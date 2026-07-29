Es farmacéutica y revela lo que pocos saben sobre los medicamentos en blíster: “Mucho cuidado con los que vienen en envases de aluminio”

Organizar la medicación de la semana en un pastillero es el hábito ideal para evitar olvidos. Sin embargo, no todos los remedios están preparados para sacarse de su empaque original. Verónica Olmos, farmacéutica, advirtió a través de sus redes sociales sobre los riesgos de manipular incorrectamente ciertos envases y reveló claves fundamentales que se deben tener en cuenta antes de organizar las pastillas.

Organizar la medicación de la semana en un pastillero es el hábito ideal para evitar olvidos (Foto: Pixabay) Kristen Prahl

Mediante la red social X, la profesional explicó que “el color del blíster es lo primero que hay que revisar”.

La regla de los colores: ¿cuáles sí y cuáles no?

Según la farmacéutica, el tipo de envoltorio del medicamento indica qué tan expuesto o protegido debe estar frente al ambiente:

Blísteres transparentes o blancos : si al mirar el envase es posible ver el comprimido o la gragea, significa que el medicamento no tiene una sensibilidad extrema al entorno. En estos casos, la medicina sí puede trasladarse a un pastillero .

: si al mirar el envase es posible ver el comprimido o la gragea, significa que el medicamento no tiene una sensibilidad extrema al entorno. En estos casos, la medicina . Blísteres amarillos o de color: indican que el medicamento es sensible a la luz (fotosensible). Al sacarlos de su empaque original para dejarlos al descubierto en un pastillero, pierden la protección contra la radiación lumínica, lo que puede afectar sus propiedades.

El peligro de los envases de aluminio y la regla de no fraccionar

El punto de mayor alerta expresado por la especialista estuvo enfocado en los envoltorios metálicos o sellados por completo.

Una farmacéutica explicó por qué no todos los blísters deberían ser vaciados (Foto: Captura X)

“Mucho cuidado con los blísteres que vienen totalmente sellados, que son de aluminio. Además de ser sensibles a la luz, son sensibles a la humedad y a la temperatura. Por lo tanto, los medicamentos que vienen en este tipo de blíster no se pueden colocar en el pastillero”, señaló.

Por último, la profesional sumó otra aclaración crucial sobre la manipulación de cápsulas y pastillas con siglas específicas en la caja o en el blíster, como XR (liberación extendida), LP (liberación prolongada) o AP (acción prolongada).

“Son productos que tienen una liberación especial y por ningún motivo se pueden fraccionar”, concluyó la especialista al recordar que cortar o abrir este tipo de medicamentos altera la forma en que el cuerpo absorbe el principio activo, por lo cual puede perder su efecto.