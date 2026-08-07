Florencia Luna, arquitecta: “Adaptar una casa para envejecer no significa renunciar al diseño, sino entender cómo se habita el espacio”

A la hora de construir una casa, comprar un departamento o alquilar una propiedad, muchas personas buscan decorar su casa o hacer modificaciones por pura estética. Sin embargo, cada vez más expertos en construcción y diseño de interiores aseguran que la mejor forma de realizar una buena inversión a futuro es dejar preparada la casa para la tercera edad. Esto se debe a que, a medida que la persona envejece, las necesidades que se le presentan son muy diferentes a las de su juventud.

No todos los arreglos deben ser pensados porque vaya a sufrirse una enfermedad grave, sino que a medida que el cuerpo cambia hábitos que antes parecían sencillos como limpiar, bañarse o simplemente tener autonomía propia pueden dificultarse. Ante esta problemática, la arquitecta e influencer, Florencia Luna, brindó una entrevista al diario La Vanguardia donde detalló algunas formas sencillas de preparar una propiedad para este momento de la vida.

“Gran parte de mi trabajo está orientado a proyectar viviendas que acompañen a las personas a lo largo del tiempo, integrando funcionalidad, confort y diseño”, comenzó diciendo, segura de que la planificación del hogar es fundamental para todos los individuos.

Se recomienda analizar los espacios y su distrubución (Foto: Pexels)

“Mi recomendación es optar por cerámicas o porcelánicos antideslizantes y, además, añadir barras de apoyo bien ubicadas que acompañen los movimientos naturales del cuerpo”, remarcó, sobre algunos de los materiales que deberían incluirse.

Una de las problemáticas más grandes que deben enfrentar los adultos mayores y sus familiares se produce en la utilización del baño. Esto se debe a que a medida que uno envejece el cuerpo pierde estabilidad y fuerza para sostenerse en pie, lo que ocasiona en muchísimos casos caídas dolorosas.

“En la ducha también se puede añadir un asiento abatible o una banqueta resistente, lo que mejora notablemente la autonomía sin necesidad de modificar la estructura del espacio. Son ajustes que se pueden incorporar a lo existente y que, si están bien pensados y elegidos, pueden transformar la experiencia cotidiana sin necesidad de una reforma integral”, recomendó la arquitecta como prevención.

Expertos señalan que es sumamente importante invertir en reformas del hogar para la tercera edad (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los cambios de la vivienda más costosos con el paso de los años?

Aunque hay cambios que pueden realizarse con poco presupuesto, existen otros que deben ser pensados con tiempo debido a la inversión que pueden suponer. Entre algunos de ellos, Florencia Luna enumeró:

Diseñar la iluminación con al menos tres capas por ambiente para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de caídas.

Eliminar desniveles entre los distintos espacios de la vivienda.

Apostar por casas de una sola planta o replantear la distribución para evitar el uso de escaleras.

Incorporar rampas de acceso en lugar de escalones.

Modificar la cocina, ubicando mesadas, hornos y alacenas a una altura más accesible.

“Adaptar una casa para envejecer de manera segura no significa renunciar al diseño, sino entender cómo se habita el espacio y cómo ese espacio puede acompañar los cambios del cuerpo y del paso del tiempo”, concluyó la experta, alentando a más personas a replantearse su forma de pensar la construcción y el diseño de su hogar con el paso de los años.