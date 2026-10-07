Expertos en plagas coinciden: las cucarachas entran a la cocina por la zona inferior del lavaplatos

Mantener la cocina limpia no siempre es suficiente para evitar la presencia de insectos no deseados. Aunque la higiene elimina las fuentes de alimento, especímenes como la cucaracha germánica (Blattella germanica) y la cucaracha americana (Periplaneta americana) ingresan al hogar impulsados por necesidades biológicas básicas: humedad, refugio y calor.

Especialistas en sanidad ambiental señalan que existe un acceso clave por el que estos vectores ingresan con frecuencia y que suele pasar desapercibido.

El punto ciego bajo el lavaplatos: el escondite de las tuberías

El foco principal de inspección que recomiendan los especialistas es la zona inferior del lavaplatos, específicamente el punto exacto donde los tubos de desagüe y conducción de agua atraviesan la pared. Durante las labores de construcción o instalación hidráulica, es frecuente que las perforaciones en la mampostería queden con una holgura mayor al diámetro de los caños. Si este espacio circundante no se sella de manera hermética, se convierte en una supercarretera para el tránsito de plagas desde el interior de los muros o los ductos compartidos de los edificios.

Organismos internacionales de control vectorial y salud pública, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y agencias de sanidad municipal, recalcan que los huecos perimetrales en las tuberías representan la vía de ingreso número uno de insectos rastreros en zonas residenciales.

El foco principal de inspección que recomiendan los especialistas es la zona inferior del lavaplatos, específicamente el punto exacto donde los tubos de desagüe y conducción de agua atraviesan la pared IStock

Las cucarachas son insectos de hábitos nocturnos y fotofóbicos (huyen de la luz) que buscan condiciones ambientales específicas para proliferar. El sector inferior del lavaplatos reúne las características ideales:

Humedad constante : presencia de microgoteos imperceptibles, filtraciones menores o condensación en los tubos de PVC.

: presencia de microgoteos imperceptibles, filtraciones menores o condensación en los tubos de PVC. Refugio y oscuridad: gabinetes cerrados que evitan la perturbación y el tránsito continuo de personas.

gabinetes cerrados que evitan la perturbación y el tránsito continuo de personas. Proximidad a residuos: cercanía inmediata con los botes de basura y restos orgánicos de alimentos.

cercanía inmediata con los botes de basura y restos orgánicos de alimentos. Conectividad estructural: grietas en la mampostería que comunican directamente con cañerías generales o espacios vacíos de la edificación.

Si la infestación persiste a pesar de las barreras físicas y la limpieza, es indispensable acudir a técnicos profesionales en manejo integrado de plagas

Pasos clave para sellar y prevenir la aparición de insectos

Para cortar de raíz esta vía de acceso y proteger el entorno culinario, los expertos sugieren implementar un protocolo de control físico:

Vaciado e inspección visual: retirar todos los elementos del mueble del lavaplatos e iluminar con una linterna el punto donde las tuberías entran en contacto con la pared.

retirar todos los elementos del mueble del lavaplatos e iluminar con una linterna el punto donde las tuberías entran en contacto con la pared. Sellado hermético de aberturas : rellenar las holguras utilizando materiales elásticos y duraderos como silicona antihongos o espuma expansiva de poliuretano.

: rellenar las holguras utilizando materiales elásticos y duraderos como silicona antihongos o espuma expansiva de poliuretano. Control de fugas hidráulicas: reparar de inmediato cualquier filtración en los sifones o empaques para eliminar fuentes directas de hidratación para las plagas.

reparar de inmediato cualquier filtración en los sifones o empaques para eliminar fuentes directas de hidratación para las plagas. Protección de sumideros: instalar rejillas de trama fina en el desagüe del lavaplatos y en las canaletas de piso.

instalar rejillas de trama fina en el desagüe del lavaplatos y en las canaletas de piso. Revisión de perímetros secundarios: sellar con masilla acrílica zócalos, uniones de mesones y pequeñas grietas en azulejos cercanos.

Si la infestación persiste a pesar de las barreras físicas y la limpieza, es indispensable acudir a técnicos profesionales en manejo integrado de plagas (MIP) para la aplicación segura de cebos específicos y diagnósticos estructurales avanzados.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia