Es argentino, se mudó a Australia y desarrolló un negocio que le cambió la vida: “Es bueno saber que las cosas funcionan”

Luego de algunos años de instalarse en Australia, en la comodidad de una empresa que le brindaba innumerables beneficios, Diego Santana (42) apostó todo a una idea que surgió casi por casualidad: una plataforma que brinda una solución a la necesidad del servicio que se está buscando.

Wipperoz es una sociedad con sede en Australia, USA y Argentina, que cuenta con más de 3800 usuarios de 25 países distintos, cubre más de 2000 ubicaciones y ofrece 300 tipos de actividades distintas.

“Australia tiene algo que enamora, tal vez la calidad de vida, la tranquilidad de que podés planificar un futuro, la amabilidad de la gente o simplemente saber que las cosas funcionan”, asegura Diego, licenciado en Sistemas de la USAL y ahora emprendedor en Australia.

“Australia tiene algo que enamora, tal vez la calidad de vida, la tranquilidad de que podés planificar un futuro", contó

“Acá las posibilidades son infinitas”

Como empleado de una empresa radicada en Argentina y con capitales austríacos, a principios de diciembre del 2010 a Diego le llegaría una noticia que le iba a cambiar la vida: la compañía le ofrecía ir a trabajar a Brisbane, capital del estado de Queensland, Australia, por dos años. Entre papeles y trámites, él y su mujer, que trabajaba en la misma empresa, pudieron viajar el 9 de julio de 2011.

“La vida acá es súper tranquila”, cuenta Diego desde su hogar australiano. “Tenés tiempo para pensar lo que podés hacer y de planificar tu futuro. Las posibilidades son infinitas y vos decidís, de acuerdo a tus posibilidades y a dónde querés llegar”, asegura este emprendedor que trabajó en la empresa que lo llevó a Australia hasta el 2014. Luego pasó por otras compañías en relación de dependencia para finalmente comenzar su propio negocio: Wipperoz. “La tranquilidad y estabilidad son impagables. Si tenés una meta y los objetivos claros, Australia te da las herramientas y el resto es tiempo. Propiedades, autos, viajes, la posibilidad está y es alcanzable”.

Wipperoz es una sociedad con sede en Australia, USA y Argentina

En Australia los contratos suelen ser de 38 horas semanales. Si se está en relación de dependencia, hay un periodo de prueba de 6 meses, 4 semanas de vacaciones por año y 10 días de faltas por enfermedad que se van acumulando por año si no son usados. “Por lo general, los australianos no trabajan todos los días, hacen un balance entre las jornadas hábiles y el descanso para que les descuenten menos impuestos. Además del trabajo en relación de dependencia, hay contratos que son temporales, semestrales o anuales y se pagan por día u hora. Estos no tienen el beneficio de las vacaciones o los días por enfermedad, pero la diferencia monetaria, dependiendo de tu actividad, es bastante atractiva. Si bien el costo de vida y los impuestos son altos, lo ves retribuido”.

Diego cuenta que allá existen planes sociales para la gente carenciada, asistencia social para discapacitados y salas maternales. Además, la salud para residentes permanentes y ciudadanos, al igual que la educación, son totalmente gratuitas. “Ni hablar de cosas como el mantenimiento de la ciudad y los parques. Aquí contamos con parrillas libres con baños públicos impecables que tienen hasta música funcional.”

Lla salud para residentes permanentes y ciudadanos, al igual que la educación son totalmente gratuitas

Sin miedo a emprender

Once años después de haber llegado a Australia, y mientras trabajaba como consultor para una dependencia gubernamental, con tres hijos australianos (Joaquín, Rocío y Mía) y una calidad de vida casi inmejorable, surgió la idea de la plataforma que hoy es su máximo orgullo: Wipperoz.

“La idea nació a partir de un trabajo que necesitábamos hacer en nuestra casa. Buscábamos a un instalador de antenas de TV para pasar un cable por medio de las paredes. Utilizando Google me saltaban millones de resultados, pero sin conocer a nadie no sabíamos a quién contratar, terminamos usando una plataforma para contratar gente, pero lo que se pagaba por comisión de trabajo era muchísimo. Ahí fue que se nos ocurrió plantear un modelo de negocio distinto y más económico”.

Se trata de una plataforma que sigue la tendencia de los sitios freelancer, pero a la vez, integra una función de geolocalización. Esto último permite conectar profesionales con clientes (quienes ofrecen los trabajos) tanto a distancia como en un radio de cercanía, delimitado por cada usuario. Es un mecanismo que favorece la inclusión digital de actividades que tradicionalmente se difunden por circuitos offline. En Wipperoz es posible contratar un programador que trabaje desde cualquier lugar del mundo, como así también un pintor para la casa.

"Las posibilidades son infinitas y vos decidís, de acuerdo a tus posibilidades y a dónde querés llegar”, asegura Diego

“Desde el inicio creímos, o más bien soñamos, en que este sitio pueda ser realmente una solución de contactos laborales a nivel global. Y aún desde lo comercial intentamos ser lo más moderado posible. Y ni bien pudimos tener el sitio bien montado, quisimos comenzar a ofrecer todo el potencial para que cualquier ONG pueda aprovecharlo”. Hoy una ONG puede publicar un pedido de un trabajo para que alguna persona lo realice de manera voluntaria. Se trata de una comunidad dinámica, participativa y solidaria, donde cada uno puede contar su trabajo, su realidad, sus acciones, y seguramente encontrará apoyo de otras entidades similares de diversos países. “Lo que puede surgir de la voluntad de las personas trabajando en conjunto siempre es sorprendente y maravilloso. Y así sentimos que aportamos nuestro granito de arena”.

Wipperoz nació en un garaje, de la mano de Diego y su esposa, Lorena Navarro. Hoy ya son cinco personas quienes trabajan en el emprendimiento que se propone posicionarse como vínculo mundial de conexión entre clientes y proveedores. La app cuenta con diversos tipos de verificaciones: la persona que ofrece servicios sube una foto de un documento válido y esos datos se contrastan automáticamente. También hay calificaciones de trabajos y reseñas. La empresa contempla ofrecer información policial para demostrar que son personas que no delinquen.

“Cuando necesitamos ayuda extra utilizamos nuestra propia app para contratar gente. Creo rotundamente que estamos en un momento histórico para este tipo de plataformas. Las razones son muchas, pero principalmente durante y luego de la pandemia, el mundo laboral y la forma de ver el trabajo cambió, no creo que volvamos a ser los mismos como sociedad”.

Salir a explorar el mundo

“Entre salir a explorar y tomar la decisión de irse del país hay un camino larguísimo y difícil”, asegura Diego, que aclara que hay muchísimas variables que determinan esa situación y todos los casos son distintos. De todas maneras, él recomienda animarse. “El miedo existe, y es real, vas a extrañar, todos extrañan algo, pero siempre se puede volver”.

En Australia los contratos suelen ser de 38 horas semanales.

No obstante, hoy volver no está en los planes de esta familia que considera que Australia podría ser el lugar donde se quede para siempre. “Ahora que soy ciudadano de este hermoso país, con una familia que nos apoya para seguir apostando a un futuro por nuestros hijos, no podría pensar en un mejor sitio para vivir y pasar el resto de nuestra vida. Hay muchísimos destinos increíbles para elegir, pero pocos donde uno puede adecuarse al estilo de vida, este es uno de ellos”.

Es que increíblemente Australia y Argentina comparten muchas costumbres: “La primera es juntarse con amigos, si bien con australianos debes planificarlo con varios días de anticipación, acá son muy comunes las juntadas por días patrios y cumpleaños. Al igual que en Argentina, los australianos son personas muy familieras, los domingos se suele juntar toda la familia para compartir una comida: el típico asado dominguero”.

Claro que también se extraña: “Ese abrazo que te das con tus padres, hermanos y amigos de toda la vida no tiene precio, es una sensación que no se puede describir”.