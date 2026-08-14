Vuelve Carne! a Palermo: cuándo es una de las grandes ferias porteñas con asado al fuego y 35 puestos de comida

La cita será el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20, con entrada gratis; habrá costillares, achuras, cordero, cerdo, ahumados y distintas técnicas de cocción
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Carne!, el encuentro gastronómico dedicado a las parrillas, el asado y las distintas formas de cocinar carne al fuego, regresará este sábado 15 y domingo 16 de agosto al Hipódromo de Palermo. La edición número 13 se desarrollará de 12 a 20, con entrada libre y gratuita y acceso por Avenida del Libertador y Dorrego.
A lo largo de las dos jornadas habrá 35 puestos y food trucks con cortes vacunos, cerdo, cordero, achuras y chorizos preparados con diferentes técnicas: asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas convencionales. La propuesta, que cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica, se completará con empanadas, picadas, platos al disco, vinos, cervezas, helados, churros y postres tradicionales.
Cuándo y dónde es Carne! 2026
Carne! se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20, en el Hipódromo de Palermo, con ingreso por Avenida del Libertador y Dorrego.
En caso de lluvia durante el domingo 16, la programación prevé sumar el lunes 17 de agosto como jornada adicional.
La feria llega a su edición número 13 después de 12 encuentros anteriores realizados en el Hipódromo de Palermo. Cada edición reunió a más de 25.000 personas.
Qué se podrá comer en el festival
La carne volverá a ocupar el centro de la propuesta. Entre los productos anunciados habrá costillares, entrañas, vacío, ojo de bife, picaña, marucha, ceja de ojo de bife, arañitas, asado, ribs, matambres, chorizos, mollejas y otras achuras, además de preparaciones con cerdo y cordero.
Uno de los ejes estará puesto en las diferentes formas de cocción. Los parrilleros trabajarán con asadores, kamados, fogoneros, jaulas, ahumadores y parrillas tradicionales, con opciones que irán desde cortes cocinados directamente sobre las brasas hasta largas cocciones y carnes ahumadas.
También se ofrecerán empanadas, picadas y recetas a base de carne, junto con cocina al disco. Para acompañar habrá vinos y cervezas, mientras que el apartado dulce incluirá helados, churros y postres tradicionales.
Los 20 platos recomendados de Carne!
Para empezar: picadas, sándwiches y choris
- Picada de achuras, en La Magia Flaco: tablita de chorizo, mollejas al limón, riñón a la provenzal, salsa criolla o chimichurri y pan. $20.000.
- Tablita argenta, en The Black: molleja, chinchulín, riñón, bondiola, vacío y chorizo. $20.000.
- Picada Fierro, en Fierro: chorizo de cerdo, mollejas y bife de chorizo con papas fritas, salsas y pan. $22.000.
- Sándwich de entraña, en Riki Cocinero: con alioli de sriracha, encurtidos de cebolla morada o gremolata cítrica. $19.000.
- Chori gringo, en Shappa: chorizo 100% de cerdo a la cerveza, con cheddar, bacon, cebolla caramelizada y pepinos encurtidos. $9000.
Clásicos parrilleros y largas cocciones
- Costillar al asador, en Asado Campero: acompañado con papas fritas. $25.000.
- Vacío a la cruz, en Tres Fuegos: con cebollas y morrones asados. $23.000.
- Bife de chorizo, en La Magia Flaco: cocinado durante cinco horas a fuego lento con una combinación de leñas, acompañado con salsa criolla y chimichurri. $18.000.
- Costilla y vacío a la jaula, en Todo Brasas. $27.000.
Ahumados y carnes menos habituales
- Chori de cordero, en Jordanas: con crema de ciboulette y menta. $9000.
- Sándwich de carne de búfalo, en Delta Buffalo: preparado a la leña con jamón cocido, queso fundido, lechuga, tomate y huevo. $14.000.
- Hamburguesa de shawarma, en Shami. $10.000.
- Pastrón ahumado a la leña, en No es Soberbia. $18.000.
- Vacío ahumado durante ocho horas, en Club Asador: servido en pan flauta y acompañado con papas fritas. $17.000.
- Tapa de asado ahumada, en Anti Gourmet: con lechuga, tomate y huevo frito. $19.000.
Los sabores más populares
- Choripán Argento, en La Leñita: con lechuga, tomate y mayonesa. $9000.
- Bondiola de cancha, en Los del Fuego: con salsa pico de gallo. $15.000.
- Matambrito de cerdo a la pizza, en Lo de Gauna: acompañado con papas fritas. $18.000.
- Ternera a la parrilla, en Lo de Pedro: con tomates asados y chimichurri ahumado. $14.000.
- Pechito de ternera asado, en Flama: con ensalada de tomates cherry, cebolla morada y perejil, provoleta, mayonesa provenzal y papas pay. $16.000.
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