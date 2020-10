Stacy decidió escribir su propio obituario lleno de consejos Crédito: Daily Mail

El consejo de una mujer estadounidense se volvió viral luego de que escribiera su propio obituario y falleciera. Se trata de Stacy Lois Oliver, quien vivía en Chicago y murió el pasado 4 de octubre a los 52 años luego de una batalla con atrofia de múltiples sistemas.

"Nunca he hecho nada de la forma 'normal' o 'regular´. Pensé: '¿Por qué no escribir mi propio obituario y continuar con este tipo de comportamiento hasta el final?'", comienza el obituario de Stacy, que fue publicado en el Chicago Tribune. "Mi mamá siempre decía: 'si no voy a tocar mi propia bocina, nadie más lo hará'. Así que: tú tú", continúa el escrito.

Stacy aconsejó reír a carcajadas

La mujer brindó detalles sobre su vida, pero algo llamó la atención de los lectores "¿Puedo decir esto? No te estoy diciendo qué hacer, pero te estoy diciendo qué hacer. Dejá de preocuparte por tu peso, ve a vivir, sé, hacé. Sonreí, la gente no siente lo suficiente. Disfrutá el momento, puede que no vuelva. Si quieres hacerlo, probá algo, probalo, probalo. Andá ahí. Creeme, estoy muerta. Comé, andá al espectáculo, reíte a carcajadas. Ámense los unos a los otros y nunca sabrán lo que encontrarán".

Stacy contó que su vida estuvo llena de matices: trabajó en un local, fue empleada de una universidad, hizo improvisación teatral, cantó en clubes y cabarets. "En el medio, por diversión, hice joyas artesanales, bailé la danza del vientre y el hula-hula, cosí, horneé, hice un poco de jardinería, me encantaba participar en mi Templo Beth Israel y disfruté de obras de teatro y musicales", precisó.

También contó que tuvo "la suerte" de casarse con Jeff. "Verdaderamente mi mejor amigo y el amor de mi vida. Es amable, le gustan los juegos de palabras, tiene una risa súper distintiva (se ríe tontamente todas las mañanas viendo programas divertidos) y es tan guapo (se dejó crecer la barba antes de casarnos y siempre la mantuvo). "Me llevaba a todos los eventos que quise. Fui real con él y eternamente agradecida de que compartiera su vida conmigo".

Stacy y Jeff estuvieron casados por 21 años

Jeff Oliver, el esposo de Stacy, y su compañero por 21 años, dijo en un programa televisivo que la mujer sabía que su enfermedad "iba a empezar a quitarle más y más de ella", así que "decidió dejar salir sus pensamientos rápidamente". "Es para que la gente disfrute, para que viva la vida. Ella siempre fue así.si querés probar algo, hacelo", afirmó Jeff en la entrevista que fue recogida por The Daily Mail.

"Era el tipo de persona que tenía la energía de tres personas, casi como una niña, pero concentrada. Su madre la crió para que tuviera mucha confianza en sí misma, no arrogancia, solo confianza, y ella podía hacer eso por los demás, cuando otros no podían verlo en sí mismos", añadió.

Luego de que se publicara el obituario en el diario, varios usuarios comentaron lo especial que era Stacy. "Sinceramente, desearía haber conocido una joya así. Mis pensamientos y oraciones están con todos los que amaron a Stacy ", escribió una persona. "¡Me hubiera encantado haberte conocido! ¡Sonás como si fueras la luz de la habitación! ¡Mi tipo de gente!", observó otra. Un usuario indicó: "¡Inspirador! ¡No hay palabras que puedan explicar lo que sus palabras le hacen al alma! ¡Ángel hermoso!".

Jeff contó que ese tipo de repercusión lo está ayudando a superar la muerte de su esposa. "Aunque ahora es un momento difícil, todavía veo cómo ella está afectando a la gente y me reconforta", destacó. "Tuve suerte de estar bajo ese sol durante tanto tiempo, así que soy un tipo bastante afortunado".