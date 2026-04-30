Escapó de un campo, lo atropellaron en la autopista y su grito de dolor alertó a su madre: “Hicimos todo lo posible”

LA NACION Jimena Barrionuevo Escuchar Nota

Esa tarde estaban de festejo. Emocionados, celebraban el rescate de Ferdinand, un novillo que había logrado escapar del cruel destino del rodeo. Sin embargo, se mantenían en alerta: quienes rescatan animales saben que la alegría convive con la urgencia. Y ese día no iba a ser la excepción.

En medio de los festejos, sonó el teléfono de Federico Koch. Al otro lado de la línea, una noticia quebró el ambiente: en una zona rural, sobre la Autopista Los Libertadores, a la altura de Colina, en Chile, una oveja y su cría habían sido atropelladas.

El rescate de Chapito y su mamá

El aviso había llegado gracias a María Cáceres, una ciclista que presenció la desgarradora escena. “Según su relato, el vehículo impactó primero al pequeño corderito que había escapado de un campo aledaño. Sus gritos de dolor fueron desgarradores, un llamado desesperado que su madre no ignoró. La oveja, en un acto de puro instinto maternal, corrió hacia su hijo herido... y en ese momento fue brutalmente atropellada también. El conductor del auto, como lamentablemente ocurre en tantas ocasiones, se dio a la fuga”, detalla Eliana Albasetti, esposa de Federico, con quien está al frente de Santuario Empatía, un espacio autogestionado dedicado a rescatar y brindar un hogar permanente a animales sobrevivientes de la industria alimentaria. Federico no dudó y salió de inmediato hacia el lugar.

El vehículo impactó primero al pequeño corderito que había escapado de un campo aledaño.

Según especifica el Manual de Veterinaria de MSD, el vínculo entre una oveja y su cría es extremadamente fuerte, rápido y específico. Se forma en los primeros 30 minutos tras el parto y se basa en el reconocimiento mutuo a través de balidos únicos -una suerte de firma vocal- y olores. Esto permite que la madre acepte solo a su cría y rechace a otras.

Al llegar, la prioridad fue trasladar a ambos de urgencia a un centro veterinario. Se luchó contra el tiempo y la gravedad de las heridas. “La mamá estuvo internada siete días, tenía múltiples fracturas. Se hizo todo lo humanamente posible, pero su cuerpo no logró sobrevivir al impacto”, recuerda Eliana con dolor.

Sin embargo, el pequeño corderito negro, a quien bautizaron como Chapito, todavía estaba vivo. Lo que siguió fueron semanas difíciles, marcadas por el dolor, el yeso y los cuidados intensivos. “Fue un tiempo de incertidumbre, pero también de un despliegue inmenso de amor, dedicación y, sobre todo, de las feroces ganas de vivir de Chapito”, dice Eliana. Su intervención quirúrgica fue un éxito, gracias al trabajo impecable de la veterinaria Tamara.

El cordero negro fue bautizado como Chapito.

Un mes después el panorama es radicalmente distinto. Chapito corre libre por el santuario. Juega, salta y busca constantemente cariño entre quienes le salvaron la vida. Se convirtió en el “regalón” del lugar, donde convive con otros 57 animales (llamados de producción) más cuatro perros y dos gatas. Chapito es un sobreviviente que camina como un recordatorio vivo de lo frágiles que son sus vidas y, al mismo tiempo, de lo inmenso que puede ser el impacto del amor cuando se decide actuar.

Chapito se convirtió en el “regalón” del santuario.

La historia de Chapito trascendió los límites del santuario y se convirtió en el corderito negro más famoso de Chile. Su alta médica y su llegada definitiva al santuario fueron registradas por las cámaras de Mega, el canal de televisión abierta en sintonía en Chile, llevando su mensaje de resiliencia a miles de personas a través de la pantalla.

Chapito recuperado en Santuario Empatía

Pero para su familia en el santuario, más allá de la fama y las cámaras, Chapito representa algo mucho más profundo. Para ellos, Chapito es vida. Es la memoria de su madre y de la lucha contra la indiferencia. Y es, fundamentalmente, la razón por la que cada día deciden seguir adelante con su misión de cuidado y protección. “Aunque sabemos que salvar a un animal no cambia el mundo…el mundo cambia por completo para ese animal“.

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