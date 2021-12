Organizó su fiesta de 15 y no fue nadie: hicieron una convocatoria en redes y tuvo la noche que siempre soñó

Una joven mexicana había esperado con ansias la llegada de la noche de su fiesta de quince. Su familia había alquilado un salón de eventos y todo estaba listo para celebrar un cumpleaños inolvidable. Sin embargo algo falló: no fue ningún invitado. Ante este desplante, los allegados de la homenajeada tuvieron una idea que le dio el final feliz merecido a esta historia.

Todo ocurrió en un salón de fiestas ubicado en la localidad de Tampico, donde tanto la joven como sus padres prepararon todo el lugar con globos, carteles, y mucha comida. Pese esto, nadie se hizo presente en el lugar, a excepción de unos diez familiares cercanos. Todo parecía indicar que la adolescente, llamada Jessica, iba a pasar la noche triste y sola.

El posteo que no tardó en viralizarse (Foto: Captura Facebook Medina Yuli)

Preocupada por la situación la coordinadora del salón, llamada Yuli Medina, se acercó a la madre de la joven para preguntarle en qué podía serle útil.

“Me acerqué a la señora y le pregunté que qué pasaba, qué tenía porque nuestra labor en el salón es atender al cliente, todas sus necesidades y solucionárselas: la muchacha estaba triste porque la gente no había venido y yo le dije ‘bueno, qué necesitas, cuál es la solución para que Jessica esté contenta’, y me dijo ‘pues gente’; entonces pensé: si quiere gente, pues ahorita le vamos a traer gente”, relató la mujer en su cuenta de Facebook. Inmediatamente tuvo una gran idea: usar las redes sociales para convocar nuevos invitados.

En el posteo, que se viralizó rápidamente, la dueña del lugar escribió: “Chicas o chicos, una obra de caridad: los invitamos a la quinceañera de Jessica. Está muy triste, no le vino gente. Vengan y diviértanse, su presencia hará feliz a una niña con ilusiones”.

Jessica tuvo sus quince soñados a pesar de todo

La sorpresa y la repercusión fue casi inmediata: enseguida empezó a llegar gente dispuesta a celebrar los quince de Jessica. De a poco, el salón se fue llenando y la música comenzó a sonar. Además, algunos comercios de la zona que habían visto el mensaje en Facebook se acercaron con un regalo para que la homenajeada disfrute de su cumpleaños sin que le falte nada.

“Hice mi publicación en Facebook y se hizo viral, gracias a Dios vino mucha gente”, comentó feliz y entusiasmada Yuli que, además, agregó que se hicieron presentes más de 150 personas y, como alcanzó su aforo máximo, hubo personas que se quedaron afuera del festejo.

El salón se llenó a partir del posteo de la coordinadora del lugar

“Estos actos me enorgullecen y sé que todavía hay mucha gente con buen corazón”; “¡Qué padre! Muy bien por toda la banda que fue a hacer feliz a la quinceañera” y “¡Se llenó que es lo que importa!”, fueron algunos de los casi dos mil comentarios que dejaron en la publicación de Yuli junto con fotos y videos de la fiesta.