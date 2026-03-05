“Sorprendió a todos”: creían que no volvería a caminar, pero las cámaras de la casa mostraron algo insólito

La atropellaron en la ruta, pero la gente era indiferente, hasta que alguien la rescató y la llevó de urgencia al veterinario

Su final parecía estar sentenciado. Atropellada en la ruta que une Río Tercero con Almafuerte, en la provincia de Córdoba, bajo el sol de verano de la ciclovía, arrastró su cuerpo y su desolación con las últimas fuerzas que le quedaban.

El asfalto quemaba y la mirada esquiva de los transeúntes dolía más que los golpes. “Se arrastró hasta una ciclovía donde la gente pasaba caminando y elegía no mirar a la perra. Pero a ella parecía no importarle, estaba acostumbrada a la indiferencia y su mirada decía que solamente quería descansar para siempre, de una buena vez”, detalla Gustavo.

Alma se arrastró hasta una ciclovía pero la gente pasaba caminando y no la ayudaba

Pero el destino tenía otros planes cuando se cruzó con Gustavo, que en ese momento paseaba como turista por el lugar y no pudo ser indiferente al dolor. “No hubo problemas para agarrarla. La envolvimos en una manta que llevábamos en la camioneta y se dejó manipular sin intentar morder ni quejarse. Estaba prácticamente muerta. Por eso no tenemos fotos de ese momento, porque nos dolía que no fuera a sobrevivir y no queríamos tener ese recuerdo”.

Quien la rescató recuerda que Alma se dejaba manipular, no mordía ni oponía resistencia

Era domingo, un día difícil para las urgencias, pero en Río Tercero el doctor Carlos Sánchez la recibió con un compromiso inquebrantable. El panorama fue desolador: “Ojalá sobreviva”, dijo el veterinario. Y, a continuación, preparó el quirófano para reparar el daño del accidente: la perra tenía el cráneo y la mandíbula al descubierto y la piel, hecha colgajos.

Luego de dos horas en cirugía, le inyectó antibióticos, antiinflamatorios, calmantes y le puso una férula para que no moviera la pata destrozada —tenía una fractura expuesta y, en una segunda instancia, se le sumarían una serie de alambres que ubicaron el hueso y unos tutores laterales para inmovilizar ese miembro—. “Probablemente el auto le pasó por encima, porque su característica estola blanca de pelaje estaba negra por un neumático”, recuerda con tristeza Gustavo.

Su rescatista teoriza que Alma fue atropellada por un auto

Y, aunque el doctor Sánchez hizo las primeras curaciones en ese momento, el resto de los golpes debía esperar. Sería la primera prueba de supervivencia que tendría que enfrentar la perra que Gustavo acababa de rescatar.

Tras dos días de internación, Gustavo regresó por ella. El camino a la recuperación definitiva la llevó a su casa familiar en Villa Allende y a las manos del doctor Santiago Trento, en Mendiolaza. Allí, el quirófano reveló la verdadera profundidad del maltrato pasado: una vieja fractura en la columna producto de una patada y perdigones de escopeta alojados en todo su cuerpo.

Alma le tiene miedo a las tormentas y los relámpagos

“Sobre su pasado, no pudimos conocer absolutamente nada. Lo que sabemos sobre su salud general fue por los estudios que se le hicieron, y en cierto grado, también, por su comportamiento. La aterrorizan los ruidos y tormentas, incluso los relámpagos. Creemos que pasó tiempo a la intemperie en el campo”, explica Gustavo.

Gracias a su picardía, Alma se ganó el apodo de "teletransportadora"

El pronóstico médico decía que en un mes estaría de pie, pero Alma —como habían bautizado a la perra a la que le calcularon unos ocho años— tenía sus propios tiempos. Durante meses permaneció postrada en un cómodo colchoncito que le habían obsequiado, o eso les hacía creer a todos.

No pasó mucho tiempo hasta que su familia descubrió por las cámaras que, cuando se quedaba sola, deambulaba sin problemas, pero en cuanto alguien entraba, se tiraba al piso con una actuación digna de un Oscar. Así se ganó su primer apodo: “la teletransportada”.

En la casa, la familia la llama cariñosamente "la vieja Viscacha" ya que la perra es muy astuta

“Le pusimos la vieja Viscacha, porque es muy astuta. Creemos que pensaba que, si se ponía bien la íbamos a echar, porque no quería demostrar que estaba bien. Hasta que empezó a dar aullidos cuando alguien llegaba a casa en manifestación de felicidad. Es ella la que le enseñó a aullar a todos, y cuando alguien llega de la calle no se puede hablar por cinco minutos hasta que termina el concierto”, dice entre risas Gustavo.

La desconfianza, hija de años de calle y perdigones, tardó en disiparse. El punto de inflexión llegó cuando Gustavo se sentó a su lado y le hizo una promesa: nunca más volvería a la calle. La verdadera confirmación fue de la pata de Dobby, un perro adolescente rescatado que se sumó a la manada. Con sus juegos y lamidas, Dobby le enseñó que en esa familia solo recibían, no expulsaban.

Gustavo se sentó al lado de Alma y le prometió que nunca más volvería a la calle

Alma es más independiente que el resto de sus pares: huye de las montoneras —aunque las montoneras se le instalan encima a veces—. Con Dobby mantiene un vínculo especial, quizás maternal. “Cuando Dobby se escapa (algo que sucede casi todos los días, es muy delincuente) Alma se nos atraviesa en el camino y se retuerce llorando, como si dijera: ‘búsquenlo’”.

Alma es independiente y disfruta de sus propios espacios

Le gusta salir disparada al alambrado de atrás de la casa cuando pasa alguien u otro perro por la calle del fondo, y agita a los otros para defender el fuerte. Se sube a lugares altos desde donde vigila el movimiento de los demás perros. Sabe muy bien transmitir lo que quiere: comer, buscar a Dobby o cuando tiene miedo por algo. “Es muy tierna y jamás intentó morder a nadie, si alguien se le arrima se tira al piso y se pone patas arriba”.

Alma es muy tierna y sabe transmitir lo que quiere

Hoy, Alma es la guardiana absoluta de su hogar, la más firme defensora de los cinco integrantes de cuatro patas que componen su manada. Su nombre no es casualidad: es un homenaje al lugar donde su vida volvió a empezar y un testimonio de su carácter inquebrantable. “Alma lleva en esta, su segunda vida, el nombre del lugar donde volvió a nacer: es Alma y de apellido fuerte, la dama de la estola blanca”.

