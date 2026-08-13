Dylan, albañil argentino que trabaja en Australia: “Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares”

Para muchos argentinos, emigrar representa la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades laborales y mejorar sus ingresos, por lo que Australia se convirtió en uno de los destinos elegidos por quienes buscan vivir una experiencia en el exterior. En ese contexto, está la historia de Dylan Juárez, un joven que trabaja en el rubro de la construcción y compartió en su perfil de Instagram cómo es una de sus jornadas laborales y cuánto puede ganar por día.

En un video publicado en la plataforma, el argentino mostró parte de su rutina laboral y explicó que recibe 40 dólares por hora por realizar tareas de limpieza de techos. Si completa una jornada de ocho horas, el ingreso alcanza los 320 dólares diarios.

El trabajador cobra 40 dólares por cada hora de trabajo (Captura: Instagram @juarezdylan01)

“Después de 8 horas de trabajo, nos vamos a casa con 320 dólares”, contó Dylan. Sin embargo, también hizo hincapié en el esfuerzo físico que implica la actividad y en las condiciones en las que debe trabajar: “Es después de ocho horas y de haber estado todo el día bajo el rayo del sol”.

Los detalles de la jornada laboral

De esta manera, Dylan mostró cuánto puede representar una jornada de trabajo en Australia para quienes se desempeñan en actividades vinculadas con la construcción y el mantenimiento. En su caso, la tarifa de 40 dólares por hora le permite llegar a los 320 dólares al completar las ocho horas, aunque ese ingreso está acompañado por una actividad que, según contó, requiere pasar gran parte del día expuesto al sol.

En ese sentido, los salarios en dólares aparecen como uno de los principales atractivos para los argentinos que deciden buscar oportunidades laborales fuera del país. A su vez, las redes sociales se convirtieron en una herramienta frecuente para compartir este tipo de experiencias y mostrar cómo es el día a día de quienes emigran, tanto por los ingresos que pueden alcanzar como por las exigencias de los trabajos que realizan.

El joven argentino compartió en redes cómo es su jornada laboral en Australia

Una alternativa que eligen muchos argentinos

Una de las opciones utilizadas por jóvenes argentinos para viajar y trabajar en Australia es la Working Holiday Visa Subclass 417. El permiso permite permanecer durante 12 meses en el país y combinar trabajo con viajes, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el programa.

Entre las condiciones se encuentra tener entre 18 y 30 años al momento de presentar la solicitud y contar con un pasaporte argentino vigente. Para muchos jóvenes, esta posibilidad funciona como una puerta de entrada para conocer el país, conseguir trabajo y sumar una experiencia laboral en el exterior.