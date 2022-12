Es argentina, vive en Francia y mostró la repudiable situación que vivió por usar la camiseta de la selección

escuchar

Luego del triunfo de Argentina ante Francia en el Mundial de Qatar 2022, el enojo y la furia de los galos se plasmó en distintos lugares de la vida cotidiana. Uno de ellos fueron las reacciones y gritos que una argentina recibió en las calles de Lyon tras hacer una caminata con la camiseta albiceleste luego del partido final. “¿Estás perdida?”, le remarcaron.

La usuaria de TikTok Enriqueta Rivas (@enriquetarivas.ok) compartió un video desde una calle donde comentó algunas de las reacciones que los franceses manifestaron al verla con la camiseta de argentina, una vez que su país quedó en segundo lugar de la Copa del Mundo. La grabación que se titula: “Reacciones inesperadas de los franceses el domingo”, cosechó 126.000 Me Gusta y más de un millón de reproducciones.

Repudian a una argentina en Francia (Fuente: TikTok/@ enriquetarivas.ok)

“Camino por Francia con la remera puesta y ya llevo tres bardeadas”, inició la usuaria. “Uno que me gritó ‘la vergüenza’. Otro que me gritó que si yo estoy perdida y otro que me gritó que me vaya de acá”, añadió. En ese instante y en medio del video, unos transeúntes pasaron cerca suyo y le alzaron la voz: “La vergüenza”. En tanto, Enriqueta expresó: “O sea, está bien. Estamos de visitante, pero no me parece que estemos en un momento para que te tiren caca”.

De inmediato el video con las reacciones se volvió viral y la usuaria recibió comentarios que se diferenciaron entre sí acerca del gesto de los galos. “Deciles: ‘Primero más respeto, segundo Francia’”; “Deciles en francés: ‘Primero, ¿cómo estás? Segundo, Francia!’”; “Imagínate un francés con su camiseta en nuestro país si hubiera perdido Argentina” y “De igual manera lo harían acá en Argentina si ven a alguien con la remera de Francia”, son algunos de los mensajes dedicados a Enriqueta.

Las repudiables reacciones de los franceses al ver la camiseta de una argentina

Este tipo de reacciones se conocieron alrededor del mundo y llegaron hasta nuestro país, como la historia de un bar galo que ubicó una remera con el nombre de Lionel Messi en la entrada y un cartel que indicaba “Por favor, limpiarse bien los pies antes de entrar”. Este tipo de acciones de mal gusto comenzaron a tener visibilidad una vez que Francia finalizó el Mundial en un segundo puesto.

