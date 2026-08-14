Carne!, el encuentro gastronómico dedicado a las parrillas, el asado y las distintas formas de cocinar carne al fuego, regresará este sábado 15 y domingo 16 de agosto al Hipódromo de Palermo. La edición número 13 se desarrollará de 12 a 20, con entrada libre y gratuita y acceso por Avenida del Libertador y Dorrego.

Vuelve Carne! a Palermo: cuándo es una de las grandes ferias porteñas con asado al fuego y 35 puestos de comida

A lo largo de las dos jornadas habrá 35 puestos y food trucks con cortes vacunos, cerdo, cordero, achuras y chorizos preparados con diferentes técnicas: asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales. La propuesta, que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, se completará con empanadas, picadas, platos al disco, vinos, cervezas, helados, churros y postres tradicionales.

Cuándo y dónde es Carne! 2026

Carne! se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo, con ingreso por Avenida del Libertador y Dorrego.

En caso de lluvia durante el domingo 16, la programación prevé sumar el lunes 17 de agosto como jornada adicional.

La feria llega a su edición número 13 después de 12 encuentros anteriores realizados en el Hipódromo de Palermo. Cada edición reunió a más de 25.000 personas.

Qué se podrá comer en el festival

Uno de los ejes estará puesto en las diferentes formas de cocción. Los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas tradicionales Gentileza

La carne volverá a ocupar el centro de la propuesta. Entre los productos anunciados habrá costillares, entrañas, vacío, ojo de bife, picaña, marucha, ceja de ojo de bife, arañitas, asado, ribs, matambres, chorizos, mollejas y otras achuras, además de preparaciones con cerdo y cordero.

Uno de los ejes estará puesto en las diferentes formas de cocción. Los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas tradicionales, con opciones que irán desde cortes cocinados directamente sobre las brasas hasta largas cocciones y carnes ahumadas.

También se ofrecerán empanadas, picadas y recetas a base de carne, junto con cocina al disco. Para acompañar habrá vinos y cervezas, mientras que el apartado dulce incluirá helados, churros y postres tradicionales.

Los 20 platos recomendados de Carne!

Para empezar: picadas, sándwiches y choris

Picada de achuras , en La Magia Flaco: tablita de chorizo, mollejas al limón, riñón a la provenzal, salsa criolla o chimichurri y pan. $20.000 .

, en La Magia Flaco: tablita de chorizo, mollejas al limón, riñón a la provenzal, salsa criolla o chimichurri y pan. . Tablita argenta , en The Black: molleja, chinchulín, riñón, bondiola, vacío y chorizo. $20.000 .

, en The Black: molleja, chinchulín, riñón, bondiola, vacío y chorizo. . Picada Fierro , en Fierro: chorizo de cerdo, mollejas y bife de chorizo con papas fritas, salsas y pan. $22.000 .

, en Fierro: chorizo de cerdo, mollejas y bife de chorizo con papas fritas, salsas y pan. . Sándwich de entraña , en Riki Cocinero: con alioli de sriracha, encurtidos de cebolla morada o gremolata cítrica. $19.000 .

, en Riki Cocinero: con alioli de sriracha, encurtidos de cebolla morada o gremolata cítrica. . Chori gringo, en Shappa: chorizo 100% de cerdo a la cerveza, con cheddar, bacon, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos. $9000.

Clásicos parrilleros y largas cocciones

En caso de lluvia durante el domingo 16, la programación prevé sumar el lunes 17 de agosto como jornada adicional Gentileza

Costillar al asador , en Asado Campero: acompañado con papas fritas. $25.000 .

, en Asado Campero: acompañado con papas fritas. . Vacío a la cruz , en Tres Fuegos: con cebollas y morrones asados. $23.000 .

, en Tres Fuegos: con cebollas y morrones asados. . Bife de chorizo , en La Magia Flaco: cocinado durante cinco horas a fuego lento con una combinación de leñas, acompañado con salsa criolla y chimichurri. $18.000 .

, en La Magia Flaco: cocinado durante cinco horas a fuego lento con una combinación de leñas, acompañado con salsa criolla y chimichurri. . Costilla y vacío a la jaula, en Todo Brasas. $27.000.

Ahumados y carnes menos habituales

Chori de cordero , en Jordanas: con crema de ciboulette y menta. $9000 .

, en Jordanas: con crema de ciboulette y menta. . Sándwich de carne de búfalo , en Delta Buffalo: preparado a la leña con jamón cocido, queso fundido, lechuga, tomate y huevo. $14.000 .

, en Delta Buffalo: preparado a la leña con jamón cocido, queso fundido, lechuga, tomate y huevo. . Hamburguesa de shawarma , en Shami. $10.000 .

, en Shami. . Pastrón ahumado a la leña , en No es Soberbia. $18.000 .

, en No es Soberbia. . Vacío ahumado durante ocho horas , en Club Asador: servido en pan flauta y acompañado con papas fritas. $17.000 .

, en Club Asador: servido en pan flauta y acompañado con papas fritas. . Tapa de asado ahumada, en Anti Gourmet: con lechuga, tomate y huevo frito. $19.000.

Los sabores más populares

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