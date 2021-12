Fue a comer a un restaurante y dejó un insólito mensaje en el ticket para justificar la propina

Un trabajador de la reconocida cadena de restaurantes Applebee´s en Staten Island, Nueva York, se hizo viral tras mostrar en las redes sociales un insólito mensaje que le dejaron en un ticket.

A través de un video publicado en TikTok, el propio mozo hizo un peculiar reclamo por la actitud de los clientes que le dejaron una ínfima propina a pesar del excelente servicio que les brindó. Acompañado con la canción “Oh No” de Marina and the Diamonds, el usuario mostró los detalles del ticket y les hizo una pregunta a todos sus seguidores: “¿Tu pensamiento?”.

El ticket de un restaurante que se hizo viral en TikTok: el cliente se excusó por la propina

Las imágenes revelan que el consumo en total de la mesa fue de casi 80 dólares, pero lo que más llamó la atención del trabajador es que solo le dejaron una propina de 6.55 dólares, acompañada con un insólito mensaje que llevaba consigo una cara triste. “Estuviste genial. Las vacaciones son difíciles en este momento”, escribieron en la nota que colocaron arriba del ticket.

Si bien la propina en Estados Unidos no es obligatoria, la costumbre ya está arraigada en el país y esta actitud provocó justificadamente la indignación del camarero. Según el sitio International Experience, las cifras suelen variar entre un mínimo del 15 y un máximo del 30 por ciento, sin embargo, la propina de esta familia solo ascendió al 8 por ciento del costo total de la cena.

La cadena de restaurantes Applebee´s, en Staten Island, Nueva York, es una de las más reconocidas en el país Applebee´s

El video, compartido desde la cuenta @kingj24__, tiene desde su publicación, el 14 de diciembre, casi 700 mil reproducciones y además generó un debate entre los usuarios que también aportaron su punto de vista con respecto al mensaje que dejó el cliente: “No salgas a comer si no podés permitirte dar propina. No hay ningún aumento que puedas presentar para justificarlo”, “si el dinero era tan escaso ¿Por qué gastar 80 dólares en una comida?”, son algunos de los comentarios en los que los usuarios defienden al mozo.

Por su lado, también hubo otras personas que justificaron a la familia que no quiso dejar una cifra más elevada en la propina: “Querían llevar a su familia a un lugar agradable y al menos dieron propina”, “¿por qué no llamar al establecimiento que no les paga a todos ustedes en lugar de llamar a una familia que quería salir por la noche?”, “prohibir propinas. Obligar a los restaurantes a pagar salarios dignos a los meseros”, “los clientes pagan el negocio. Las empresas pagan a los empleados. No los clientes pagan ambos”.

Las reacciones siguen acumulándose y hasta el día de hoy la publicación lleva un total de 7686 comentarios, con opiniones a favor y en contra.