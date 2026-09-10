FINDE by CLUB: el fin de semana se disfruta todavía más con Club LA NACION

Es indiscutible: el fin de semana es el mejor momento de la semana. Esos días en los que nos premiamos por el trabajo hecho de lunes a viernes, en los que tenemos tiempo para el descanso, el ocio, la vida social, las salidas sin reloj. Para sumarse a ese disfrute, llegó FINDE by CLUB, una ventana de tres días en la que es posible sumarse a Club LA NACION a un precio único.

Tres días imperdibles

El beneficio se activa solo de viernes a domingo, cuando sumarse a Club LA NACION cuesta la mitad: $1100 por mes durante los primeros cuatro meses, frente al valor habitual que rige el resto de la semana. No hace falta ningún trámite adicional ni código especial, alcanza con suscribirse durante el fin de semana para que el precio quede aplicado.

Beneficios que se usan toda la semana

Salir a comer es mucho más simple de la mano de los beneficios de Club Shutterstock

Ser socio de Club LA NACION significa ahorrar en el día a día, sin fecha de vencimiento ni condición especial.

Es ahorrar en salir a comer, con un 20% en restaurantes como Cabaña Las Lilas, La Cabrera o Don Julio todos los días (por solo nombrar algunos), y un 20% en Freddo todos los días para el postre (aunque de lunes a viernes también hay 2x1 en cucuruchos y los miércoles hay 35% en kilo de helado).

Es ahorrar al moverte, disfrutando de un 10% en YPF en la carga de Infinia de sábados a lunes pagando con dinero en cuenta, y también un 30% en lubricante sintético en Boxes y un 15% en YPF FULL, todos los días. En todos los casos, a través de la app de YPF.

Es ahorrar en tus compras del super, aprovechando un 15% los lunes en Carrefour tanto online como en sus tiendas físicas Hiper, Market y Express, sin tope de reintegro, además de un 10% con entrega inmediata de martes a domingo.

Hasta los placeres más cotidianos se disfrutan más siendo socio Shutterstock

Es ahorrar en las mejores cafeterías y dulcerías, accediendo por ejemplo a un 20% en Ninina, Borja Specialty Coffee y Cocu todos los días.

Es ahorrar en ropa y el mejor equipamiento deportivo gracias a un 20% todos los días en Adidas y Puma, entre otras grandes marcas.

Con todos estos beneficios disponibles semana a semana, sumarse ahora, durante FINDE by CLUB, mejora todavía más la ecuación: el mismo Club, con el mismo abanico de descuentos, a mitad de precio durante los primeros cuatro meses

Tres días, un precio, todos los beneficios de siempre. Así de simple es FINDE by CLUB. ¡Sumate!

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