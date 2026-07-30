Mario, tiktoker español que vive en Australia: “Trabajé 371 horas y me pagaron 8000 dólares directos a mi bolsillo”

Mario es un español que dejó todo para probar suerte en Australia bajo la modalidad de trabajos por temporada. Lo que empezó como un desafío se convirtió en un modo de empleo que le permitió acumular más dinero que en Europa por el mismo tiempo empleado. Pese a su lado positivo, también remarcó el lado oscuro: “Estuve 33 días trabajando sin descanso”.

A través de su cuenta de TikTok, Mario sube videos explicativos acerca de sus jornadas laborales en un campo australiano o de cómo son sus recorridos por la costa del país insular. Además de emprender con sus amigos, con quienes se aventuró en esta forma de vivir, también mostró desde adentro cómo son los famosos Work and Travel.

Cuánto se gana por trabajar en un campo australiano - @lega.wave

En uno de sus últimos videos, Mario contó el esfuerzo físico y mental que significó hacer esta labor. “Llevo 33 días seguidos trabajando sin descanso en Australia y este es el dinero que puedo hacer. Y dirás: ‘¿Eso es legal?’. No lo es, pero como mi físico me lo permite, mi mamá me deja, a mi jefe le conviene y vos no te vas a quejar al gobierno, por eso es que se puede”, empezó.

“El caso es que legalmente se suele tener que descansar un día cada dos semanas, pero como está acabando la temporada, estamos intentando exprimir todo lo que podemos, por lo que trabajé ni más ni menos que 371 horas en todo este tiempo, con varios días de 14 horas, la mayoría de 12 y alguno que otro de 10. ¿Y cuánto me pagaron por esto? No fue gratis. Nada. Me pagaron 14.754 dólares australianos (10.247 dólares estadounidenses), que si le quito las tasas pagadas religiosamente al gobierno de Cangurolandia, me quedan 11.648 dólares australianos (8090 U$S) directos a mi bolsillo”, detalló.

Mario vive en una casa rodante y recorre Australia mientras trabaja (Fuente: Instagram/@lega.wave)

“¿Y merece la pena?”, se preguntó Mario. “No sé la verdad. Supongo que dependiendo de tu situación, tu forma de ver la vida, tus objetivos, tu personalidad y una infinidad de cosas más harán que te merezca la pena o no. Lo dije varias veces, pero lo repito. No hago videos indicando el camino a seguir, ni la mejor forma de vivir, ni siquiera si está bien lo que hago o no. Solo muestro mi vida y el cómo se ve una toma de decisión que hice hace unos meses de sacrificar X tiempo por X por cantidad de dinero. Sos vos quien, viéndolo como espectador o espectadora, deberías contestarte esa misma pregunta”.

Más adelante, Mario explicó cómo son las condiciones de trabajar en un campo de cosecha de granos en un periodo corto de dos meses. “En este tipo de farm (granja) te pagan por hora, donde cobrábamos 34 dólares australianos (23,61 U$S) las primeras 40 horas trabajadas y después pasamos a cobrar 61 dólares las horas extras, por lo que había mucha diferencia entre las primeras y últimas semanas de la temporada, donde no hay mucho trabajo y cobrás unos 1000 dólares (694,54 U$S), y las semanas del medio, donde hacés más horas y podés llegar a cobrar más de 3000 (2083,62 U$S) a la semana. Esto depende mucho del clima, ya que no podés trabajar con lluvia y de cómo se haya dado la cosecha de ese año”.