Escorpio en 2022: qué les depara a las personas del signo en el nuevo año que comienza

Las personas Escorpio poseen una personalidad misteriosa, que provoca intriga y magnetismo en los demás. Si bien no les gusta demostrar lo que están pensando, son seres determinantes. En el próximo 2022 pondrán a prueba sus convicciones, invitando a las personas de este signo de agua a animarse a cosas nuevas.

El foco estará orientado hacia el autodescubrimiento, para luego tomar acción en todas aquellas cosas pendientes de los años anteriores. Puede ser un gran año para las personas de Escorpio ya que, gracias a sus características de trasmutación, podrán realizar los cambios necesarios para lograr el éxito en cualquier cosa que deseen.

Bienestar personal

Con Saturno transitando en este signo de agua, es conveniente tomar ciertas decisiones para la salud mental. Comenzar una terapia, algún tipo de meditación o actividad que sirva a la introspección es muy recomendado para este próximo año.

Es momento de revisar los asuntos pendientes, decir adiós a las cosas o personas que ya no resuenan con la capacidad de transmutar del escorpión. Es importante prestar atención a la salud para evitar que la presencia de Saturno baje su energía. Deporte, buena alimentación y dormir lo suficiente serán grandes aliados para este nuevo año.

Amor en Escorpio para 2022

Regido por Plutón y Marte, este último planeta se hará presente en el año 2022. Muchas personas de Escorpio se sentirán más temperamentales, reactivas y nerviosas hasta finales de abril. Es importante medir los impulsos y procesar los sentimientos antes de expresarse: de no ser así podrían suceder peleas.

Las personas solteras podrán conocer individuos nuevos con quienes podrán explorar, por sobre todo, su sexualidad. Estas relaciones serán intensas, pero no durarán mucho tiempo.

Es conveniente esperar a septiembre para enfocarse en la constitución de una pareja exclusiva. Los primeros meses del año deberán dedicarse a comprender qué es lo que desean en una relación.

Aquellas personas que se encuentran en una relación se sentirán con ganas de probar cosas nuevas e innovar a partir de junio.

Por otra parte, es un gran momento para dar nuevos pasos en el vínculo como viajar, mudarse o comprometerse. Muchas personas de Escorpio se sentirán muy enamoradas, con ganas de constituir nuevos proyectos con su amante, incluyendo una familia.

Las personas de Escorpio deberán ser conscientes más que nunca de su naturaleza posesiva y dejarla a un lado al momento de preservar la paz con su pareja.

Trabajo y dinero para Escorpio

El trayecto de Saturno en 2022 será transformador en los aspectos profesionales. Podrán tomar decisiones importantes en cuanto a nuevas inversiones, nuevos proyectos o cambios radicales de trabajo.

Es el momento indicado para organizarse y no tener pendientes. Hace cierto tiempo que las nuevas circunstancias cambian tus responsabilidades y prioridades. Para aquellos que desean emprender, el año 2022 es una gran oportunidad. Las personas de Escorpio deberán decidir hacia dónde dirigir su energía y tiempo.

Aquellas personas que se encuentran trabajando en equipo, notarán un crecimiento en los primeros meses del año. Sería oportuno solicitar un ascenso o realizar nuevas propuestas antes de junio.

Luego de septiembre podrán disfrutar del dinero ganado, por lo que antes de este mes es recomendable ser responsable y cuidadoso con las ganancias.

Para los escorpianos el 2022 se presenta como una oportunidad para viajar, mudarse o comprometerse Pixabay

Familia y amigos de Escorpio

Este nuevo año de introspección hará que las personas de Escorpio se encuentren un poco distantes de sus seres queridos. Esto podría llevar a reproches por parte de la familia.

Es importante escuchar e intentar entender sin que eso implique mucha energía. Puede que haya discusiones o problemas de comunicación.

Los amigos de las personas de Escorpio sentirán la ausencia de este signo. Para muchos, las prioridades están cambiando pero es importante recordar a aquellas personas que quieren ayudar y desean lo mejor para su entrañable amigo.

No resultará extraño si muchas personas de este signo de agua deciden romper vínculos con los que ya no se sienten identificados hace tiempo. Las personas de Escorpio no saben ubicarse en grises y si perciben que las cosas no son como antes, que ya no tienen los mismos intereses o valores, lo mejor es soltar esas relaciones.

La clave para este 2022 es que Escorpio sea sincero en cuanto a los procesos internos que está transitando. De esta manera podrá comunicar a sus seres queridos cuánto los quiere a pesar de que ya no disponga de tanto tiempo para compartir.

Recomendaciones para Escorpio en 2022

Es momento de que las personas de Escorpio se animen a transformarse. El año 2022 les invita a tomarse el tiempo para pensar hacia dónde quieren ir y emprender el viaje. Es tiempo de dejar en el pasado las cosas que ya no se pueden cambiar, abriendo las puertas a nuevas oportunidades.

Puede que sea difícil aprender a soltar y dejar ir ciertas cosas, sobre todo si significan dolores. Para que las personas de Escorpio puedan crecer en este próximo año, es importante que puedan perdonar y seguir adelante con sus vidas sin rencores.

Las personas de Escorpio son las más intuitivas del zodiaco, si aprenden a escuchar su voz interior, grandes cosas le depararán en el futuro.