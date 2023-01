Fueron a comprar a una tienda de caridad y lo que su madre encontró allí la devastó: “¿Por qué no me querés?”

escuchar

Los regalos navideños suelen ser muy esperados, sobre todo por los más pequeños de la familia. Pero, fuera del lado materialista, el espíritu de estas fiestas inunda los hogares y cualquier gesto es agradecido. Sin embargo, no es lo que debió pensar la hermana de Ellie, quien recibió una cartera roja de “Papá Noel” y al parecer no le gustó, por lo que decidió deshacerse de ella. Pero la forma en la que su madre lo descubrió, la llevó a cobrarse una divertida venganza.

Ellie Clarckson visitó junto a su mamá una tienda de caridad, establecimientos que suelen ser administrados por una organización con fines sociales para recaudar dinero y colaborar en la entrega de productos necesarios para la población vulnerable. Pero ambas encontraron algo inesperado. “Vimos esta hermosa cartera roja. Espera, ¿no es el mismo bolso que mi madre le compró a mi hermana por Navidad hace cuatro años?”, relató la joven en el clip que compartió en TikTok el pasado 30 de diciembre y que ya acumuló más de 625 mil visitas.

Encontraron un regalo que le hicieron por Navidad y tomaron una divertida venganza.

Pero no todo quedó ahí. Ante el insólito descubrimiento de que su hija habría donado su preciado regalo, Ellie y su madre decidieron planear una divertida venganza contra ella. “Le enviamos algunas fotografías de la cartera perdida y una pequeña nota”, prosiguió. En el clip se observa cómo, ocultas bajo un pasamontañas, capturaron el bolso en la tienda y le dejaron unas instantáneas del accesorio en el buzón de su exdueña, bajo el texto: “¿Por qué no me querés?”. “La cartera maldita apareció en su puerta”, concluyeron, con indicios de que habrá una segunda parte de la historia.

Los usuarios de la red social compartieron la acción de la familia ante el insólito gesto de la joven. “Si mi hija hiciera eso, me rompería el corazón”, apuntó una. “¿Te imaginás que todavía tiene la cartera y ahora se encuentra con dos?”, advirtió otro. “Mi sobrina hace esto con todas las cosas que le compro, así que dejé de comprarle”, reveló una tercera.

Se decepcionó por su regalo, pero al verlo bien se arrepintió

En estas fechas, también es muy común regalarse obsequios a través de la conocida práctica del “amigo invisible”. Así, un grupo de familiares en México fijó un costo mínimo de 26 dólares, que debían invertir en la compra del presente para su persona oculta. Pero Nico creyó que su valor había sido inferior al estipulado y, tras mostrar su decepción, se arrepintió por un peculiar gesto.

Al desenvolver su regalo, el hombre vio que su presente era una taza llena de dulces de chocolate. Un obsequio que consideró notablemente inferior al que él entregó, que era un reloj de categoría. Por lo que no dudó en mostrar su decepción y su queja, por no cumplir con el monto mínimo pactado entre los participantes. “Si todos nos pusimos de acuerdo con que eran regalos de mínimo 26 dólares, yo esperaba algo distinto, pero me están dando una taza”, reclamó en el primer video de TikTok, que compartió el usuario @choco_juancho_hijo.

Posteriormente, y tras los pedidos de su familia por que revisara el regalo completo, el hombre encontró debajo de los chocolates de la taza varios billetes, que sumaban un total de 102 dólares, por lo que se arrepintió de su reacción y prefirió devolverlos.

