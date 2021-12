¿Espuma sí o no? Un maestro cervecero desmintió cuatro populares mitos sobre la bebida

Existen diversas creencias acerca de la cerveza que muchas personas continúan tomando como verdaderas y que, si bien son inofensivas, pueden afectar su experiencia al degustarla. Sin embargo, esta bebida reconocida por maridar con todo tipo de comidas, en especial con la criolla, es mucho más que sus mitos.

Por eso, junto a Walter Pröetzel, maestro cervecero formado en Alemania y capacitador en la empresa Backus, en una entrevista para el grupo El Comercio, repasamos algunos mitos sobre la cerveza y aclaramos las dudas para el beneficios de nuestra experiencia cervecera.

1. La cerveza engorda

Falso. “Tenemos que partir que la cerveza es un producto natural y como cualquier alimento tiene kilocalorías. Una cerveza personal tiene 143 kilocalorías y es muy bajo. Lo único que debés tener es un buen régimen alimenticio. La cerveza no engorda, definitivamente”.

El especialista aseguró que la cerveza no engorda Shutterstock

2. No se debe servir con espuma

Falso. “Si tomás una cerveza directamente de una botella y esa misma te la servís en un vaso o copa, aprenderás que esta bebida se disfruta mejor en un vaso o copa porque lográs una decarbonatación natural, es una técnica de servido que debe formar espuma de aproximadamente tres centímetros. Tenemos que servir la cerveza con espuma, es parte de la cerveza”.

3. La cerveza solo se toma fría o helada

Falso. “Si ponemos diversos estilos de cerveza a tres grados centígrados no podríamos percibir las diferencia. Hay recomendaciones para disfrutar las cervezas, por ejemplo la de tipo Ale es entre 10 y 14 grados, una scout entre 12 y 14 grados. No siempre se toma una cerveza helada porque no podrías reconocer las bondades, aromas y texturas de las cervezas. Pero sí es cierto que la cerveza tipo lager (cervezas comerciales) se toma a temperaturas menores a la del tipo Ale”.

4. Las cervezas oscuras tienen más alcohol

Falso. “No siempre, depende de la receta de la cerveza. Existen los estilos de cerveza, dentro del mundo del tipo lager, hay la dark lager como comprenderás lo único es que le estamos agregando diferentes tipos de malta que le darán color oscuro, no obstante, sigue siendo una cerveza de tipo lager. Entonces, no necesariamente los colores definen (el nivel de alcohol)”.

La cerveza no necesariamente debe tomarse helada

Antes de cerrar la nota, Walter Pröetzel nos aconseja que para disfrutar la cerveza al máximo tenemos que beber con buena compañía, en un buen momento, el consumo responsable y un sorbo a la vez.

“Muchos piensan que la cerveza solo tiene alcohol y es refrescante, pero la cerveza te ofrece una variedad interesante de tipos, estilos, descriptores, opciones de maridaje y sin número de opciones para disfrutarla, pero con un consumo responsable, mi lema es: ‘Buenos momentos, buenas compañías, consumo responsable’”, concluyó el maestro cervecero.