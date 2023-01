Fue a la farmacia, notó que algo raro pasaba y descubrió una insólita situación: “No lo podía creer”

escuchar

En ocasiones, puede suceder que al momento de ir a comparar a un local comercial esté cerrado debido al horario de atención y la compra se deja para otro momento. Es una situación que podría haber atravesado Yeiden Nair en su Trelew natal, pero un solo detalle hizo que viviera una experiencia que rápidamente se viralizó en TikTok, cuando solo quería comprar un desodorante en la farmacia.

“Vine a la farmacia a comprar un desodorante y no hay nadie”, fueron las primeras palabras del joven en el video que grabó en el interior del negocio en la ciudad patagónica de Trelew, y compartió en TikTok el usuario @yeidennair.ny. Luego de recorrer el interior del lugar y buscar que lo atienda algún empleado, se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo. Las luces estaban bajas, contrario a la habitual cuando el negocio está abierto, y la soledad en el local no es habitual.

Fue a una farmacia y se llevó la sorpresa de su vida

Al notar estos detalles, se dirigió a la puerta para retirarse y allí se dio cuenta la situación se había desarrollado por un minúsculo - pero no menos importante- detalle: el pesillo no estaba bien encajado en la cerradura. Esto hizo que la entrada de los clientes esté disponible, a pesar de no ser horario de atención. “Me voy a ir. No sé qué onda”, aseguró Yeiden mientras registraba lo sucedido.

El video rápidamente se viralizó por la particularidad de la situación y por la pícara forma en la que el joven relató los hechos. Por supuesto que luego detalló el después de lo que ocurrió, que si bien tiene un tono humorístico podría haber concluido de otra forma, como por ejemplo un robo millonario, teniendo en cuenta el libre acceso a los productos y las instalaciones.

Un joven entró a una farmacia y no había nadie

Según el relato del joven, al momento que se encontraba descifrando qué sucedía, otra persona ingresó y él le comentó la situación, y esta segunda persona se fue al revisar el horario de atención, que comenzaba a las 16 hs y aún faltaban varios minutos para que ocurriera, por lo que se retiró. Pero Yeiden no tuvo la misma actitud y le informó a un policía que pasaba por el lugar lo que sucedía. La conversación entre ellos fue con risas, ante la particularidad de los hechos, pero de inmediato la autoridad pidió refuerzos para hacerse cargo del asunto.

“No podía creer lo que estaba pasando”, aseguró el tiktoker. Luego de brindar sus datos a la policía, al ser la persona que denunció la situación, se retiró del sitio, pero preso de la curiosidad por conocer como concluyó el tema más tarde pasó por la farmacia y ya había un grupo de policía que custodiaba el lugar. Allí parecía haber terminado el asunto, pero pasadas las horas fue contactado por las autoridades del local comercial, quienes le pidieron que se acerque al lugar para darle un presente.

Le hicieron regalos por denunciar el error en la farmacia

La buena acción que realizó se llevó risas en las redes sociales, y también muchos halagos por haber colaborado en la situación. Por parte de las autoridades de la farmacia recibió presentes como auriculares y un accesorio de playa. Pero el detalle fue que también le regalaron ese desodorante que quiso comprar y por el cual pudo visualizar el error que se cometió al no cerrar bien la puerta. El video alcanzó los 170 mil Me Gusta y más de 800 comentarios.

