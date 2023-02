Fue a hacer un trámite al registro civil y descubrió que, por error, estaba casado con la novia de su mejor amigo

escuchar

En los matrimonios suelen ocurrir todo tipo de situaciones y TikTok se volvió la plataforma perfecta para enterarse de los chismes de los casamientos. Un joven de la ciudad de Monterrey, México, contó una insólita historia que dejó a más de uno sorprendido, ya que terminó casado con la novia de su mejor amigo por error.

El joven identificado como Miguel Villegas dijo que fue invitado a ser el testigo de la boda civil de su mejor amigo de la facultad. Él aceptó y cuando llegó el día, acudió al evento.

Estaba casado y descubrió lo inesperado

La ceremonia transcurrió con normalidad hasta que el juez mencionó su nombre con el de la novia. Claramente, el novio se levantó enojado y le reclamó a Miguel por qué aparecía su nombre como si fuera el novio. Los jóvenes le comentaron lo sucedido al juez, él les indicó que arreglaría el documento y les señaló donde cada uno debía firmar.

Luego de eso, todos acudieron a la fiesta y se olvidaron del incidente. Pero, cuando pasaron nueve meses, Villegas necesitaba su certificado de nacimiento y le pidió el favor a su padre de realizar este trámite. Sin embargo, cuando le entregaron el documento se dio cuenta de que su hijo se había casado y se sorprendió porque no se lo había comentado.

”Mi papá me llama y me dice ‘oye estás casado con tal persona’ y yo le dije ‘pero ella la esposa de mi amigo’, contó. De inmediato, se puso en contacto con su amigo y le comentó: “Estoy casado con tu esposa”. Luego, ambos se comunicaron con el juez y resolvieron el tema. “Estoy divorciado legalmente por un matrimonio que no sabía”, concluyó.

El final de la historia viral

Hasta el momento, el clip acumuló más de un millón de reproducciones, 66 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de los usuarios. ”Quiero la versión del amigo y la novia por favor”; “Ya ni ganas de ser testigo”; “Yo, en cambio, estaba casada con uno que se creía soltero”y “Me morí de la risa con esta historia”, fueron algunos de los comentarios.

El Tiempo (Colombia)