Lionel Messi compartió una foto de su mate y un detalle de la bombilla se robó todas las miradas

Tres semanas atrás, a lo largo y ancho de todo el país -al igual que en otros rincones del mundo- se formó una multitudinaria fiesta a medida que miles de hinchas tomaban las calles para celebrar un triunfo esperado por más de treinta años. Argentina, finalmente, fue Campeona del Mundo. Además de la alegría de ser responsable de semejante hecho histórico, para Lionel Messi se le sumó la importancia de que, después de mucho esfuerzo y sacrificio, cumplió el sueño más grande de su carrera. Por ende, decidió inmortalizar el suceso de una particular manera: con la bombilla del mate.

Lionel Messi levantando la Copa del Mundo Cnn

Cuando tenía apenas 13 años, Lionel Messi se despidió de su Rosario natal para continuar su vida en España, en donde comenzó a construir la carrera profesional que, hoy en día, lo llevó a levantar en alto la Copa del Mundo. Aunque era un niño cuando dejó atrás su país, los largos años instalado en Barcelona no fueron suficientes para borrar el cariño por su tierra y, especialmente, por sus costumbres.

Ni las más de dos décadas viviendo en España ni su reciente mudanza a Francia pudieron sacarle el acento rosarino, las ganas de bailar cada vez que suena una buena cumbia o el amor absoluto por una milanesa a la napolitana con papas fritas. Y, mucho menos, lo alejaron de una de sus verdaderas pasiones: el mate.

Orgulloso de su técnica de cebado -con la yerba dividida por una “parecita”, por supuesto-, son raras las ocasiones en las que Messi no está con un equipo de mate. Como todo el que se digna de llamarse argentino, cuenta con varios mates, bombillas y termos, pero hay uno en especial que podría considerarse su favorito.

A pesar de que es un simple mate de calabaza, el detalle especial está en el borde. Allí, marcado en relieve, se pueden leer los nombres de sus tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, frutos de su relación con Antonela Roccuzzo, el gran amor de su vida.

El mate de Lionel Messi tiene los nombres de sus tres hijos Instagram Lionel Messi

El mismo ya había dado de qué hablar, no obstante, en esta ocasión le sumó un detalle que generó un revuelo entre sus más de 416 millones de seguidores. En una de sus últimas Historias de Instagram, el 10 mostró el nuevo ítem que le sumó a su equipo: un especial guiño mundialista.

En la foto sacada en primer plano, puede verse de cerca la bombilla, en donde no solo hay grabadas en dorado tres estrellas sino que, encima de las mismas, hay una pequeña representación de la Copa del Mundo. Con este agregado, el rosarino recordará los cuatro días más felices de su vida con cada mate que tome.

Lionel Messi le sumó a su equipo de mate una bombilla con un guiño a la Copa del Mundo

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en replicar la postal en otras plataformas y, en Twitter, fueron muchos los que festejaron el gesto del jugador del PSG. Entre las miles de reacciones que pudieron leerse en Twitter, la mayoría se alegró de su felicidad. “Lionel está demasiado contento y lo amo por eso, me revive la alegría, así hasta 2026 por favor”, “amo verlo tan felíz, se merece todo” e “Y sí. Nuestro capitán no merece menos”, fueron solo algunos de ellos.

