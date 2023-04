Es colectivera, un pasajero borracho se subió a molestarla y su reacción se ganó el aplauso de todos

escuchar

Un video que se viralizó muestra el momento en el que una conductora de colectivo en España discute con un pasajero ebrio. En medio de gritos, reclamos y empujones la mujer le pide que se baje del vehículo.

La escena tuvo lugar el pasado sábado hacia las 4:30 de la madrugada en un colectivo de Barcelona, España. Según el relato de la trabajadora, el hombre la estaba molestando ininterrumpidamente mientras ella cumplía con su labor.

Lo bajó del colectivo y recibió los aplausos de todos

Aunque le pidió que se sentara e hiciera silencio, el pasajero no se hizo eco de las advertencias. Cansada del comportamiento que estaba teniendo, la conductora decidió tomar una drástica decisión: detuvo el colectivo, se dirigió hacia él y le pidió que se bajara.

En el video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, se ve que la trabajadora toma al hombre del brazo, en un intento de bajarlo. Como este se niega, ella comienza a mostrar su enojo con palabras.

“Te he pedido que por favor te sientes y que te calles, y seguís con las mismas. Ahora no me hace falta llamar a la policía ni perder 20 minutos aquí, ni yo ni ellos, así que te bajas de una vez”, le dijo la mujer, visiblemente molesta.

La última advertencia que lanza, justo antes de dejarlo sentado en su lugar, es: “La próxima vez bebés menos o te callás”. En el clip se logra escuchar que la conductora cuenta con el apoyo de una pasajera, quien también insta al joven ebrio a abandonar el vehículo. “Bájate del bus, te lo dijo 10 veces”, afirma la mujer.

La presión de las mujeres termina por hacer que el hombre se baje del vehículo, no sin antes ser reprendido una última vez por la conductora. “Luego si querés podés llorar y llamar guapa al de atrás. Que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa a él”, le dijo la mujer. En las redes sociales todos aplauden sus modos y celebran su valentía.

El suceso ocurrió en Barcelona, España (Foto: @ceciarmy)

Por enfrentar al hombre ebrio, fue aplaudida y recibió cientos de elogios, mientras que el comportamiento de él fue reprochado. ”Por favor, un ascenso y una subida de sueldo a esta mujer”, escribió un usuario en redes. Otros reaccionaron con frases como: “Lo que tienen que aguantar los conductores es tremendo”, “Es una valiente” y “Este video se lo dedico a todas las mujeres que dicen que no hay galantería en España”.

El Tiempo (Colombia)