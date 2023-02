Intentó hacerse pecas en la cara y se le manchó de verde: “Dios mío, no sale”

escuchar

Tener pecas puede resultar atractivo para muchas personas y para otras, no tanto. Es el caso de una mujer que se volvió viral por un video en TikTok, tanto por la reacción de su esposo y como de su hijo al verla con manchas en la cara.

Takwa Larsen, una joven de Turquía, decidió darle pecas a su rostro con henna, pero el resultado no fue lo deseado: asustó a su hijo. Expresiones de desagrado de parte de ella misma y su marido, hecho que quedó registrado por la cámara de su celular frente al espejo, fue la primera parte de la sorpresa para la usuaria de TikTok.

La hilarante reacción del bebé

En el proceso, la mujer vio cómo se tiñó su piel con grandes puntos de color verde. Al intentar sacar el tinte, el aspecto empeoró y afirmó que se había transformado en la princesa Fiona de la película Shrek.

El video de la joven de Turquía ya cuenta con más de 52 mil “Me gusta” y cientos de comentarios. Además, un millón de personas reprodujeron el contenido en la plataforma de TikTok.

“Nunca volvería a hacer esto”, mencionó Larsen en su audiovisual. “¡Dios mío, no está saliendo! Mi hijo de un año está muy sorprendido”, dijo la joven en el momento en que finalizó su proceso de pigmentación de pecas.

"Soy como Fiona", expresó la mujer Captura de TikTok

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y algunos le dijeron: “Oh, no, usaste el tipo incorrecto de henna”, “No sé qué tenés en la cara, pero eso no es henna”, “Ustedes nunca aprenden” y “Compré henna y pinté las cejas de mi abuela con ella. Una era marrón y la otra verde”.

