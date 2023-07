“Este es más peligroso”. Enrique Piñeyro renueva sus críticas por la designación de un ex directivo de LAPA como piloto presidencial

El empresario y piloto apunta contra Fabián Chionetti, nuevo comandante del ARG 01: “Fue el principal acusado por el accidente de LAPA”, asegura

Jorge Martínez Carricart LA NACION

La temeraria maniobra sobre Aeroparque, el 25 de mayo último, terminó de eyectar a Leonardo Barone del avión presidencial. El comandante de Alberto Fernández va a estar más liviano, con menos compromisos, para enfrentar el juicio oral por fraude en la administración pública y falsificación en una operación de venta de 10 aeronaves al Estado. Su butaca en la cabina del ARG 01, el Boeing 757 color “crema del cielo” por el que el gobierno pagó casi 25 millones de dólares ya tiene nuevo dueño: Fabián Mario Chionetti.

Leonardo Barone, el ex piloto presidencial (vía Twitter)

Su designación, hace semanas, generó distintas reacciones. Pero ninguna tan contundente como la del empresario y piloto Enrique Piñeyro que se expresó a través de una batería de mensajes en redes sociales. “Se fue el piloto presidencial que hizo la peligrosa pasada y lo reemplazan con uno más peligroso todavía”, comenzó. Y, acto seguido, relacionó al nuevo comandante de Alberto Fernández con una de las tragedias más grandes de la aeronáutica argentina: “Fabián Chionetti fue el principal acusado por el accidente de LAPA”.

Se refiere, por supuesto, al vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas del 31 de agosto de 1999 que no llegó a despegar en Aeroparque: el Boeing 737-204C matrícula LV-WRZ, del año 1970, se estrelló contra un terraplén y murieron 65 personas.

El 31 de agosto de 1999, el vuelo 3142 de Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) se estrella contra un terraplén frente a la cabecera sur de Aeroparque. Mueren 65 personas Archivo

VIEJOS CONOCIDOS

Enrique Piñeyro y Fabián Chionetti se conocen. Trabajaron juntos durante algunos años. Chionetti era jefe de pilotos en LAPA cuando Piñeyro volaba para la empresa de Andrés Deuscht. La última vez que se vieron las caras fue en el baño de Tribunales.

“Yo era el principal aportante de pruebas en el juicio por el accidente de LAPA y Chionetti estaba en el banquillo de los acusados. Le dije ‘hola’ y no me contestó. Eso fue todo”, recuerda Piñeyro.

-Sorprendió su reacción a partir del nombramiento de Fabián Chionetti como comandante del avión presidencial. ¿Qué lo movilizó a expresarse de esa manera?

-La impunidad.

Enrique Piñeyro -que también es investigador de accidentes de aviación graduado en la University of Southern California- no tiene dudas sobre quiénes fueron los responsables del accidente de LAPA: “A mí ningún fallo judicial corrupto ni ninguna crónica periodística me va a contar nada porque toda la evidencia la produje yo. Yo sé que fue lo que llevó a ese avión a caerse, y fueron las políticas de Deuscht para ahorrar dinero y de este pibe implementándolas. Y Boyd, que era el subgerente, que venía de PepsiCola, que era como el CEO, también. Tendrían que estar presos los tres. Pero estamos en Argentina, donde todo es una fiesta”, dice a LA NACION.

Enrique Piñeyro hizo dos películas para denunciar las irregularidades en la aviación. La primera, de 2004, llamada "Whisky Romeo Zulú", contó en forma de ficción todos los detalles del accidente de LAPA. Después presentó el documental "Fuerza Aérea, Sociedad Anónima" Archivo

-Dice, en uno de sus mensajes, que es más peligroso que el piloto presidencial anterior, que el intrépido Barone.

-Sí, por mucho. Sólo por promoverlo a Weigel…

El comandante Gustavo Weigel piloteaba el avión de LAPA cuando se estrelló. Cometió una serie de errores fatales e ignoró una alarma que sonó durante 52 segundos advirtiendo que en tales condiciones el avión no iba a despegar. Pero Piñeyro sostiene que Weigel jamás debió haber llegado a a esa cabina, que no estaba capacitado volar, que fallaba sistemáticamente en el simulador.

“Weigel aprueba para comandante con lo mínimo -sigue Piñeyro-. Venía muy mal, siempre vino muy mal, de copiloto. ‘Debe proceder a estudiar los procedimiento y volver a simulador antes de ser promovido a comandante’, dice su evaluación donde se lo promueve igual. Después de este simulador, Chionetti le pone ‘Muy buen desempeño y dedicación. Notable mejoría. Nivel aceptable para la función. Buen nivel’”. Piñeyro tiene en sus manos todas las evaluaciones de Weigel durante su paso por LAPA.

-¿Porqué haría eso? ¿Porqué lo aprobaría si no alcanzaba el nivel?

-Eran amigos. Él buscaba esas alianzas. Chionetti se movía como Rasputín en la corte. Hacía alianzas, tejía… Entonces necesitaba adláteres sumisos. Esta era la mejor forma.

El video que hizo Enrique Piñeyro para denunciar la designación del nuevo piloto del avión presidencial

-Fabián Chionetti no fue condenado por el accidente de LAPA. Por el contrario, el tribunal lo absolvió de culpa y cargo.

-Sanmartino (por la jueza María Cristina Sanmartino, del TOF 4, que condenó a Chionetti a 4 años de prisión efectiva por considerarlo penalmente responsable de la tragedia) queda en minoría. Se va a la cámara e inventan el juicio más largo de la historia argentina, con mayor cantidad de testigos, para hacerlo prescribir. Los familiares no pudieron apelar en la Corte Suprema por prescripción de la causa. Hay que poner la absolución en contexto.

Febrero de 2010: "Nadie irá preso por la tragedia de LAPA"

-Pese a sus denuncias, Chionetti consiguió un nombramiento en la ANAC durante el gobierno de Mauricio Macri y fue incorporado a la tripulación presidencial en la gestión de Alberto Fernández.

-Es un tipo que se acomoda en la estructura de poder. La impunidad sigue porque cuando los familiares sacaron la solicitada, tras su nombramiento como inspector en la ANAC, él les hace juicio y los demanda por 20 millones de pesos de ese entonces, que deben ser 70 u 80 millones de hoy. Yo ya deposité, ya asigné esa cifra, por las dudas de que salga algo disparatado. En la solicitada los familiares dicen que es el principal acusado y es la verdad (N. de la R: Fabián Chionetti fue uno de los seis directivos de LAPA que fueron a juicio oral). ¡Además quiere litigar a costa del erario público! Fue presidente de cinco compañías de Deuscht, tiene una situación económica súper desahogada, y quiere litigar con plata de los contribuyentes.

-¿La agrupación de familiares de víctimas de LAPA sigue activa?

-Como pueden... La triple injuria: además de perder familiares, te niegan Justicia y encima te hacen un juicio... Y al tipo que consideran responsable de todo eso lo ponen de inspector y ahora de piloto del presidente. ¿Qué más? El 31 de agosto, fecha que marca el aniversario del accidente de LAPA, es el Día de la Impunidad. Su nombramiento en la ANAC es como poner a Robledo Puch de comisario en la policía. Algo así.

La asociación de familiares de las víctimas de LAPA se hizo oír durante el juicio

ADVERTENCIAS DESOÍDAS

El 14 de abril de 1996, tres años antes del accidente de LAPA, Enrique Piñeyro le escribió una carta a su jefe, Fabián Chionetti, advirtiéndole sobre las irregularidades que observaba en el mantenimiento de los aviones. Solo en los primeros 75 días de aquél año había registrado 257 “novedades” o anomalías. En el mismo escrito acusa “trato discriminatorio contra mi persona” luego de haberse negado a volar un avión que no estaba en condiciones. “Fui salteado en el escalafón para la vacante de comandante de B-737″, denuncia. Y recopila: “Me ha dicho usted que yo tengo principios muy firmes con respecto a la seguridad y que esta no es la empresa para gente así” . Sobre el final, fue explícito: “En base a los conocimientos y la experiencia adquiridos en el tema, informo a Ud que de continuar con su actual política en la jefatura de pilotos y el alarmante estado de mantenimiento de los aviones, un accidente protagonizado por un avión de LAPA es la consecuencia no previsible sino prácticamente inevitable”. Chionetti jamás contestó.

-¿A qué se refería usted cuando dice “su actual política en la jefatura de pilotos”?

-Me refería a todas las presiones que se hacían para salir a volar con el avión en malas condiciones o “no go” directamente.

Aquella no fue la única carta que envió Enrique Piñeyro a su jefe, Fabián Chionetti. En todas hace referencia a problemas técnicos con los aviones que amenazan gravemente la seguridad en vuelo.

Finalmente, en su renuncia a LAPA, el 12 de junio de 1999, por Carta Documento, Enrique Piñeyro le escribió a Andrés Deuscht: “Motiva esta renuncia mi total desacuerdo con la política de seguridad aérea dispuesta por la empresa (...) No escapará a su entendimiento, al leer esta lista de problemas de seguridad, las responsabilidades que le cabrían -en caso de un accidente aéreo- a Ud., a todos los directivos de Lapa y especialmente al Sr. Chionetti”.

-Dos meses después, sucedió el accidente.

-Yo no soy adivino, pero lo que pasaba ahí era de terror. Con estas evaluaciones de Weigel, ¿cómo no vas a tener un accidente?

Enrique Piñeyro hoy realiza vuelos humanitarios con su avión, un Boeing 787 Rodrigo Néspolo - LA NACION

COMANDO PARACAIDISTA O PLEGADOR DE PARACAÍDAS

-En el video que publicó en sus redes sociales asegura que Chionetti mintió en su currículum vitae.

-¡Un fraude! El tipo miente en su currículum, dice que es un héroe de Malvinas, “soldado comando paracaidista” con “baja de honor”. Se le hace un pedido de informes al Ejército Argentino y el Ejército niega completamente. Dice que no existe el “soldado comando paracaidista”, que Chionetti fue “soldado conscripto plegador de paracaídas”. Él dice que obtuvo una “baja de honor” y el Ejército dice se fue con una “baja por licencia”. Después, cuando lo denuncian, saca toda esta información de su currículum.

Enrique Piñeyro cuestiona también la preparación de los actuales pilotos presidenciales. Considera que es, por lo menos, deficitaria. Justamente, una de las principales críticas que se le hicieron a la compra del ARG 01, más allá de la oportunidad de gastar 25 millones de dólares en épocas de fuerte restricción cambiaria en el país, es que el avión pertenece a una familia de aeronaves que ya no se fabrica desde hace años, que no se usa en el país y que, además, no tenía pilotos certificados. De ahí que se capacitaron solo cuatro.

El nuevo avión presidencial ARG01 Hernán Zenteno

En ese contexto, cabe destacar que Fabián Chionetti no es un piloto más: fue quien habilitó a los pilotos del staff oficial para volar el ARG-01. “Hace 25 años que no volaba ese avión, lo mandan a simulador a hacer el curso con ellos ¡y tomarles examen! Son tres alumnos haciendo el curso pero uno de los alumnos es el examinador. Ahora, los tipos están volando solos, sin instructor”, insiste Piñeyro.

En su crítica a la tripulación presidencial, Enrique Piñeyro recuerda un aterrizaje temerario en Aeroparque de 2022 con el Tango 04: “Están vivos de milagro. Porque se mandan un aterrizaje con el 737 y no tocaron la puntera de ala… Antes de la pasada, con el 737 hacen una cosa totalmente demente, que le suenan todas las alarmas, y se meten en una maniobra acrobática diciendo que estaban practicando por si venía el presidente. Barone y Pinto, los dos”, insiste.

Así fue la arriesgada maniobra del Tango 04 para aterrizar en Aeroparque

-”No entiendo la decisión de presidencia, están jugando en el filo de la navaja”, escribió en redes sociales.

-Vos no sos piloto pero viste esa pasada... ¡Hizo un viraje a 10 metros del piso! Si se le plantaba el motor ahí, el avión de Aerolíneas que estaba esperando… En el vuelo que hicieron a China, los descansos te los debo. Y la pasada... Y la acrobática con el 737... Ahí vas a escuchar “sink rate”, que es la alarma que les advierte que se está hundiendo el avión. Dijeron que lo hicieron porque estaban practicando… ¡hacelo en el simulador! No se hace eso en el avión. No estamos en 1940. La acrobacia está filmada desde adentro de la cabina. ¡Si vas a robar no te filmes! Es pura imbecilidad, no entiendo. El nivel de inconsciencia que se está manejando esto es increíble…

-¿Qué beneficio trae ser piloto del avión presidencial? ¿Prestigio? ¿Dinero?

-Supongo. Y supongo que el acceso directo a la cúspide del poder siempre tiene sus beneficios. “Presidente, Piñeyro está hablando mal de mí, ¿puede mandarle la DGI o algo?”.

-A partir de sus denuncias contra los desmanejos en la aviación civil mientras que usted sigue siendo piloto… ¿No teme represalias?

-Yo tengo todo de punta en blanco, esa es mi única fuerza. Que me trataron de joder por todas las formas posibles e impedirme volar, sí. Con todas las trabas habidas y por haber. No todos, hubos sectores puntuales. Él (por Chionetti), cuando estaba en la ANAC, amotinó a todos los inspectores para que no me tomaran examen, tuvo que venir el jefe. Es como todo, si tenés las cosas en orden… Además, siempre hay gente honesta, que hace las cosas que tiene que hacer. El jefe vino, me tomó examen, impecable.

