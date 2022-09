Es hipoacúsica, tiene 10 años y ganó un importante premio cantando un tema de Tini: “Otra nena no quería ser mi amiga porque no escuchaba de un oído”

“Ludmi tenía dificultad para escuchar del lado derecho. Si se acostaba a mirar tele siempre tenía que recostarse del lado derecho, dejando libre el lado izquierdo ya que al revés no podía escuchar. En el colegio tenía que pedir sentarse adelante ya que desde atrás se le dificultaba escuchar y siempre estaba tensionada por la atención y el estrés que le generaba el no poder escuchar bien. Recuerdo que todo el tiempo cuando yo la llamaba o le preguntaba algo, ella me respondía automáticamente `qué`. Además, pasaba que, por ejemplo, dentro de casa la llamaba y ella me escuchaba, pero no sabía dónde yo estaba, de dónde venía el sonido”.

Luciana Holman, la mamá de Ludmila, cuenta que su hija tiene hipoacusia unilateral severa derecha y que su pérdida auditiva se debe a que nació sin el nervio auditivo derecho.

“Me acuerdo que una vez fui discriminada en el colegio. Unas chicas del otro curso que eran mis amigas me contaron que otra nena no quería ser más mi amiga porque yo no escuchaba de un oído”, recuerda Ludmi, que tiene 10 años.

Desde muy chiquita Ludmi se interesó por la música.

Postrasplante: “En el colegio ya me puedo sentar donde yo quiero”

A raíz de su discapacidad a principios de este año fue implantada con un dispositivo de conducción ósea y a partir de ese momento, cuenta Ludmi, comenzaron a cambiar algunas cosas de su vida cotidiana. “Por ejemplo, en el colegio ya me puedo sentar donde yo quiero, no tiene que ser adelante para poder escuchar como lo hacía antes. También en los lugares donde hay mucha gente puedo escuchar y distinguir muy bien quiénes me hablan, y cuando alguien me habla y está al lado mío ya no tengo que girar la cabeza para entenderle”.

Hablando de beneficios, su mamá cuenta que a partir del implante ya no responde “qué” a todo y puede orientarse de dónde viene el sonido, cosa que antes no sucedía. En los espacios dónde hay mucho ruido, explica, como una plaza o en la calle mismo, ya puede escuchar de manera cómoda ya que antes necesitaba de mucha concentración para oír lo que le decían. “El volumen de la tele o la música también se modificó, antes lo ponía muy alto. Ahora ya escucha en volúmenes que no molesta a los demás”.

Ludmi junto a su mamá, Luciana.

La música, su gran pasión

Motivada al ver a su abuela cantar desde muy chiquita, Ludmila comenzó a interesarse por la música cuando apenas tenía tres años. “Una tarde le pregunté si podía cantar con ella y enseñarme. Por supuesto que me dijo que sí, así que me animé y ahí fue cuando empecé”, dice Ludmi, cuyos cantantes favoritos son Tini, Sebastián Yatra y Abel Pintos.

La música y el canto son las grandes pasiones de esta nena inquieta que parece tomarse en serio el desafío de poder estudiar y perfeccionarse para más adelante poder triunfar arriba de un escenario. Ese es su sueño y no tiene miedo de decir que le gustaría ser famosa.

Una propuesta imposible de rechazar

Hace unos meses Ludmi dio un paso muy importante para poder acercarse a esos objetivos que parecen ser tan claros como ambiciosos cuando su mamá leyó en el Instagram de MED-EL, compañía líder en soluciones auditivas, una publicación que invitaba por primera vez a todos los usuarios que recibieron implantes auditivos de la compañía a participar de un concurso y ganarse un viaje a Austria para asistir al Festival de Música de Med El Sound Sensation.

Ludmila tiene hipoacusia unilateral severa derecha y que su pérdida auditiva se debe a que nació sin el nervio auditivo derecho.

La propuesta para los usuarios que participaron constaba de enviar un video por redes sociales o email interpretando su canción favorita, cantando, bailando o tocando algún instrumento musical. Med El Latam alcanzó más de 50 videos de participantes de la Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, México y España.

Cuando Luciana le contó a su hija sobre el concurso Ludmi no dudó en anotarse y desde ese momento empezó a trazar la estrategia para poder estar a la altura de las circunstancias. Lo primero que decidió fue el tema que iba a interpretar: Oye de Tini. “Desde que supe del concurso comencé a prepararme con una profesora de canto durante meses. Además, siempre que podía aprovechaba y ponía la canción en el auto, en el colegio o en casa mientras hacía otras cosas para seguir practicando”.

El mejor regalo de cumpleaños

De los videos enviados los organizadores seleccionaron tres semifinalistas: una bailarina de Colombia, una cantante de la Argentina (Ludmi) y un pianista de España, que en conjunto grabaron un video de manera profesional de la canción “Tu barrera del sonido” del cantante español Mayor Tom .

"Para mí significa una oportunidad muy grande, no solo por viajar, sino porque voy a poder cantar con otras personas implantadas de otros países".

Los semifinalistas fueron elegidos por un jurado integrado por profesionales de la música tanto internos de Med-el como externos y miembros de Med-el- Latam y España que valoraron la performance general mostrada en cada video, enfocados en la técnica y el talento, explican desde la compañía.

En medio de los festejos por su cumpleaños Ludmi recibió la noticia de que había sido la ganadora del certamen por lo que la emoción fue doble: “Cuando empecé a grabar la canción no pensé que fuera a llegar a ser semifinalista, tampoco podía creer estar en un estudio tan grande, donde grababan muchos artistas reconocidos, eso hizo que me emocionara más y después llegar a ganar, no me lo podía creer”.

“Si está triste canta, si está contenta canta, enojada canta, la reto y al rato canta, es su cable a tierra, por eso es que este concurso lo vivió super comprometida. Ella hace comedia musical y canto desde muy chiquita, por eso está feliz que la hayan elegido y quiere dar lo mejor de ella ese día”, expresa su mamá.

El 24 de septiembre Ludmi viajará a Austria junto a su mamá para poder disfrutar a pleno de su gran premio.

“Me llena de orgullo este premio que ganó gracias a su pasión por la música, a su esfuerzo y a su dedicación”

El 24 de septiembre Ludmi viajará a Austria junto a su mamá para poder disfrutar pleno de su gran premio. “Para mí significa una oportunidad muy grande, no solo por viajar, sino porque voy a poder cantar con otras personas implantadas de otros países. Estoy muy feliz. Además, pienso en el festival que va a ser muy lindo, con toda la gente que quiero conocer y lo que más me hace feliz y me pone contenta es que me acompañan las personas que me quieren”.

“Me llena de orgullo este premio que ganó gracias a su pasión por la música, a su esfuerzo y su dedicación. Es una gran enseñanza que le deja esta experiencia ya que habla de que si uno hace las cosas con amor, con esfuerzo, con constancia y con confianza, con el tiempo se van dando como soñamos. Amo ser su mamá, que confíe tanto en mí y poder acompañarla en todo momento”.