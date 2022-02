Están transformando un colectivo en motorhome para vivir de viaje y cuentan cómo hacerlo

Se conocieron hace 5 años atrás, cuando Jennifer Sánchez llegó desde su Puerto Rico natal para visitar la Argentina, y un amigo le presentó a Mariano Díaz. Un año después Jenni se mudó a Buenos Aires. Ya llevan 4 años de novios y desde hace dos trabajan en la construcción de su propio motorhome para salir a viajar.

“Nuestra idea es armar un motorhome lo más autosuficiente posible, equipado con una importante cantidad de agua potable (600 litros); energía solar, tendido eléctrico de 220v en todo el motorhome; cocina completa, agua fría y caliente, calefacción, tv, heladera, ducha, mesa, sillón, entre otras cosas. Queremos tener la posibilidad de parar en lugares naturales y no depender de que exista infraestructura en el lugar para estar cómodos”, cuentan Jenni y Mariano, que además crearon un canal de YouTube donde muestran todo el proceso de armado de su casa rodante (http://youtube.com/bondisea). Ya subieron 17 capítulos con detalles de la construcción, que comparten con sus seguidores y los problemas que van teniendo.

Así lucía por dentro, en el momento de comprarlo

Jenni tiene 33 años, es contadora pública y trabaja en auditoría financiera; Mariano tiene 41 y es administrador de sistemas. A principios de la pandemia comenzaron a seguir a muchos viajeros a través de las redes sociales y poco a poco empezó a seducirlos la idea de salir a recorrer el país y viajar de esta manera, en la medida que el tiempo de vacaciones y la posibilidad de hacer trabajo remoto se los permitiera.

“En un principio parecía bastante lejana la posibilidad de comprar un motorhome ya hecho, y empezamos a investigar si era algo que uno mismo pudiese armar con sus manos. Construirlo nosotros obviamente lo hacía mucho más económico y además nos gustaba la idea de poder armarlo todo a nuestro gusto”, cuentan.

Los planos para organizar en poco espacio, todo lo necesario

En julio de 2020 compraron un colectivo que había pertenecido a una línea de zona sur y después a una línea de Villa Gesell. Lo pagaron alrededor de 500 mil pesos, incluyendo varias reparaciones que se le hicieron antes de ser entregado.

Se los dieron en septiembre 2020, y desde entonces trabajan en su proyecto todos los fines de semana y en los ratos libres entre semana, cuando investigan como hacer cada una de las instalaciones, de las que se ocupan ellos mismos a pesar de que no tenían idea de cómo hacerlas. Y según anticipan, esperan completarlo en un par de meses.

“Nuestra idea es comenzar a viajar de una forma un poco distinta, sin tanta prisa y tomándonos el tiempo de conocer cada lugar de la Argentina. Que la experiencia sea el viaje en sí mismo y que no sea sólo manejar para llegar a un lugar específico. Viajar en el motorhome nos va a dar la oportunidad de ir parando en donde sea y estar cómodos. Entendemos que esto nos va a quitar un poco la presión de “llegar” a un destino. La realidad es que aún no sabemos cómo se van a ir dando los viajes. También es parte de salir de la zona de confort, desestructurarse un poco y no tener las cosas tan planeadas, dejar que todo se vaya dando”, explican Jenny y Mariano, que por estos días viven en el barrio de Boedo y guardan el motorhome debajo de la autopista, donde los están preparando. También cuentan que a la hora de partir planean llevar consigo a sus dos perritos, Otto y Kiam.

Modelo casi terminado, así luce ahora, después de dos años de obras la nueva casa rodante

¿Cómo es el proceso del armado que vienen haciendo hace casi dos años?

El proceso es bastante largo ya que estás armando una casa completa, pero sobre ruedas, y obviamente dependerá del enfoque que cada uno quiera darle. Comenzamos por desmantelar todo el interior, remover asientos, revestimientos laterales y de techo. Lo siguiente es cerrar las puertas que ya no se vayan a usar, lijar y dar antióxido a todo. Hay que planificar donde se van a ubicar cada uno de los ambientes de la “casa” y comenzar el tendido eléctrico y de agua fría y caliente. Una vez terminado esto se comienza a colocar aislación térmica y luego se empieza a cerrar techo y paredes con el revestimiento que se vaya a usar, en nuestro caso madera. Esa es la base para comenzar a armar los ambientes, las paredes, la cama, los muebles de cocina, el sillón, entre otras cosas. Hicimos todo nosotros mismos, hasta los muebles. También hay que ubicar los tanques de aguas limpias, y aguas grises, que son las aguas residuales de lavamanos, ducha y bacha de cocina. Para el final, queda la instalación de los paneles solares en el techo y el armado de bauleras en la parte inferior del colectivo, para guardar cosas grandes, como rueda de auxilio, un generador eléctrico de backup, entre otros.

Jennifer Sánchez y Mariano Díaz compraron hace dos años un colectivo que había pertenecido a una línea de zona sur y comenzaron el proceso de convertirlo en una casa rodante

¿Tienen trazada una hoja de ruta o un tiempo estimativo de viaje?

No tenemos planeadas ni una ruta fija ni una cantidad de tiempo fija. Todo dependerá del tiempo del que dispongamos para cada viaje. En principio iremos realizando viajes cortos para probar el motorhome, ver qué cosas nos hacen falta, qué cosas del armado resultan útiles y cuáles no, analizar si hace falta hacer algún cambio, y seguramente en algún momento de 2022 viajaremos hacia el sur siguiendo toda la costa. Así como ahora compartimos todo el proceso del armando, luego el plan es mostrar distintos destinos cercanos o lejanos de la capital, donde la gente pueda vacacionar de este modo. Queremos compartir lugares en los cuales se necesite ser un poco más autónomo o en los cuales se tengan las provisiones necesarias de manera accesible. De la misma manera, descubrir lugares que quizás son inaccesibles viajando de manera más tradicional.

¿Qué les dirían a aquellos que les gustaría hacer un viaje similar pero aún no se deciden?

Que se animen a salir de la zona de confort, a hacer algo distinto. Construir un motorhome da la posibilidad de viajar de una forma distinta y depender menos de conseguir alojamientos y medios de transporte. Mucha gente seguramente piense que no tiene el conocimiento necesario para construirlo, esto es algo que seguramente nos pasó a todos, pero hoy en día se puede encontrar muchísima información en las redes y YouTube, como nosotros lo compartimos ahora.