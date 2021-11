“Estoy indignada”. La vecina “de arriba” de Cristina Kirchner participó del cacerolazo en la puerta de su casa

Muy pocos la reconocieron. Entre los vecinos que anoche reclamaban indignados frente al edificio de Cristina Fernández de Kirchner estuvo su vecina “de arriba”, Ximena Tezanos de Pinto. Su voz se mezcló entre el ruido de las cacerolas y los reclamos de “Justicia” que se escucharon tras conocerse el fallo del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a la vicepresidenta en las causas Hotesur y Los Sauces, por supuesto lavado de dinero. “Bajé con una bandera y mi redoblante. Lo que pasó me indigna muchísimo”, asegura en diálogo con La Nación.

Ximena en el cacerolazo en la puerta de su departamento, en la esquina de Juncal y Uruguay. Rodrigo Néspolo

Ximena se enteró del fallo de la Justicia a bordo del colectivo 101. Regresaba a su casa, luego de dar clases de apoyo a un alumno en Retiro, cuando se encontró con su amigo Javier Serrano, quien le contó que estaba yendo “a la casa de Cristina Fernández de Kirchner” para reclamar Justicia. “Yo no entendía nada. No había escuchado la noticia y de repente me entero que el tribunal oral cerró los expedientes y, al mismo tiempo, que se estaba armando una manifestación en la puerta de mi casa”, cuenta.

Uruguay y Juncal. Gente enojada con la decisión de grünberg y obligado.....

Los que cometen delitos deben ser juzgados. Es el único camino para construir una nación JUSTA https://t.co/WWN3GW3XI1 — Ximena de Tezanos Pinto (@XTezanosP) November 27, 2021

-¿Y que pasó cuando llegaste a tu casa?

-Ya había gente protestando. Se me acercó una mujer que me felicitó por mi valentía y le dije ‘ahora tiene que ser usted la valiente’. Le pedí que se quedase a reclamar mientras yo subía a buscar mi redoblante. Habremos sido unas 60 personas en total, pero la gente iba rotando todo el tiempo, algunos se quedaban un rato y se iban, pero al rato llegaban otros.

En la izquierda de imagen, con camisa de jean y una bandera argentina sobre su espalda, Ximena de Tezanos Pinto se sumó al reclamo de Justicia en la puerta de su casa. Rodrigo Néspolo

-¿Qué te generó la noticia?

-Muchísima indignación. Los argentinos nos venimos bancando muchas cosas , pero esta conducta que tuvieron los jueces nos tiene que hacer reaccionar... Es una desconsideración total hacia los ciudadanos.

-Este reclamo está directamente asociado a los mensajes que colgabas en la ventana de tu casa reclamando una Justicia independiente.

-Sí, porque ella [Cristina Fernández de Kirchner] ahora está tratando de zafar, pero el problema son los jueces que son, en su gran mayoría, corruptos. Yo quisiera saber dónde viven estos jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta, porque es a ellos a quien deberíamos ir a reclamarles . Toda esta situación está muy ligado a mi reclamo de siempre, que fue el que puse en una de las banderas que colgué de mi balcón, justo arriba de la casa de Cristina: “Justicia independiente para una república democrática”. Siempre digo: “Sin Justicia no hay orden, sin orden no hay paz y sin paz no hay progreso”.

-¿Si te cruzaras a tu vecina “de abajo”, le dirías algo?

-(piensa) Le preguntaría ‘¿por qué hizo todo lo que hizo?’. Pero... ¿tiene sentido que le pregunte? Toda esta situación me parece una gran tomada de pelo al pueblo argentino.

Ximena de Tezanos Pinto y Dolores Gonzalez en la ventana de su departamento Santiago Cichero/AFV