Es moza, se sacó una foto con Rodrigo de la Serna y mostró la propina que dejó: la hilarante reacción de los usuarios

Rodrigo de la Serna fue tendencia nuevamente en las redes sociales por una fotografía que se sacó con una moza en el restaurante donde trabaja. Es la segunda vez en el mes de diciembre que el actor es mencionado por miles de usuarios gracias a los fanáticos que coinciden con él en espacios públicos y deciden compartir el momento de su encuentro.

La protagonista de la postal decidió hacer pública la imagen en la que se luce con el protagonista de Okupas y, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Estás trabajando normal y de la nada tenés que atender a Rodrigo de la Serna”. En su posteo se mostraba con una sonrisa que reflejaba sus nervios por estar cerca de su ídolo, pero feliz por el grato momento que pasaron juntos.

La fotografía, publicada el pasado 21 de diciembre, ya superó los 109 mil me gustas y tuvo más de mil retuits, incluyendo el del propio actor, que tuiteó unas llamativas palabras haciendo alusión a Palermo, personaje que interpreta en la exitosa serie de Netflix, La casa de papel.

“Espero que no se haya ido sin pagar ese, ¡tiene cara de atracador!”, escribió de la Serna en su cuenta de Twitter y replicó la foto de la usuaria, aunque de todas formas en la imagen se puede observar el ticket con lo que consumió, ya pago y con la propina arriba de la mesa.

Los comentarios y reacciones de los siempre ingeniosos usuarios de Twitter no tardaron en llegar. “Si sos atracador por qué no me robas el corazón”, escribió una usuaria.

“Yo te dejaría ir sin que pagues”, aseguró otra internauta demostrando su admiración hacia el artista argentino.

“Con todo el oro que se robó del Banco de España pagó en pesos… por lo menos debería haber dejado un lingote”, bromeó otro tuitero, haciendo referencia a la propina que dejó el actor y un guiño al final de La casa de papel.

“¡Policía! Arreste a Rodrigo de la Serna, es que me robó el corazón”, apuntó otra de sus fanáticas.

“Te quiero mucho Rodrigo de la Serna”, comentó otra usuaria con una tierna foto de un cachorro.

En paralelo con su momento tuitero, el actor les dejó un mensaje navideño a sus fanáticos para que tomen conciencia del Covid-19, y lo curioso fue que lo acompañó de una fotografía de él caracterizado como el personaje que interpreta en La casa de papel, posando con una barba que personifica a Papá Noel.

“Mucha fuerza para los que estuvieron aislados, internados, peleando por vivir o recordando a los que hemos perdidos en esta pandemia. Para quienes tuvieron la suerte de pasarla en familia, junto a sus viejos, hijos y todos esos que nos llenan de alegría. Feliz Navidad”, escribió el actor en la cuenta donde tiene más de cuarenta mil seguidores.