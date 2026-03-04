Por qué se recomienda dejar un frasco de sal gruesa al lado de la cama, según el Feng Shui

En la filosofía del Feng Shui, ciertos objetos cotidianos asumen un rol simbólico para optimizar la calidad del descanso. Estas tradiciones milenarias otorgan una importante relevancia a los rituales previos al sueño, como desplazar a los dispositivos móviles, al considerar la noche como un período crítico de renovación energética y equilibrio emocional.

En este contexto, el uso de la sal gruesa ganó notoriedad como una herramienta de limpieza energética, ya que tiene un gran poder para absorber tensiones o cargas negativas que estén rondando por la casa, en especial, en el dormitorio o pieza donde descansa una persona.

La sal gruesa es un aliado para el Feng Shui Getty Images

Para quienes buscan aplicar este método siguiendo los preceptos de la disciplina milenaria, la ubicación del elemento resulta determinante para dicho fin. Los especialistas recomiendan ubicar un frasco de vidrio -preferentemente limpio- con sal gruesa seca sobre el costado izquierdo de la mesa de luz, asociado con la energía receptiva.

La efectividad simbólica de este ritual reside también en la renovación de la sal cada siete días, una frecuencia sugerida para garantizar la purificación de ambientes afectados por el insomnio, conflictos interpersonales o una sensación persistente de agotamiento al despertar.

Asimismo, el Feng Shui establece restricciones precisas sobre el emplazamiento de este recurso: se desaconseja situar el recipiente debajo de una cama o en compartimentos cerrados, bajo la premisa de que la circulación de la energía debe ser fluida y sin obstáculos visuales para que el ritual surta efecto.

La técnica de la sal gruesa sirve para conciliar el sueño

De manera complementaria, se puntualiza en la importancia de mantener despejado el espacio inferior de la cama, evitando el almacenamiento de objetos que puedan interferir en el flujo dinámico del entorno. En última instancia, la incorporación de la sal gruesa se plantea no como una solución aislada, sino como un complemento de hábitos saludables y una intención de bienestar orientada a lograr un sueño verdaderamente reparador.

¿Qué objetos sacar para renovar la energía?

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta son los objetos rotos o en mal estado, entre ellos electrodomésticos que no funcionan, la vajilla -platos, recipientes- quebrados y adornos deteriorados. Mantenerlos en el hogar refuerza la sensación de estancamiento y dificulta la renovación.

Otro punto es prestar atención a la ropa que no se usa. Por ejemplo, prendas guardadas por años, que ya no reflejan el presente o que remiten a etapas pasadas, ocupan espacio físico y simbólico. El Feng Shui indica que liberar placares permite abrir lugar a nuevas oportunidades y a renovar las energías.

El Feng Shui propone hacer una limpieza profunda del hogar

Otro elemento a desechar son los papeles acumulados. Apuntes sin utilidad, revistas antiguas o documentos que ya no se consultan generan saturación mental deben ser tirados. Mantener solo lo necesario ayuda a reducir el estrés y favorece la claridad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA