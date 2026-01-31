Escape de la Isla Huemul: una carrera con historia que vuelve a marcar el pulso deportivo de Bariloche
El histórico triatlón reunió a más de 200 atletas y contó con el acompañamiento de Life Seguros como main sponsor.
Bariloche tiene un vínculo natural con el deporte: el lago Nahuel Huapi y las montañas la convierten en un punto de encuentro para la aventura y las competencias que convocan a deportistas y aventureros de todo el mundo. Reconocida como Capital Nacional del Turismo de Aventura, la ciudad fue escenario del triatlón Escape de la Isla Huemul, una de las carreras con más historia de su calendario, acompañada por Life Seguros como main sponsor en esta edición.
Más de 200 atletas participaron de esta edición, superando el cupo previsto y confirmando el crecimiento sostenido de una carrera que ya es parte del ADN deportivo de la ciudad.
De una idea pionera a una competencia emblemática
La historia del Escape de la Isla Huemul se remonta a 1987, cuando Jorge Angaut Rocha —referente y precursor del triatlón en Bariloche— imaginó replicar en el lago Nahuel Huapi el espíritu del célebre “Escape de Alcatraz”, la competencia estadounidense inspirada en la fuga real de dos prisioneros de la isla de máxima seguridad de San Francisco en 1962.
La primera edición local fue modesta en distancias, pero ambiciosa en espíritu: 250 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo por la avenida Bustillo y 7 kilómetros de pedestrismo con ascenso al cerro Otto.
El club Los Pehuenes retomó años después la idea original y la transformó en una competencia que hoy tiene distancia olímpica y un recorrido imponente: 1.500 metros de natación desde la Isla Huemul hasta Playa Bonita, 40 kilómetros de ciclismo con ascensos al cerro Catedral y 10 kilómetros de running.
Una jornada intensa, del lago a la montaña
Con el cielo despejado pero baja temperatura, la competencia largó a las 7 de la mañana desde la Isla Huemul, desde donde los nadadores se largaron a cruzar el Nahuel Huapi en dirección a Playa Bonita.
Luego, el tramo de ciclismo llevó a los participantes por calle Libra, avenida Pioneros y un exigente circuito que incluyó dos ascensos al cerro Catedral.
La prueba se completó con 10 kilómetros de running, en un recorrido técnico y demandante, con dos vueltas entre Pioneros y Virgen de las Nieves.
Ganadores con sello patagónico
El festejo quedó en la región. En la prueba individual masculina, el triunfo fue para Matías Campi, de Villa La Angostura, quien se impuso con un tiempo de 2 horas 13 minutos 40 segundos. Lo escoltaron el barilochense Tomás “Tomy” Omaechevarría (2:13:53) y el chileno Matthew Leatherbee (2:18:54).
En damas, la victoria fue para Maia Coletto, de San Martín de los Andes, quien construyó su triunfo con solidez desde el agua y cruzó la meta en 2 horas 52 minutos 26 segundos. El segundo puesto fue para la cordobesa Gabriela Carena(2:53:41) y el tercero para Alejandra Dupré (2:54:37).
Life Seguros y el deporte como forma de vivir
La edición 2025 del Escape de la Isla Huemul contó con el acompañamiento de Life Seguros, que se sumó como main sponsor bajo el eje “Life es Deporte”, parte de su campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”
La presencia de Life en la competencia se integró a una mirada que entiende al deporte no solo como rendimiento o resultado, sino como una forma de potenciar la vida en movimiento, de ponerse objetivos y de asumir desafíos con responsabilidad. En pruebas de alta exigencia como esta, donde el entorno natural y las condiciones climáticas suman un componente extra de dificultad, la preparación, la planificación y el cuidado del cuerpo resultan tan importantes como el cronómetro.
Desde esa perspectiva, Life acompaña a quienes eligen entrenar, competir y superarse, entendiendo que proteger la vida también implica estar presente en los momentos de mayor intensidad. El deporte aparece así como un territorio de conexión genuina, donde se cruzan valores como la constancia, la disciplina, el bienestar y la conciencia del propio cuerpo.
Más allá de la competencia, el Escape de la Isla Huemul vuelve a confirmar por qué Bariloche es un escenario privilegiado para vivir el deporte al aire libre. Y también por qué cada desafío asumido —en la montaña, en el lago o en la vida cotidiana— es una forma de seguir en movimiento.
