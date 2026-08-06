Estos son los mejores días para cortarse el pelo en agosto en la Argentina, según el calendario lunar 2026

Muchas personas eligen el día para cortarse el pelo según su disponibilidad o la agenda de la peluquería. Sin embargo, otras prefieren guiarse por el calendario lunar, una tradición que sostiene que las fases de la Luna pueden favorecer distintos objetivos relacionados con el cuidado del cabello.

De acuerdo con el especialista en peluquería Víctor Ocampo, conocido en redes sociales como @victorocampo.oficial, estos son los días ideales de agosto de 2026 según el objetivo que se busque. Quienes desean fortalecer el cabello y mejorar su resistencia pueden elegir alguno de los siguientes días:

Miércoles 12: de 5:00 a 9:00 horas .

de . Sábado 15: de 6:00 a 9:00 y nuevamente desde las 17:00 horas .

de y nuevamente . Domingo 16: durante todo el día.

durante todo el día. Lunes 17: hasta las 10:00 horas .

hasta las . Martes 18: durante todo el día.

Según esta tradición, realizar el corte en estas fechas ayudaría a que el cabello crezca en mayor cantidad y que tenga una apariencia más saludable.

Calendario lunar de agosto (Foto: Instagram @victorocampo.oficial)

En cambio, quienes buscan acelerar el crecimiento del cabello deberían optar por estas fechas:

Domingo 2: a partir de las 8:00 horas .

a partir de las . Lunes 3: durante todo el día.

durante todo el día. Martes 4: durante todo el día.

durante todo el día. Sábado 29: a partir de las 14:00 horas .

a partir de las . Domingo 30: durante todo el día.

durante todo el día. Lunes 31: durante todo el día.

Estas jornadas coinciden con momentos del calendario lunar que, según esta creencia, favorecerían un crecimiento más rápido del cabello.

Poner en práctica este cronograma puede ayudar al cuidado del cabello (Foto: Pexels)

¿Cuándo conviene depilarse en agosto de 2026?

El calendario lunar también establece fechas recomendadas para la depilación, ya que algunas personas consideran que en determinados momentos el vello tarda más en volver a crecer. Las fechas sugeridas son:

Martes 11: de 1:00 a 7:00 horas .

de . Martes 18: a partir de las 19:00 horas .

a partir de las . Miércoles 19: durante todo el día.

durante todo el día. Jueves 20: hasta las 6:00 horas .

hasta las . Sábado 22: de 1:00 a 13:00 horas.