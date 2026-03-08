Qué significa cuando tu gato maúlla mucho y cómo entender sus señales

Cualquier persona que comparte su vida con un gato atraviesa alguna vez ese momento en el que su mascota lanza un maullido insistente. Esta escena deja al dueño con un interrogante recurrente: ¿qué desea expresar el animal? A diferencia de los perros, cuyos mensajes resultan ser más evidentes, estos felinos poseen un lenguaje que a menudo obliga a leer entre líneas. Ahora, la tecnología intenta descifrar este misterio y subraya que la domesticación fue el factor clave que moldeó el repertorio sonoro de estos acompañantes de cuatro patas.

En su entorno natural, los gatos rara vez usan el maullido entre ellos, ya que dependen del lenguaje corporal y las feromonas. No obstante, en el hábitat doméstico, descubrieron que este sonido funciona como un método efectivo para captar la atención humana. Un estudio de la Universidad de Sussex reveló que los gatos adultos maúllan casi exclusivamente para comunicarse con sus cuidadores. Con el paso del tiempo, desarrollaron diferentes tonos y frecuencias para expresar necesidades puntuales como hambre, afecto o molestia. Este hallazgo demuestra la inteligencia de los felinos y su capacidad para adaptar su conducta según la respuesta humana.

El maullido de los gatos está intrínsecamente ligado al vínculo con los humanos (Foto: Freepik) sh_mio

El desafío radica en la capacidad del dueño para entender estas señales. Un trabajo de la Universidad de Milán indicó que la mayoría de las personas tienen dificultades para interpretar de forma correcta las emociones expresadas a través de los maullidos. Ante este vacío, surgió MeowTalk, una aplicación diseñada para traducir los sonidos felinos en palabras.

Creada en 2020 por Javier Sánchez, un exingeniero de Amazon que trabajó en el desarrollo de Alexa, la herramienta analiza los patrones sonoros para asignarles significados específicos. El sistema graba y compara los sonidos con una base de datos mediante algoritmos de aprendizaje automático para ofrecer traducciones como “tengo hambre” o “estoy molesto”.

El poder de esta aplicación reside en la inteligencia artificial, tecnología que permitió avances en la comprensión del comportamiento animal. Desde su lanzamiento, miles de usuarios reportaron que el uso del software ayudó a identificar estados de ánimo que antes pasaban inadvertidos.

El significado preciso del maullido depende de cada individuo (Foto: Freepik)

Pese a esto, la aplicación presenta limitaciones vinculadas a la propia naturaleza felina. Los maullidos varían entre individuos y un mismo sonido puede significar algo distinto para cada gato. Además, factores como el contexto y el lenguaje corporal, elementos fundamentales en la comunicación animal, escapan a la interpretación del software. Por ello, investigadores advierten que la aplicación ofrece visiones simplificadas de un sistema complejo.

Ante este escenario, los expertos sugieren que, mientras la ciencia profundiza sus estudios, la mejor herramienta para entender a un gato incluye la paciencia, la convivencia y la observación constante. Se recomienda prestar atención a la posición de la cola, las orejas y los ojos, ya que estas señales dicen mucho sobre su ánimo. También es útil evaluar la frecuencia: sonidos agudos indican urgencia o afecto, mientras que los graves denotan molestia. Conocer las rutinas y responder con calma fortalece el vínculo afectivo. Por eso, hay que estar atentos a las sutiles señales de estas mascotas, que dicen mucho sin hablar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA