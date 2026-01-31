Escape de la Isla Huemul: una carrera con historia que vuelve a marcar el pulso deportivo de Bariloche

Bariloche tiene un vínculo natural con el deporte: el lago Nahuel Huapi y las montañas la convierten en un punto de encuentro para la aventura y las competencias que convocan a deportistas y aventureros de todo el mundo. Reconocida como Capital Nacional del Turismo de Aventura, la ciudad fue escenario del triatlón Escape de la Isla Huemul, una de las carreras con más historia de su calendario, acompañada por Life Seguros como main sponsor en esta edición.

Más de 200 atletas participaron de esta edición, superando el cupo previsto y confirmando el crecimiento sostenido de una carrera que ya es parte del ADN deportivo de la ciudad.

El Escape de la Isla Huemul revive el espíritu pionero de Jorge Angaut Rocha desde 1987.

De una idea pionera a una competencia emblemática

La historia del Escape de la Isla Huemul se remonta a 1987, cuando Jorge Angaut Rocha —referente y precursor del triatlón en Bariloche— imaginó replicar en el lago Nahuel Huapi el espíritu del célebre “Escape de Alcatraz”, la competencia estadounidense inspirada en la fuga real de dos prisioneros de la isla de máxima seguridad de San Francisco en 1962.

La primera edición local fue modesta en distancias, pero ambiciosa en espíritu: 250 metros de natación, 5 kilómetros de ciclismo por la avenida Bustillo y 7 kilómetros de pedestrismo con ascenso al cerro Otto.

El club Los Pehuenes retomó años después la idea original y la transformó en una competencia que hoy tiene distancia olímpica y un recorrido imponente: 1.500 metros de natación desde la Isla Huemul hasta Playa Bonita, 40 kilómetros de ciclismo con ascensos al cerro Catedral y 10 kilómetros de running.

Una jornada intensa, del lago a la montaña

Con el cielo despejado pero baja temperatura, la competencia largó a las 7 de la mañana desde la Isla Huemul, desde donde los nadadores se largaron a cruzar el Nahuel Huapi en dirección a Playa Bonita.

Los atletas enfrentaron los 1.500 metros desde la Isla Huemul hasta Playa Bonita, cruzando el lago Nahuel Huapi en un exigente desafío inicial.

Luego, el tramo de ciclismo llevó a los participantes por calle Libra, avenida Pioneros y un exigente circuito que incluyó dos ascensos al cerro Catedral.

Los triatletas recorrieron 40 km con ascensos al cerro Catedral, poniendo a prueba resistencia y técnica sobre dos ruedas.

La prueba se completó con 10 kilómetros de running, en un recorrido técnico y demandante, con dos vueltas entre Pioneros y Virgen de las Nieves.

Los últimos 10 km combinaron recorrido técnico y exigente, con vueltas entre Pioneros y Virgen de las Nieves.

Ganadores con sello patagónico

El festejo quedó en la región. En la prueba individual masculina, el triunfo fue para Matías Campi, de Villa La Angostura, quien se impuso con un tiempo de 2 horas 13 minutos 40 segundos. Lo escoltaron el barilochense Tomás “Tomy” Omaechevarría (2:13:53) y el chileno Matthew Leatherbee (2:18:54).

Podio masculino: Matías Campi, Tomás Omaechevarría y Matthew Leatherbee celebran su triunfo en una jornada de pura exigencia.

En damas, la victoria fue para Maia Coletto, de San Martín de los Andes, quien construyó su triunfo con solidez desde el agua y cruzó la meta en 2 horas 52 minutos 26 segundos. El segundo puesto fue para la cordobesa Gabriela Carena(2:53:41) y el tercero para Alejandra Dupré (2:54:37).

Maia Coletto dominó la competencia desde el agua y cruzó la meta en 2 horas 52 minutos, imponiendo su ritmo y asegurando el primer lugar del podio.

Life Seguros y el deporte como forma de vivir

La edición 2025 del Escape de la Isla Huemul contó con el acompañamiento de Life Seguros, que se sumó como main sponsor bajo el eje “Life es Deporte”, parte de su campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”

La presencia de Life en la competencia se integró a una mirada que entiende al deporte no solo como rendimiento o resultado, sino como una forma de potenciar la vida en movimiento, de ponerse objetivos y de asumir desafíos con responsabilidad. En pruebas de alta exigencia como esta, donde el entorno natural y las condiciones climáticas suman un componente extra de dificultad, la preparación, la planificación y el cuidado del cuerpo resultan tan importantes como el cronómetro.

Del lago a la montaña, cada disciplina exigió constancia, disciplina y pasión para alcanzar la meta.

Desde esa perspectiva, Life acompaña a quienes eligen entrenar, competir y superarse, entendiendo que proteger la vida también implica estar presente en los momentos de mayor intensidad. El deporte aparece así como un territorio de conexión genuina, donde se cruzan valores como la constancia, la disciplina, el bienestar y la conciencia del propio cuerpo.

Life Seguros acompañó a los triatletas en cada tramo de la carrera, celebrando el esfuerzo y la superación personal.

Más allá de la competencia, el Escape de la Isla Huemul vuelve a confirmar por qué Bariloche es un escenario privilegiado para vivir el deporte al aire libre. Y también por qué cada desafío asumido —en la montaña, en el lago o en la vida cotidiana— es una forma de seguir en movimiento.

