Fueron al casamiento de sus amigos, pero en la fiesta descubrieron algo que los dejó atónitos

En un hecho sumamente curioso, una pareja fue invitada al casamiento de unos amigos y comenzaron con los preparativos para conseguir la ropa adecuada. Una vez listos, emprendieron viaje hacia el salón de fiestas donde iba a tener lugar el evento, pero una sorpresa los dejó totalmente atónitos en medio de la celebración. Al tomar posesión de unos asientos en una mesa, el entorno empezó a arrojar algunas pistas que desorientaron por completo a ambos. Sin registrar ninguna cara conocida, comenzaron a sospechar de estar en un lugar equivocado y para dar fe de ello, aguardaron el ingreso de los novios.

Al producirse la entrada triunfal de los anfitriones, tanto la mujer como el hombre se miraron entre sí y coincidieron en que se equivocaron de boda y asistieron a una de gente totalmente desconocida. Este hecho se dio a conocer por dos videos de TikTok que subió la cuenta @lafamiliadenaty, en donde relatan el paso a paso, el detrás de escena y el final inesperado.

En el primer registro fílmico, que contó con 28.5 millones de visualizaciones, la voz del novio de esta pareja sirvió para relatar los primeros momentos de la escena: “Estábamos degustando los aperitivos, mientras esperábamos a que llegaran los novios. Volteábamos nuestra cabeza para todos lados y no había ningún conocido”.

Fueron a una boda y se encontraron con una sorpresa

Y continuó: “Hasta que llegaron los novios, qué emoción. Pero nos dimos cuenta de que nos equivocamos de boda y no podíamos creer lo que estaba pasando, no sabíamos qué hacer, estábamos en las últimas mesas y no podíamos salir, nos quedaba lejos la puerta de salida”.

Aún desconcertados por haberle errado a la dirección de la boda de sus amigos, esta pareja, que tiene en su feed de TikTok algunos videos que se viralizaron, decidieron dejarse llevar y disfrutar, como si los desconocidos, de un momento al otro, sean amigos de toda la vida.

En la segunda parte de esta divertida secuencia, la tiktoker establece el primer vínculo dentro de la fiesta con una chica de la misma mesa, a quien le cuenta cómo llegó hasta ahí y logran entablar un vínculo. Acto seguido, con la idea firme de quedarse, comenzaron con la degustación de la cena, los snacks y algunos tragos que brindaba el lugar como servicio.

Al pasar desapercibidos, ambos participaron en los juegos temáticos de la boda y terminaron la noche con un baile al compás de la música que ofrecía el DJ del salón. Con un total de 43 millones de visualizaciones, esta historia se convirtió en un hecho viral y atrajo una serie de comentarios. “Sabías que: ¿hay parejas que son contratadas para “ambientar” las fiestas? Yo creo que ustedes: ¡ya pueden empezar a ofertar este servicio!”; “Qué buena onda por los recién casados, se nota que disfrutaron su fiesta, que no sé dieron cuenta. No como otros, que parece que toman lista”; “Esto no es nada, mi cuñado se equivocó de funeral y andaba llorando al muerto que no era”, deslizaron varios usuarios que celebraron el costado cómico ante el desconcierto inicial.