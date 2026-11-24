Mantener una buena calidad de vida con el paso de los años no necesariamente requiere seguir dietas estrictas o realizar entrenamientos intensos. Para Silvio Garattini, oncólogo italiano de 98 años y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri, existen dos hábitos cotidianos que pueden contribuir a una mayor longevidad: caminar todos los días y mantener una alimentación variada, pero moderada.

El especialista, que dedicó gran parte de su carrera a investigar la prevención de enfermedades, sostiene que la clave está en adoptar costumbres saludables desde edades tempranas y mantenerlas con constancia. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, explicó cómo organiza su propia rutina y por qué considera que el ejercicio y la alimentación son fundamentales para envejecer de manera saludable.

Cuál es la rutina de ejercicio que recomienda Silvio Garattini para vivir más

Caminar todos los días y comer con moderación son los dos pilares de las recomendaciones de Silvio Garattini (Fuente: Pexels)

A pesar de su edad, Garattini mantiene una vida activa y procura caminar aproximadamente cinco kilómetros diarios. Según explicó, no se trata solamente de salir a pasear, sino de hacerlo a un ritmo que permita estimular el sistema cardiovascular y conservar la capacidad aeróbica.

El investigador destaca la importancia de incorporar el movimiento a la vida cotidiana, especialmente entre las personas que pasan muchas horas sentadas o realizan poca actividad física.

En este sentido, sus recomendaciones coinciden con las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada.

Sin embargo, la intensidad y duración de los ejercicios deben adaptarse a las posibilidades y condiciones de salud de cada persona. Para el especialista, lo importante es sostener una rutina que pueda mantenerse a lo largo del tiempo.

La clave de una alimentación equilibrada

La alimentación es el segundo pilar de sus recomendaciones. Para Garattini, lo fundamental es seguir una dieta variada que aporte los nutrientes necesarios, pero evitando consumir cantidades excesivas.

El especialista considera que comer porciones moderadas es tan importante como elegir alimentos saludables Vadym Drobot

Uno de sus consejos más conocidos consiste en no seguir comiendo hasta sentirse completamente lleno. “Hay que levantarse de la mesa con un poco de hambre”, aseguró.

En su entrevista, el especialista explicó que algunas investigaciones observaron que reducir un 30% la ingesta calórica podría asociarse con un aumento del 20% en la longevidad. Sin embargo, estos resultados no significan que reducir las calorías garantice vivir más años en los seres humanos.

El investigador también sostiene que la cantidad total de comida es más importante que el número de veces que una persona se alimenta durante el día. Por eso, considera que comer cinco veces no necesariamente representa un problema, siempre que las porciones sean moderadas.

La importancia de mantener hábitos saludables

Para Garattini, cuidar la salud no debería ser una preocupación que aparezca únicamente durante la vejez. Por el contrario, considera que la prevención comienza mucho antes, mediante decisiones cotidianas relacionadas con la alimentación, el movimiento y el descanso.

La actividad física regular puede ayudar a prevenir enfermedades y conservar la movilidad durante la vejez

El especialista advierte que numerosas enfermedades crónicas están vinculadas con factores de riesgo modificables y sostiene que incorporar hábitos saludables puede ayudar a reducir las probabilidades de desarrollarlas.

Su mensaje es que no existen fórmulas milagrosas para garantizar una vida larga, pero sí conductas que pueden favorecer un envejecimiento saludable. Caminar regularmente, alimentarse de manera equilibrada y evitar los excesos son algunas de las prácticas que recomienda sostener a lo largo del tiempo.