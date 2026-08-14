La decisión de adoptar un perro va mucho más allá del sí o no, también hay que pensar los sacrificios y cambios que este nuevo miembro de la familia traerá a nuestras vidas

Esto es lo que deberías saber (y nadie te dijo) sobre adoptar un perro y sumarlo a tu familia

La decisión de adoptar un perro va mucho más allá del sí o no, también hay que pensar los sacrificios y cambios que este nuevo miembro de la familia traerá a nuestras vidas Sole Venesio 14 de agosto de 2026 14:51 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Durante casi 10 años le dije a mi pareja que no podíamos sumar un perro a nuestra dinámica familiar. Viajamos mucho, disfrutamos de nuestros horarios flexibles y —lo que puede parecer menor, en la práctica no lo es— es parte de nuestro ADN armar planes de manera espontánea sin preocuparnos mucho por nada más que lo que deseamos en ese momento. ¿Cómo entraría un perro en esa dinámica? ¿Qué cosas estaríamos dispuestos a renunciar por sumarlo a nuestra familia? Yo tenía en claro que esto iba a cambiar la matemática de la pareja, él no tanto.

Pero más allá de nuestro desenlace (no tenemos solo uno, sino dos y con muy poquita diferencia de edad), crear el espacio para la llamada “tenencia responsable” es un paso fundamental para cualquier familia que decide adoptar una mascota. Muy alejados del concepto de “perros de jardín” que era tan clásico durante nuestra infancia y adolescencia, en la actualidad hay información científica suficiente para entender y aprender sobre la sociabilización de los perros y cuáles son sus necesidades no solo biológicas sino también emocionales. Y sí, la conclusión es que sumar una mascota a tu familia es mucho más que “tenerla”, por eso la decisión debe ser consciente (así como también los desafíos que implica educar a una mascota).

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Hoy hay mucha información científica sobre por qué los perros se comportan de determinada manera. Canva

Acá la clave es aprender, descubrir y consultar a especialistas para profundizar en este cambio de paradigma y entender cómo lograr una convivencia armónica y garantizar su calidad de vida. Está bueno profundizar en algunos temas antes de dar el sí: desde las preguntas indispensables antes de adoptar y cómo cuidar la salud emocional del perro en casa, hasta los mitos médicos que urge erradicar y los errores más frecuentes que cometemos al intentar entender su comportamiento.

Preguntas clave antes de dar el gran paso

Cuando la idea de sumar un perro a casa empieza a tomar forma, es fácil dejarse llevar por la emoción y las ganas de tener un cachorro (que es, sin dudas, una fuente de ternura inagotable). Pero, como nos remarca la Dra. Paredes, médica veterinaria, ese entusiasmo tiene que ir de la mano de un sinceramiento profundo. Lo primordial es hacer números: ¿nuestra economía está en condiciones de afrontar los gastos de una alimentación de calidad, atención veterinaria y posibles medicaciones? Un perro no solo vive de amor; requiere de un presupuesto fijo mensual.

Por otro lado, hay que preguntarnos para qué queremos adoptar. “Es importante hacerlo si se lo quiere verdaderamente como un compañero, y no por presiones sociales o para tratarlo como un divertimento para los niños”, destaca la profesional. Y, seamos honestos con nuestra rutina: ¿tenemos tiempo real para sacarlo a pasear al menos dos veces al día y jugar con él? ¿El espacio donde vivimos es adecuado para que esté cómodo?

Soledad en casa: cómo cuidar su bienestar emocional

Por naturaleza, el perro es un animal profundamente social. En su ADN lleva grabada la necesidad de pertenecer a una manada, de interactuar y de compartir espacios, por lo que biológicamente no está diseñado para el aislamiento prolongado. Por eso, la recomendación general es que no pasen jornadas enteras en soledad. Si bien un perro adulto acostumbrado puede tolerar un máximo de 6 horas solo, la historia cambia drásticamente con los más chicos: un cachorro joven no debería quedarse sin compañía por más de 2 o 3 horas corridas (la regla suele ser una hora por cada mes de vida).

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Cuando el tiempo a solas supera lo que pueden gestionar, aparecen esas señales de estrés o aburrimiento que a veces minimizamos: morder objetos, rascar paredes o puertas, el lamido excesivo (que hasta puede causarles heridas), aullidos constantes o falta de apetito. Para mitigar esto, la veterinaria nos recuerda lo práctico de dejarles a mano alguna prenda nuestra para que el olfato los acompañe, o dejar la radio encendida para romper el silencio.

Traer un perro a tu familia, implica un cambio total de dinámica. Canva

Pero la verdadera solución de fondo es el enriquecimiento ambiental e intelectual. Un perro no solo necesita cansarse físicamente corriendo en el parque; necesita estímulos que lo desafíen mentalmente. Armarles un entorno que los obligue a “pensar” —usando juguetes interactivos, rompecabezas caninos, alfombras olfativas o comederos especiales que esconden premios— es la mejor herramienta para mantenerlos entretenidos y bajar su ansiedad. Sumado a esto, Paredes es categórica con algo clave: “Es muy importante establecer una rutina: cumplir los horarios de su comida y el de sus paseos disminuye muchísimo su ansiedad. Las mascotas se adaptan muy bien a los esquemas establecidos”.

Mitos desactualizados sobre alimentación y vacunas

Una de las cosas que resalta la Dra. Paredes es que en el consultorio sigue escuchando un montón de dudas basadas en información desactualizada o directamente falsa. Quizá el mito más arraigado (y perjudicial) es creer que a los perros solo hay que alimentarlos con carne. La realidad biológica es distinta: necesitan una dieta variada y equilibrada en proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales para estar verdaderamente saludables.

Además, esos requerimientos nutricionales no son iguales siempre, sino que cambian drásticamente según la etapa de la vida que atraviesen. Un cachorro en pleno desarrollo demanda fórmulas con mayor concentración de calorías, calcio y fósforo para fortalecer sus huesos y músculos de forma sana. En cambio, un perro adulto requiere una dieta de mantenimiento que acompañe su nivel de actividad diaria para evitar el sobrepeso.

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La tenencia responsable busca educar a las personas en qué implica sumar un perro a su familia. Canva

Otro punto importantísimo es el paso del tiempo. A partir de los 7 u 8 años, nuestros perros entran en la etapa “senior”. En este momento, las proteínas en exceso empiezan a jugarles en contra a sus riñones. Por eso, los alimentos balanceados diseñados para esta edad bajan ese porcentaje para cuidar su función renal. Y atención acá con otro gran mito: como el sistema inmune de un perro mayor es mucho más vulnerable, la especialista nos recuerda que, lejos de relajar los cuidados porque “ya está grande”, hay que seguir vacunándolos y protegiéndolos con la misma o mayor dedicación que cuando eran jóvenes.

Observar a tu perro y aprender a entender sus señales

Todos caemos un poco en la misma trampa: intentamos traducir lo que sienten nuestros perros a nuestro propio idioma, muchas veces comparándolos con el comportamiento de un niño. Pero la clave está en entenderlos como lo que son: seres vivos con un lenguaje, emociones y reacciones absolutamente propias. Hoy en día, gracias al enorme avance de los estudios en psicología y comportamiento animal (etología), sabemos que leer a un perro requiere observarlo en sus propios términos, y es justamente al ignorar esto cuando generamos cortocircuitos que los estresan.

El error número uno (y el más universal) es creer que si mueven la cola, están felices . “No todos los perros que mueven la cola son amigables”, nos advierte tajantemente la especialista de Natural Life. En realidad, ese movimiento es un termómetro emocional súper complejo y puede significar muchísimas cosas. Un perro puede mover la cola porque está nervioso, frustrado, con miedo o en máxima alerta ante un estímulo desconocido.

Si el movimiento es rígido, rápido y con la cola muy alta, suele indicar tensión o predisposición a reaccionar; si es lento y a media altura, quizás está evaluando con desconfianza su entorno. Por el contrario, la verdadera alegría suele verse como un movimiento amplio y relajado, que muchas veces hace que se les mueva todo el cuerpo. Por eso, no podemos quedarnos únicamente con una señal aislada.

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Tenemos que aprender a mirarlos de forma integral: ¿cómo están sus orejas? (si van para atrás, hay miedo o sumisión), ¿cómo es la postura de su cuerpo?, ¿su mirada es fija?, ¿tiene el pelo erizado? Aprender a decodificar su verdadera comunicación es el secreto para respetar sus límites y construir un vínculo súper sano.

Sumar a una mascota a tu vida es mucho más que "tener un perro" Canva

Como tutores, el aprendizaje nunca termina. Volviendo a esa pregunta inicial sobre qué estábamos dispuestos a cambiar en nuestra dinámica familiar, la respuesta hoy es simple: cambiamos todo, pero ganamos muchísimo más. La verdadera tenencia responsable no se trata solo de asegurarles alimento y un techo; implica el compromiso activo de entrenarlos, de brindarles los estímulos físicos e intelectuales que su naturaleza exige y de aprender a leer qué necesitan. Integrar a un perro como un miembro más de la familia requiere tiempo, paciencia y mucha empatía para entender su mundo sin forzarlos a encajar en el nuestro. Al final del día, cuando logramos decodificar su comunicación y cubrir sus necesidades reales, el vínculo que se forma es absolutamente irremplazable.