones innovadoras, pensar fuera de la caja. Pero, como dije anteriormente, a la hora de salir al mundo hay que tener para ofrecer distintas habilidades y herramientas para poder crecer, como mínimo entender el idioma del lugar al que vamos”, concluyó.

"Evito vender papelitos de colores de que vivir en otro país es la solución a todos tus problemas", aseguró a LA NACION

En la actualidad, además de trabajar de lo que ama, se embarca en nuevas aventuras y conoce cada vez más a celebridades del ambiente musical. Su plan, de cara al futuro, es motivar al resto de las personas para que emprendan una experiencia similar y dejar en claro que, con esfuerzo y esmero, los objetivos se cumplen.