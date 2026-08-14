Gabriel Rolón: “La infidelidad mental no es infidelidad, vos no rompiste un pacto con tu pareja”

La infidelidad atraviesa a las parejas de distintas generaciones y, frente a las nuevas formas de pensar los vínculos, también abre interrogantes sobre dónde están los límites. En una reciente entrevista con Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, el psicoanalista Gabriel Rolón reflexionó sobre el deseo y planteó el concepto de “infidelidad mental”, al diferenciar aquellos pensamientos que pueden aparecer de manera involuntaria de las decisiones y acciones que se toman dentro de una relación.

Para Rolón, sentir atracción por otra persona no implica necesariamente haber sido infiel, ya que depende de los acuerdos establecidos dentro de cada pareja. “No es infidelidad en términos de: vos no rompiste un pacto con tu pareja, excepto que tu pacto haya sido tan psicótico como para decirle: ‘Yo te prometo que nunca en la vida voy a desear a nadie que no seas vos’. Bueno, ahí sí vas a romper un pacto, porque te estás proponiendo un imposible”, explicó el especialista.

La definición de Gabriel Rolón sobre la “infidelidad mental” (Captura: Instagram @gabriel.rolon)

En ese sentido, el psicoanalista destacó que la atracción puede surgir de manera espontánea y que eso no significa que necesariamente se transforme en una conducta. “La vida está llena de gente que va a pasar por adelante y vas a decir: ‘Qué lindo, qué linda’. Lo cual no quiere decir que hagas absolutamente nada. Digo, la fantasía es imposible de ser evitada, el deseo surge ante el estímulo. Después, la responsabilidad es de lo que hagas con ese deseo”, sostuvo.

Por último, Rolón señaló que muchas personas se juzgan por pensamientos o deseos que no pueden controlar, aunque las consecuencias aparecen cuando se decide actuar. “A veces, uno es muy cruel con uno mismo y se castiga hasta por sus deseos. Lo que sí vos tenés que saber es que cada cosa que hagas va a traer un costo. Entonces, cada deseo que te animes a cumplir, para bien o para mal, va a tener un costo, y vos sos el que decide qué costos paga y qué costos no paga”, concluyó.