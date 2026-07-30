Adelia Harilaos de Olmos fue la mujer más rica de su época y legó su hogar, un imponente palacio porteño, al Vaticano

En la intersección de la avenida Alvear y Montevideo se alza uno de los edificios más emblemáticos del paisaje porteño: el Palacio Fernández Anchorena. La magnífica construcción fue encargada en 1907 por el matrimonio de Juan Antonio Fernández y Rosa Irene de Anchorena al arquitecto francés Édouard Le Monnier.

“Encargaron la construcción y compraron todo el mobiliario en Francia. Pero nunca llegaron a habitarlo, ni siquiera lo conocieron, porque vivían en París”, cuenta el escritor Walter D’ Aloia Criado, biógrafo de Adelia Harilaos de Olmos, autor de “La Nunciatura Apostólica en la Argentina” (2010) y “El Infierno y la gloria de Adelia María Harilaos de Olmos” (2012).

“Su intención era inaugurarlo en 1910, para el centenario de la Revolución de Mayo. Y, si bien se terminó en 1909, Juan Antonio tuvo un problema de salud y el matrimonio nunca más regresó a Buenos Aires”, agrega.

Durante trece años, hasta 1922, el palacio estuvo habitado únicamente por su servicio doméstico. Rosa Anchorena llevó las riendas de la mansión “a distancia”, a través de un administrador, a quien daba instrucciones por correo.

“En aquellas cartas, el administrador daba cuenta del estado del edificio pero también relataba intimidades y amoríos del personal doméstico. ‘Cuando dejas las cosas en manos del servicio es normal que pasen cosas así’, llegó a escribir Anchorena. Ella, que era la dueña de la fortuna, quería vender la propiedad. Pero su marido siempre se opuso. Para colmo, los cuatro hijos del matrimonio evitaban el palacio cuando viajaban a Buenos Aires por que preferían hospedarse en el hotel Plaza”, cuenta D’Aloia, que tuvo acceso a la correspondencia.

El edificio de la Nunciatura sobre Av. Alvear. Fue construido por Le Monnier para Juan A. Fernández Anchorena y legada al clero por Adelia Harilaos de Olmos. Archivo General de la Nación

La llegada del presidente

En octubre de 1922 el palacio fue alquilado y, finalmente, habitado. Su primer inquilino fue Marcelo Torcuato de Alvear, amigo del matrimonio Fernández Anchorena, que acababa de ser elegido presidente de la Nación.

Alvear, que había pasado los últimos años en París, cumpliendo funciones como embajador argentino en Francia, decidió no “inaugurar” la Quinta Presidencial de Olivos. Al mismo tiempo, descubrió que la Casa Rosada se encontraba en malas condiciones. Fue entonces cuando decidió usar el Palacio Fernández Anchorena como residencia presidencial. Pero la propiedad le resultó “demasiado suntuosa” y, apenas un año más tarde, se mudó con su esposa, la soprano Regina Pacini, a un hogar más modesto en Belgrano.

“Allí entró en escena su segunda inquilina, Adelia Harilaos de Olmos, una de las mujeres más ricas de la época, que vivía justo enfrente, en un petit-hotel que ya no existe más. Adelia era viuda del comerciante y terrateniente Ambrosio Olmos, quien fue dos veces gobernador de la provincia de Córdoba. Era, además, muy amiga de Marcelo Torcuato de Alvear, así que conocía el palacio. En 1925, lo alquiló”, explica D’ Aloia Criado, actual vicecónsul honorario de España y presidente de la Asociación Amigos del Museo Fernández Blanco, quien se interesó por la vida de Harilaos de Olmos durante la etapa de investigación para su libro sobre el Nuncio Apostólico.

Un amor no correspondido

Adelia nació el 16 de junio de 1865 en una familia adinerada pero “venida a menos”. Cuando aún era chica, su padre partió a Europa para intentar recuperar su fortuna. Llevó consigo a sus tres hijos varones y dejó a su mujer, Carolina Senillosa Boret, junto a su única hija, Adelia, en un modesto departamento de Buenos Aires.

En 1895, el destino cruzó a Adelia con Ambrosio Olmos. El poderoso cordobés quedó deslumbrado por la muchacha, veinte años menor, y la cortejó durante años. Pero nunca fue correspondido. Devastado, se embarcó rumbo a Francia. Ya se hacía dado por vencido cuando recibió una “ayuda” inesperada: su futura suegra, Carolina Senillosa Boret, inventó una excusa para viajar a Europa y juntar a la pareja en París. Sus intenciones eran evidentes: quería asegurar el bienestar de su hija.

Finalmente, Adelia se casó con Olmos el 2 de mayo de 1902. La boda fue en París, pero causó gran revuelo en Buenos Aires. “En el periódico porteño El Diario, Lucio Victorio Mansilla escribía sobre la vida de los argentinos en París. Eran noticias que, por cuestiones del correo y distancias, llegaban a conocerse un mes después. Pero la boda de Adelia con Olmos ameritó un telegrama: al día siguiente todos en Argentina sabían que ella finalmente le había dado el sí”, describe D’Aloia Criado.

El matrimonio fundó su hogar en las lujosas suites del hotel Le Meurice. Aquellos años también están rodeados por mitos y leyendas. “Se dice que durante la estadía en Francia, madre e hija compartieron suite, mientras que el esposo ocupaba otra habitación. Por eso muchos suponen que el matrimonio no fue consumado”, detalla.

Adelia Harilaos de Olmos. En su vida, mandó a construir l42 grandes obras, entre ellas 27 iglesias. Así, la Casa Parroquial y Colegio Santísimo Sacramento, la Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Socorro en Quilmes, el Santuario de la Medalla Milagrosa en Buenos Aires, la Iglesia y Casa Parroquial San Judas Tadeo en Lanús Oeste Gentileza Walter D'Aloia Criado

Carolina Senillosa Boret murió el 27 de febrero de 1904. Su hija y su yerno regresaron a la Argentina para darle sepultura. Se radicaron en Buenos Aires, ajenos a los rumores que los perseguían desde su boda. Eran la comidilla de la ciudad: todos sabían que Ambrosio había intentado conquistar a Adelia durante años y veían con sospecha que ella recién hubiese aceptado casarse cuando él, enfermo y débil, redactó un testamento en su favor.

Luego de años de rechazarlo, Adelia María Harilaos se casó con el terrateniente don Ambrosio Olmos Gentileza Walter D' Aloia Criado

“En el 30, la Iglesia pide una ayuda en el mundo para reconstruir la sociedad gregoriana de Roma, y ella da 6 millones de liras, una fortuna. Allí hoy existen dos placas: una donde agradecen la colaboración del mundo, y otro que dice 'a la generosidad argentina', la generosidad argentina fue ella. Esto la hizo conocida en el Vaticano”. En el 30, a pedido del nuncio, la nombran condesa pontificia Luis Piccarelli

“Adelia, que tenía pánico a los hombres, evitaba quedarse sola con Olmos. Por tal motivo, invitó a una de sus sobrinas, Lía Harilaos, a vivir con ellos. Sin embargo, en 1905 algo sucedió: Olmos deseaba viajar a Córdoba pero la sobrina se negó a acompañarlos ya que tenía un festejante en Buenos Aires, un joven llamado Ezequiel De Elía con quien terminó casándose. Adelia viajó sola con su marido a la estancia El Durazno y, en la primera noche del matrimonio ‘a solas’, sucedió algo que marcaría su vida: tuvo un brote psicótico, comenzó a decir barbaridades y, de pronto, se olvidó de dónde estaba”, cuenta el autor.

El proceso se fue agravando. Los delirios se volvieron cada vez más frecuentes. Para tener más espacio y privacidad, Olmos alquiló una quinta en Olivos. Se instaló allí con su esposa y dos mucamas. Comenzó una etapa que fue un infierno. Aislada, Adelia solo encontraba consuelo en la oración. Para colmo, Ambrosio Olmos sufrió una hemorragia estomacal y murió el 30 de abril de 1906. Tenía 60 años. Adelia quedó sola con un testamento que la convertía en dueña de una de las grandes fortunas del país.

La viuda junto a uno de sus sobrinos nietos; ella nunca tuvo hijos, pero llevó a vivir con ella a los ocho hijos de su sobrina preferida luego de que ella falleciera

El infierno de Adelia María

Adelia estaba en su mundo, ni siquiera se enteró de la muerte de su marido. Un juez la declaró insana, y su hermano mayor, Horacio, se hizo cargo de su patrimonio.

Sus tres hermanos resolvieron llevarla de regreso a París e internarla en la clínica de un prestigioso psiquiatra. Con el correr de los días, Adelia recobró conciencia y comenzó a pedir, de todas las formas posibles, que la sacasen de allí. “Sus cartas son dramáticas”, describe D’Aloia.

Convenció a Raúl de que la llevase a su casa. Su cuñada, Magdalena Bosch, casada con Felipe, consiguió que dos médicos viajasen desde Buenos Aires para revisarla. A pesar de que la Justicia la había declarado insana, ellos la estudiaron y dictaminaron que estaba bien. En 1907 Adelia María volvió a la Argentina y recuperó las riendas de su fortuna: 300.000 hectáreas en Córdoba y cientos de miles de vacas.

El libro "El infierno y la gloria de Adelia María Harlaos de Olmos", de Walter D' Aloia Criado Gentileza Walter D' Aloia Criado

Ya viuda y sin ataduras, Adelia revivió. “Ella fue siempre muy católica, pero no quería ser monja. Tuvo muchos pretendientes, incluso un Grande de España (máxima dignidad de la nobleza española, inmediatamente por debajo de la Familia Real), pero ella no quería saber nada con ningún hombre”, relata D’Aloia.

Vivió entre París y Buenos Aires, donde se instaló definitivamente en 1911. Nunca se volvió a casar. La sociedad seguía hablando de ella: “Había muchos rumores sobre su locura y, sobre todo, sobre la muerte de Olmos. Su vida encontró un rumbo cuando cuñada la hizo ingresar a la Sociedad de Beneficencia, donde Adelia conoció las necesidades del pueblo más humilde. Ella, que necesitaba reconocimiento y afecto, trabajó codo a codo con las obreras. Les creó un sistema jubilatorio privado y la primera colonia de vacaciones para sus hijos en una propiedad que tenía en Quilmes. Donó mucho dinero e hizo construir iglesias”.

El interior del Palacio Fernández Anchorena, residencia de Adelia Harilaos de Olmos Gentileza

En 1925, Adelia María alquiló el Palacio Fernández Anchorena. Tomó posesión a lo grande: se mudó justo el día que el príncipe de Gales (luego rey Eduardo VIII) llegó de visita a Buenos Aires. El heredero al trono británico se alojó enfrente, en el Palacio Ortiz Basualdo, donde hoy está la embajada de Francia. La viuda organizó una velada para “inaugurar” su nuevo hogar, a la que asistió la esposa del presidente, en la que el principal atractivo era espiar al príncipe desde la ventana.

Los bailes celebrados en la residencia. Adelia era gran protagonista de la agenda de la alta sociedad porteña Gentileza Walter D'Aloia Criado

Invitó a los cinco hijos de su sobrina Lía Harilaos, que había fallecido joven, a vivir con ella en el palacio. Pese a su enorme fortuna, seguía siendo inquilina. “Estaba enamorada del lugar, pero los Fernández Anchorena se negaban a vender. Llegó un punto en que le pareció ridículo que una señora de su categoría viviera alquilando. Por eso, en 1927, cuando muere Teodolina Alvear de Lezica, presidenta de la Sociedad Argentina de Damas de Beneficencia, decidió comprar a sus hijos el Palacio Casey, justo en diagonal, en la esquina de Alvear y Rodríguez Peña, donde hoy funciona la Casa de la Cultura. Comenzó las reformas e incluso construyó un oratorio en la casa. Pero cuando los Anchorena se enteraron que iban a perder a su inquilina, bajaron radicalmente el precio del alquiler y la convencieron de quedarse. Así fue como el Palacio Casey quedó vacío durante años. Adelia solía prestárselo al Gobierno Nacional cuando venía algún presidente extranjero o figura importante”.

Adelia recién pudo adquirir la mansión cuando murieron sus dueños, en 1942. Compró el palacio de 5000 metros cuadrados a los hijos Fernández Anchorena.

Adelia Harilaos de Olmos y las Damas de la Beneficencia Gentileza Walter D'Aloia Criado

La relación con la Iglesia

“Esa casa fue durante décadas el centro de la vida social, benéfica y religiosa de Buenos Aires y de la Argentina”, describe D’Aloia Criado. Adelia fundó la Liga de Damas Católicas y su aporte fue fundamental para la construcción de iglesias como Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Parque Chacabuco.

Adelia llega a la inauguración de la Medalla Milagrosa. Fue dos veces presidenta de la Sociedad de Beneficencia y fundó junto a otras señoras la Caja Dotal para Obreras, y en 1914 la primera colonia de vacaciones para obreras en su propiedad de Quilmes Gentileza Walter D'Aloia Criado

Vendió sus campos para ayudar a los más necesitados. Donó la estancia El Durazno, unas 5000 hectáreas en Río Cuarto, a los curas salesianos. A pedido del nuncio, en agosto de 1930 fue nombrada condesa del Estado Pontificio.

Adelia en 1935, con las hermanas Maestra de la Santa Cruz. También llamadas “monjas suizas”, estas religiosas se establecieron en Argentina por iniciativa de Harilaos de Olmos, quien les donó una casa en Quilmes Gentileza Walter D'Aloia Criado

En 1934, Adelia organizó el XXXII Congreso Eucarístico Internacional en Buenos Aires, que se promocionó como “el gran acontecimiento católico del siglo XX”. Para su realización, vendió una estancia y puso a su hogar, el Palacio Fernández Anchorena, a disposición del Vaticano. Allí recibió al cardenal Eugenio Pacelli, enviado por el Vaticano.

Pacelli llegó al país acompañado por una monja, sor Pascualina, que le cocinaba y atendía sus necesidades. Adelia se hizo amiga de Pascualina y esa relación resultó clave en el futuro.

Cinco años más tarde, en marzo de 1939, Pacelli fue elegido como Sumo Pontífice y adoptó el nombre de Pío XII. A través de su amiga Pascualina, la viuda argentina alcanzó un privilegio único: comunicación directa con el Papa, sin demoras ni intermediarios.

Adelia Harilaos de Olmos y la visita del cardenal a la Argentina. "En aquel entonces, Adelia se hizo amiga de sor Pascualina, una persona con mucho poder. Gentileza Walter D'Aloia Criado

En 1930, la Iglesia pidió ayuda en todo el mundo para reconstruir la Universidad Gregoriana de Roma. Adelia donó 6 millones de liras, una fortuna. Allí hoy existen dos placas: una donde agradecen la colaboración del mundo y otra donde se lee “a la generosidad argentina”. La generosidad argentina fue Adelia. Este gesto la hizo conocida en el Vaticano. Gentileza Walter D'Aloia Criado

La viuda de Olmos junto a sus sobrinos en la visita del cardenal Pacelli a la residencia. Al morir su sobrina dejó ocho hijos huérfanos: Ezequiel, Josefina, Rosita, María Carolina, Martín, María, Raúl y Lía. Adelia se llevó a las chicas a vivir a su casa, y ubicó a los chicos en un piso de la calle Montevideo. Gentileza Walter D'Aloia Criado

Un legado para la eternidad

El palacio cuenta con una escalera única. “La mejor de Buenos Aires”, coinciden expertos en patrimonio edilicio. En el primer piso están el salón de baile, el gran comedor, el comedor diario, la terraza y el jardín de invierno. Una escalera de honor domina la fachada posterior, que da hacia los jardines que bajan en desnivel hasta la calle Posadas.

D’Aloia pasó un mes allí, investigando el lugar. Y dio con el antiguo oratorio creado por Adelia María en el primer piso. “Está pegado al Duhau. Cuando le entregaron la casa, era un cuarto de huéspedes”, agrega.

El oratorio original creado por Adelia, fue descubierto por Walter D'Aloia Criado mediante los planos de la época Gentileza

“La planta baja era el área de servicios, allí estaban las oficinas de las secretarias. Hoy también está la capilla, con la Virgen de Luján, la cocina y las habitaciones de servicio, donde vive una comunidad de monjas que se hace cargo del lugar. En el primer piso se ubicaban los grandes salones y luego está el ascensor que lleva al segundo piso, donde hay un pequeño comedor y está la cúpula por donde se asomó Juan Pablo II en 1982. En ese nivel también estaba la habitación de Adelia, una gran suite con un salón, que hoy es la habitación del nuncio, la misma que usó Pacelli cuando vino", describe D’Aloia,

"En aquel entonces Perón había revocado los permisos para enterrar en iglesias, sin embargo Adelia descansa en el templo de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, junto a su esposo. Ella donó la residencia, con sus muebles y vajilla a la Santa Sede" Gentileza

“Dicen que, al ver que la habitación era tan ostentosa, el cardenal eligió dormir en el suelo, aunque yo no lo creo. Incluso Adelia le mandó a bordar unas sábanas magníficas y ornamentos que se llevó de recuerdo”, remarca.

Adelia alojó al resto de la misión pontificia, unas 20 personas, en el Palacio Casey, cruzando la calle, en la esquina.

En su rol como marquesa pontificia Gentileza Walter D' Aloia Criado

Adelia María Harilaos de Olmos murió el 15 de septiembre de 1949, a los 84 años. Antes de morir, logró que el presidente Juan Domingo Perón le otorgase un permiso especial para ser enterrada junto a su esposo en las Esclavas del Corazón de Jesús, la primera iglesia que construyó.

Su testamento, fechado el 13 de noviembre de 1947, es una obra de arte. Una maravilla de ingeniería. Adelia no dejó detalle librado al azar. Donó la casa, con todo lo que había adentro, la cristalería y los muebles, a la Santa Sede. Aunque puso una condición: que el Palacio Fernández Anchorena fuera usado como Nunciatura Apostólica “en recuerdo de la visita de Pío XII”.

En el mismo documento pide que vendan el jardín y que utilicen el dinero en distintas obras de caridad. Rápida de reflejos, la Santa Sede compró los jardines y evitó la división del terreno.

La Nunciatura Apostólica recibirá al Papa en noviembre de este año

“Adelia redactó un testamento muy curioso. Su familia hereda todos en forma proporcional a su categoría: con sobrinos ahijados primero, luego sobrinos que llevaban su nombre, sobrinos bisnietos... La Santa Sede compró los jardines, que se mantienen como en los días de Harilaos Gentileza

La residencia papal

Desde abril de 1952, el Palacio Fernández Anchorena es la embajada de la Santa Sede en el país y la residencia del nuncio apostólico. Alojó al Juan Pablo II, el primer Papa en pisar suelo argentino, durante sus dos estadías en Buenos Aires.

En su primera visita, tiempos de la Guerra de Malvinas, el Sumo Pontífice vivió en la antigua residencia de Adelia dos días y una noche. El sábado 12 de junio de 1982, a media mañana, Juan Pablo II saludó a una multitud reunida frente a la Nunciatura Apostólica y entregó una imagen histórica.

El saludo del papa desde el segundo piso del Palacio Fernández Anchorena. "Hoy el lugar no solo es un Monumento Histórico Nacional; es la casa del Papa en Argentina" Gentileza

Tapa del diario La Nación del 11 de junio de 1982, con la llegada del papa Juan Pablo II Wille German (Master)

Juan Pablo II volvió al país el 6 de abril de 1987, cuando sobrevolaban los debates por la sanción de la Ley de Divorcio y Raúl Alfonsín era presidente. Fue una visita que incluyó diez provincias, donde la nunciatura apostólica fue su centro de operaciones.

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2002.

"Adelia tenía una casa muy linda, aunque no era una gran coleccionista de arte, la usaba para dar comidas muy políticas, invitaba a ministros y sacaba provecho para sus obras" Gentileza

La residencia acaba de recibir al nuevo nuncio, el estadounidense Michael Banach, que llegó al país el 22 de julio. Él será el encargado de ultimar los detalles de la llegada de un nuevo papa, León XIV, en noviembre de este año. Será el tercero en conocer y habitar en la residencia porteña.