Furzai: una nueva marca que apuesta a volverse global

Furzai potencia una actitud auténtica, libre y personal. Por eso, se planta como una marca con voz, que entiende la moda como un medio de expresión.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2020 • 15:34

En un momento sumamente convulsionado, reconforta saber que aún, en el mundo, hay espacio para las grandes apuestas. Furzai es una de ellas. Se trata de nueva marca de indumentaria sí, pero es más que eso. Desde su estética, discurso y elecciones, Furzai brega por una actitud libre y personal. Y gracias a estos atributos y a su capacidad de comunicar, contemporánea, versátil y transparente, convoca naturalmente a una comunidad de mujeres que parece necesitar de esos valores.

No es casual que la abanderada de Furzai sea Calu Rivero. Más que la cara, Calu encarnó para Furzai, una suerte de canal para llegar a este mundo. De hecho, la pre venta online del primer ítem de la marca fue, ni más ni menos, la intrigante remera que llevaba puesta la actriz durante una experiencia sensorial durante el verano. En la prenda aparece una declaración: ""I am From the Illumination Nation" -Dignity", expresa. Y aunque suena a acertijo, Furzai parece entender perfectamente a qué se refiere la expresión: a apostar al potencial divino de la especie humana. ""I AM FROM" es la prenda que iniciaría una conversación, una invitación a dialogar, a transformarse.

Calu Rivero es embajadora de la marca.

Ese es el punto exacto en el que Furzai y su embajadora conectan. Así lo describe Calu:"me gusta ese rasgo de respeto absoluto por la vida, ese espíritu. La realidad se construye con acciones más allá de los slogans elegantes o políticamente correctos y comercialmente útiles. Siento que hay un más allá del slogan que es propio de Furzai. Cuando se compra Furzai se colabora con una forma más respetuosa de relacionarse con el mundo".

Para Calu, la intención de reflejar autenticidad es una absoluta necesidad en un mundo en el que "todo se ha vuelto ficción". En este contexto, destaca la necesidad de crear comunidad. "Para mí, particularmente, es importante recuperar la humanidad perdida y devastada por formas políticas, económicas, culturales e históricas que construyeron la desigualdad que hoy existe entre los sexos y los géneros. Sostengo y defiendo toda esa diversidad y esas diferencias, porque lejos de enfrentarnos, es lo que nos une, lo que nos define como especie y creo que es la fuente de toda riqueza y poder", declara.

Estéticamente, Furzai se caracteriza por un diseño clásico y minimalista con detalles modernos. Reinventa prendas icónicas y les da un guiño contemporáneo a través de detalles constructivos, materialidades y texturas diferentes. Busca, en definitiva, crear piezas que sean atemporales, con buen calce, fáciles de usar y de combinar entre sí. ¿Los items favoritos de Calu? "Los básicos: el buzo pelo, el pantalón cargo, vestido dosmil, remera piel y el pijama clave", enumera.

Como es de esperarse, Furzai tiene también un vínculo amigable con el medioambiente. Apuesta a que la moda sea sustentable y, en ese contexto, se ocupa de que el diseño de bolsas y sobres de ecommerce estén hechos con un material 100% biodegradable y compostable. Es en el cuidado de estos detalles en donde la marca demuestra que la lógica va más allá de las prendas y, cómo expresa Calu, responde a "la necesidad dedesenmascarar nuestro propio consumo".