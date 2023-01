Estas son las razones por las que tu mascota debería viajar en la cabina o en la bodega de un avión

escuchar

Gran revuelo causó la noticia de que 25 perros volaron en cabina el pasado lunes 12 de diciembre en la ruta São Paulo-Bogotá que cubría la aerolínea Avianca. Precisamente, la empresa se pronunció al respecto y mencionó que “no fue una situación fácil de manejar” y, de hecho, anunciaron cambios en su política en el transporte de mascotas de apoyo emocional.

¿Por qué viajan en cabina?

Para este caso en particular, la situación se presentó debido a que los animales se encontraban participando en una exposición canina en Brasil y por “dificultades en los papeles” de parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la entidad encargada de hacer el trámite de ingreso y salida de animales al territorio nacional, se represó el regreso de los perros y tuvieron que viajar todos en el mismo vuelo.

Ahora bien, ¿son las bodegas de los aviones completamente seguras para los animales? Aunque para la mayoría de las aerolíneas la respuesta puede ser afirmativa, las condiciones de transporte y temperatura que se presentan en las bodegas de los aviones hacen que, para ciertos animales, no sea del todo seguro hacerlo.

Aunque la temperatura del avión se mantiene adecuada en la cabina, en la bodega, a 10.000 pies de altura, puede llegar hasta los -5 °C. Adicionalmente, viajar en avión no solo implica cambios en la temperatura, sino también variaciones en la disposición de oxígeno y presión. Vale la pena mencionar también que algunas empresas transportadoras no tienen la suficiente delicadeza a la hora de transportar animales vivos o no cuentan con protocolos claros para su transporte.

Asimismo, existen ciertas condiciones en las cuales los animales nunca deberían viajar en la bodega, e incluso no sea conveniente que viajen en avión, por ejemplo:

Razas braquicéfalas: Perros de las razas bulldog inglés y francés, pequinés, Boston terrier, pug, shih tzu, Lhasa apso, entre otros; y gatos de las razas persa, birmano, himalayo, exótico de pelo corto, etc. Por la conformación ósea de la cabeza de estos animales, que hace que el cráneo sea más corto y ancho, los orificios nasales sean más estrechos y la tráquea más corta que las de las demás razas, estos son muy susceptibles a los cambios de temperatura, la disposición del aire, presentación de ronquidos y, además, tengan una predisposición mayor a sufrir golpes de calor, dando como resultado dificultades para respirar y a la hora de regular la temperatura corporal.

Sobrepeso: El acúmulo de grasa en el abdomen hace que el diafragma, el principal músculo de la respiración, tenga que hacer más fuerza para cumplir su labor y, por ende, la capacidad pulmonar se verá reducida.

El acúmulo de grasa en el abdomen hace que el diafragma, el principal músculo de la respiración, tenga que hacer más fuerza para cumplir su labor y, por ende, la capacidad pulmonar se verá reducida. Animales adultos mayores: Con el tiempo, todos los sistemas orgánicos del animal se van deteriorando. Esto hace que los animales de cierta edad en adelante empiecen a experimentar problemas respiratorios como jadeos frecuentes, dipnea, apnea, presencia de secreciones, tos, agotamiento, entre otros. Los animales adultos también pueden manifestar problemas cardíacos como insuficiencias, soplos, inflamaciones, etc.

Con el tiempo, todos los sistemas orgánicos del animal se van deteriorando. Esto hace que los animales de cierta edad en adelante empiecen a experimentar problemas respiratorios como jadeos frecuentes, dipnea, apnea, presencia de secreciones, tos, agotamiento, entre otros. Los animales adultos también pueden manifestar problemas cardíacos como insuficiencias, soplos, inflamaciones, etc. Nerviosismo o excitación: Perros y gatos pueden experimentar episodios de ansiedad, pánico, fobia, estrés y aumento de la excitación, todo esto puede llevar a que el animal hiperventile o pueda manifestar un paro cardiorrespiratorio.— Con enfermedades o predisposiciones: animales con afectaciones respiratorias, neurológicas, cardiacas, digestivas, infecciosas e incluso osteomusculares no deberían ser sometidos a viajes o deberían viajar siempre en compañía de su tutor.

Para todos los casos es fundamental que los tutores que deseen viajar con su mascota, sin importar el medio de transporte elegido, acudan donde el médico veterinario para hacer un chequeo previo que incluya, por lo menos, un examen general, un electrocardiograma y un muestreo de sangre. Todo lo anterior sumado al certificado necesario para el transporte de animales hacia o desde el país.

¿Responsabilidad de las aerolíneas?

Los viajeros también tienen responsabilidad en el transporte de los animales de compañía. Ellos no solo deben informarse sobre las condiciones de viaje que exigen las diferentes empresas, sino que deben informar con anticipación a estas.

En este aspecto, algunas aerolíneas mencionan que el tutor debe notificar a la aerolínea incluso 48 horas antes del vuelo y presentar la documentación requerida previamente.

Con el auge de la certificación de soporte emocional, la cual permite que algunos animales puedan viajar en cabina sin cobro adicional, también se hace necesario que los tutores sean responsables a la hora de tramitarla con sus psicólogos, psiquiatras o médicos, ya que expedir este documento de forma fraudulenta, innecesaria o sin un sustento científico o terapéutico adecuado está haciendo que muchas empresas estén pensando en endurecer las medidas para el transporte de animales, lo cual perjudicaría no solo a las mascotas, sino también a las personas que en realidad lo necesitan.

*Por Gabriel García

El Tiempo (Colombia)