Qué significa que un hornero aparezca en tu jardín o cerca de tu casa

El hornero es el ave nacional de la Argentina. Su imagen incluso se agregó en el billete de $1000 debido a la importancia que tiene en este país. Lejos de considerarse una especie más, para las culturas de los pueblos originarios, que aparezca en tu casa o jardín tiene un significado espiritual profundo.

Que un hornero camine por el patio de tu hogar o se pose en la ventana se relaciona con un buen augurio y la llegada de fortuna, en especial en el campo laboral, al tratarse de un tipo de ave que trabaja arduamente por levantar su nido con barro.

Que un hornero camine por tu jardín o construya su casa allí tiene un significado positivo

La elección de que pasee o viva en los límites de tu casa confirma que el ambiente es seguro y le provee de alimentos para subsistir. Si camina por el jardín libremente, quiere decir que hay insectos y semillas disponibles, por lo que es un espacio abundante, fértil y sin contaminación.

El hornero colabora con el equilibrio natural del ambiente y está acostumbrado a vivir con las personas, en especial en zonas rurales, pero también en ciudades con baja densidad de población.

La leyenda del hornero

De acuerdo al Ministerio de Educación de la Nación, las narraciones de raíz folclórica vinculan al hornero con la habilidad del barro. Una leyenda guaraní cuenta que, frente a la entrada de una choza, un indígena transformaba el barro en vasijas y platos. Era el mejor alfarero de su aldea. Al día siguiente debía casarse con la joven más hermosa de la tribu, también alfarera.

La leyenda del hornero se vincula con el amor, la familia y el trabajo Pixabay

Esa noche, el hechicero del pueblo advirtió sobre grandes desgracias derivadas de aquel matrimonio. Bajo tal influencia, el cacique prohibió su realización.

Al enterarse, los enamorados huyeron. Los indígenas del lugar los persiguieron lanzando sus flechas, cuyas puntas envenenadas mataron a los jóvenes enamorados. Por ese motivo, sus almas se transformaron en hermosas aves que, empleando su habilidad para modelar, hacen su hogar en nidos de barro. De esta manera es como también se vinculó a posteriori a esta especie con el amor, la prosperidad y la familia.